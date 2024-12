Fatores que melhoram ou pioram o seu colágeno

Publicado em 02/12/2024 às 12:41

Alterado em 02/12/2024 às 12:41

Para evitar aquela derrocada do visual, de pele cansada, flácida e enrugada, tanto homens como mulheres recorrem a cremes ou loções, no esforço de minimizar estes e outros sinais reveladores de muito sol, sono insuficiente, nutrientes inadequados e outros fatores.

No envelhecimento, há perda de colágeno, a proteína mais abundante do nosso corpo, (compreende 30% da proteína total em seu corpo, e cerca de 70%o da proteína para sua pele), composta especialmente dos aminoácidos: glicina, prolina, hidroxiprolina e arginina, que são importantes para manter não só uma aparência rejuvenescida, mas de sustentação nos tecidos conjuntivos em todo o corpo, dos seus músculos, ossos e tendões aos vasos sanguíneos e ao sistema digestivo..

Mas será que só a suplementação de cremes resolve?

Para decepção de muitos, só há uma maneira de obter colágeno, pois o seu corpo não pode produzir, então você deve alcançá-lo através de sua dieta.

Fatores que aumentam a produção de colágeno

É fundamental uma alimentação com gorduras boas em abundância, proteína em moderação, rica em fibras e carboidrato virtualmente zero.

- O caldo de osso e a suplementação de colágeno bovino estimulam a produção de colágeno, o que considero essencial para uma pele saudável, evitando envelhecimento prematuro de pele. Siga boas receitas e use, se possível, ossos de animais criados a pasto.

- Retinol é um antioxidante usado para aumentar a vida útil do colágeno e bloquear as enzimas que o destroem.

- O ginseng, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, age aumentando o colágeno, trazendo benefícios antienvelhecimento.

- O ácido hialurônico, um composto importante para o colágeno na pele, pode ser encontrado em feijão e vegetais de raiz ou tomado como suplemento.

- A vitamina C protege a pele e cria mais colágeno no corpo.

- Antioxidantes que protegem o colágeno de ser oxidado permitem maior resistência do já existente.

Alimentos fabulosos para a sua pele

1) Abacate

Por conter gordura monoinsaturada que ajuda a nutrir as células e antioxidantes, que desacelera o envelhecimento da pele.

2)Salmão selvagem

É rico em ácidos graxos ômega-3, tem ação anti-inflamatória.

Essas gorduras são cruciais para a saúde da pele. A cor rósea do salmão significa que ele tem astaxantina, o que protege a sua pele do dano solar.

3)Óleo de coco

Contém ácido láurico, que tem poderoso efeito na melhora da imunidade e propriedades antimicrobianas, que são ótimas para a saúde da pele. A água de coco, o leite e a carne são todos bons para você.

4) Vegetais verdes escuros, como a couve, o espinafre e a beterraba, são desintoxicadores hepáticos, protetores de câncer e tem ação antioxidante.

5) As frutas cítricas como laranjas, grapefruit, limões e limas, com altas quantidades de vitamina C, ajudam os aminoácidos lisina e prolina a serem convertidos em colágeno

6) Os berrys, como mirtilos, amoras e framboesas, ajudam a proteger sua pele dos danos causados pelos radicais livres, e também aumentam o colágeno.

7) O alho contém enxofre, um componente necessário para a produção de colágeno. Ácido lipoico e taurina para ajudar a reconstruir fibras de colágeno danificadas.

Fatores que pioram a sua produção de colágeno

- Dieta rica em componentes pró-inflamatórios, como açúcar, frutose, óleos vegetais hidrogenados ou parcialmente hidrogenados, grãos, e alimentos de alto índice glicêmico, que promovem a elevação de glicemia e insulina, deve ser evitada ao máximo.

Certos fatores ambientais e de estilo de vida podem diminuir a produção de colágeno, como:

- Mudanças hormonais

- Drogas

- Excesso de trabalho

- Óleos hidrogenados

- Alimentos processados

- Envelhecimento

- Deficiências nutricionais

- Água fluoretada

- Radiação

- Muito sol

- Açúcar

- Estresse

- Desidratação

- Álcool

- Trauma

- Disbiose intestinal

Com essas atitudes e exclusões, você “re-infla” a sua pele criando uma aparência jovem, radiante e duradoura, melhor do que quando você usa botox, porque o seu efeito é só paralisar os músculos para prevenir rugas, mas quando seu efeito desaparece, voltam as rugas, associadas às que você criou para exprimir as emoções. E mais, o botox não irá estimular ou substituir o colágeno.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357