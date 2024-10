A manteiga e a sua saúde

Corte o risco de enfarte pela metade consumindo este alimento tido como ruim, e que só faz bem

Publicado em 14/10/2024 às 11:52

Alterado em 14/10/2024 às 11:52

1-Doença cardíaca

A manteiga contém muitos nutrientes que protegem contra a doença cardíaca, incluindo as vitaminas A, D K2 e E, a lecitina, o iodo e o selênio. Uma pesquisa do Conselho de Pesquisa Médica mostrou que os homens que comiam manteiga corriam metade do risco de desenvolver doença cardíaca do que aqueles que comiam a margarina.



2-Câncer

As cadeias curtas e médias de ácidos graxos na manteiga têm forte efeito antitumor. O ácido linoléico conjugado (CLA) na manteiga de vacas alimentadas com pasto também fornece excelente proteção contra o câncer.



3-Artrite

O fator Wulzen, ou “antirrigidez”, na manteiga crua, e também a vitamina K2 na manteiga de vacas alimentadas com capim, protegem contra a calcificação das articulações, bem como contra o endurecimento das artérias, as cataratas, e a calcificação da glândula pineal. Os bezerros alimentados com leite pasteurizado ou leite desnatado desenvolvem rigidez nas articulações e não sobrevivem.



4-Osteoporose

As vitaminas A, D e K2 na manteiga são essenciais para a absorção correta do cálcio e do fósforo e por tanto são necessárias para ossos e dentes fortes.



5-Saúde da tiroide

A manteiga é uma fonte boa de iodo em uma forma altamente absorvível. O consumo de manteiga previne contra o bócio, nas áreas montanhosas onde os frutos do mar não estão disponíveis. Além disso, a vitamina A na manteiga é essencial para o funcionamento correto da glândula tireóide.



6-Digestão

Os glicoesfingolípidos na gordura da manteiga protegem contra a infecção gastrointestinal, especialmente nos muito jovens e nos idosos.



7-Crescimento & Desenvolvimento

Muitos fatores na manteiga garantem o crescimento ideal das crianças, especialmente o iodo e as vitaminas A, D e K2. As dietas baixas em gordura são ligadas ao déficit de crescimento em crianças – mas dietas baixas em gordura são frequentemente recomendadas para jovens!



8-Asma

As gorduras saturadas na manteiga são críticas para o funcionamento dos pulmões e protegem contra a asma.



9-Sobrepeso

O CLA e os ácidos graxos de cadeias curtas e médias na manteiga ajudam a controlar o ganho de peso.



10-Fertilidade



Muitos nutrientes contidos na manteiga são necessários para a fertilidade e a reprodução normal.

Referências bibliográficas:

- Nutrition Week. March 3, 1991

- The Weston A. Price Foundation



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357