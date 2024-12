Piscina: conheça o lado positivo e o negativo

Publicado em 10/12/2024 às 23:05

Particularmente, gosto da ideia que muitos cientistas defendem de que a natação promove uma regressão emocional, como se estivéssemos flutuando no líquido amniótico de quando estávamos no útero – apesar de não acreditar totalmente nisso, pois as regiões do cérebro que reagem a memória de longo prazo só se desenvolvem por volta de 1 ano de idade.

Mesmo assim, eu adoro nadar. Não há droga, recreativa ou de prescrição médica, que induza à tranquilidade e euforia causada pela natação, segundo o pesquisador Richard A. Friedman.

É lá que eu tenho minhas melhores ideias, seja para solucionar um problema complexo de um paciente ou para escrever um trabalho. Fico completamente consciente da minha respiração, criando-se um tédio que permite que a minha mente divague. Não se tem certeza do que se passa nessa descontinuidade estranha, minha mente divaga e a solução de problemas que não se resolvem em terra se torna clara ao submergir na água.

Além de tudo isso, ainda há benefícios únicos para a saúde!

Benefícios da natação

Nadar aumenta o nível de BDNF, proteína que promove a memória, apesar de outros tipos de exercício também o fazerem. A imersão do corpo na água, até a altura do peito, eleva em 14% o fluxo sanguíneo para as artérias cerebrais.

Na água há uma diminuição do efeito da gravidade, com redução de 90% do seu peso, permitindo que se movimente em uma variação maior de movimentos, aumentando a flexibilidade. Os pulmões ganham um efeito benéfico extra, pois a pressão da água faz com que trabalhem mais duro do que em terra.

Qualquer pessoa tem benefícios com exercícios na água, independente da idade ou agilidade. Se você está com artrite, dores articulares, osteoporose, obesidade ou mesmo idade avançada, esta opção de exercício é excelente.

Nadar alivia a pressão na lombar e joelhos. A água fornece 12 a 14% mais resistência do que o ar, portanto, é como se você estivesse com peso em volta do seu corpo, o que desafia mais os seus músculos, permitindo melhores resultados do que em terra.

O exercício da natação permite maior queima de gordura do que se você estivesse se exercitando em terra. Ele melhora o condicionamento cardiovascular, força e flexibilidade e aumenta a circulação. Também ajuda na reabilitação de músculos e articulações.

O ritmo cardíaco fica mais baixo, e a cada sístole (batida do coração) na água, se bombeia mais sangue. Portanto, não se precisa das mesmas batidas cardíacas, pois ocorre o retorno do sangue ao coração de modo mais eficiente pela pressão da água nas suas pernas e parte inferior do corpo. Ocorre uma redução de mais de 17 batidas por minuto, comparado com o exercício em terra, segundo o American Concil on Exercise. Porém, isso mostra que não devemos ficar nos cobrando mais intensidade. Aprenda a entender o seu corpo e saiba quando está suficiente!

Considerações desfavoráveis sobre a água da piscina

A presença de cloro, produtos de desinfecção e outros contaminantes encontrados normalmente nas piscinas cloradas devem ser evitados dentro do possível, pois o cloro tem sido correlacionado com câncer, defeitos ao nascimento, risco aumentado de asma e outros problemas respiratórios.

Nessas piscinas cloradas os produtos de desinfecção são cerca de 1000 vezes mais tóxicos do que o próprio cloro. Conforme o cloro reage com material orgânico como folhas, cabelo, pele, suor, sujeira e urina, forma-se DBP (bioprodutos formados pela desinfecção), que está correlacionado com dano de DNA, câncer e problemas respiratórios. Ao nadar nesse tipo de piscina você absorve mais DPB do que se tomasse água de torneira por uma semana!

Há também o caso de urina na piscina. Isso causa uma reação urina – cloro que forma 2 produtos DBP especialmente tóxicos: Cyanoglichloride (CNCI), que é classificado como agente químico de guerra e Trichloranine (NCl3) correlacionado a dano pulmonar. Nadar no mar ou lago seria melhor escolha, mas isso nem sempre é viável. Sem essa opção, as piscinas salinizadas são a sua melhor escolha, pois não contém esses químicos desfavoráveis.

Será que se deve evitar nadar em piscinas?

Absolutamente não! Há opções para se ficar livre de bactérias, algas e outros organismos, sem usar químicos perigosos, como:

- Sistema de ozônio, que destroem bactérias patogênicas por oxidação, reduzindo bastante a necessidade de cloração. Porém, ainda será necessário tratamentos de choque na água periodicamente para eliminar as algas.

- Outra opção é não usar o cloro continuamente e só fazer tratamento de choque a cada 6 dias para eliminar o desenvolvimento de algas, como é feito em algumas piscinas de clubes. O tratamento volatiza entre 24 e 48h, dando uma janela de segurança para a sua piscina.

- Outra medida importante é tomar uma ducha antes de entrar na piscina e orientar as crianças a não urinarem na piscina.

Compartilhe essa notícia com aquele amigo ou parente que adora piscina! Assim você poderá aproveitar todos os benefícios que a piscina oferece, sem correr riscos. Supersaúde!

