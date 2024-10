Segredo antienvelhecimento do álcool

Publicado em 21/10/2024 às 06:03

Alterado em 21/10/2024 às 12:22

Há um antigo provérbio alemão que diz “Há mais bebedores de vinho idosos do que médicos idosos”.

Isso me parece sempre algo muito provocativo, mas começo a acreditar.

O consumo moderado de álcool mantém os telômeros, segundo recente estudo científico. Telômeros são pequenas tampas no final do seu DNA que determinam o quanto tempo você vai viver.

Você sabia que:

- Beber 12 a 35 gr de álcool por dia reduz o risco de câncer em 65% para homens e 60% para mulheres?

- Beber 1 copo de cerveja reduz suas chances de doença cardíaca em 41%?

- O consumo moderado de cerveja reduz o risco de derrame em mulheres em 20%?

- Homens que bebem de 1 a 6 drinks por semana têm em média 20% menos risco de morte por todas as causas, comparando com indivíduos que não bebem?

Esses são somente 3 estudos dos muitos que têm provado que o consumo moderado de álcool ajuda a prevenir doenças, melhora a saúde e estende a vida.

O que leva à pergunta óbvia: por quê?

Até recentemente, tudo que nós tínhamos eram especulações. Porém, um novo estudo nos dá a ideia do que pode estar acontecendo. Os pesquisadores da Universidade de Tel Aviv têm expandido as pesquisas da Dra. Elizabeth Blackbum, ganhadora do Prêmio Nobel pelo seu trabalho em telômeros em 2009.

Com isso, a equipe de pesquisadores de Tel Aviv expôs os telômeros de células de levedura a 13 estressores ambientais diferentes. Eles mudaram a temperatura, o pH (mais ácido e mais alcalino) e expuseram as células a diferentes químicos e drogas.

Dois desses estressores você pode encontrar e têm um efeito na vida cotidiana: Cafeína encurtou os telômeros e álcool alongou os telômeros.



Então, isso mostra que o consumo moderado de álcool é saudável porque ajuda a manter o comprimento dos seus telômeros.

Outro estudo, realizado pelo Institute of Health Sciences / Geriatrics do Hospital Universitário da Finlândia, confirmou essa hipótese.

O instituto coletou dados sobre o consumo de álcool por um grupo de homens de negócios em Helsinki desde 1974. Em 2002, eles decidiram medir o comprimento dos seus telômeros.

Os que bebiam apenas um pouco de álcool tinham telômeros mais longos. Os cientistas calcularam que seus corpos eram até 10 anos mais jovens.

E quando os pesquisadores avaliaram o famoso Nurse’s Health Study, observaram que mulheres que bebiam um pouco de álcool tinham telômeros 16,4% mais longos.

Esta não é a primeira vez que você ouviu que beber um copo de álcool por dia é bom, mas certamente é a primeira vez que se tem explicado por que isso pode ocorrer.

Então, se você bebe um drink a cada dia, aproveite sem preocupações. Porém, a chave é a moderação. Em todos esses estudos, só os que bebiam com moderação tiveram benefícios. Quando digo moderação, isso significa um copo por dia. Isso é mais importante do que o tipo de álcool que você escolhe.

Pessoas que abusam do álcool (4 ou mais drinks / dia) têm metade do telômero, comparado com pessoas que bebem no máximo 1 drink / dia.

Se você não bebe com frequência, procure um suplemento vitamínico que possa lhe ajudar a manter o seu telômero, pois sabemos que certos nutrientes têm efeito protetor melhor do que o efeito do consumo de álcool em moderação.



Referência bibliografica:

- Discolon Rectum. 2012

- Am J Clin Nutr, 2009 March 11

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357