A causa mais comum de ganho de peso excessivo durante e após a menopausa é a Síndrome X !

Publicado em 07/10/2024 às 09:55

Alterado em 07/10/2024 às 09:55

Para mulheres que se debatem com a dificuldade de perder peso, a Síndrome X pode explicar o porquê da dificuldade que muitas mulheres na menopausa têm para controlar mais o seu peso nessa fase em diante.

Síndrome X começa com o fenômeno de resistência à insulina, o que significa que o seu corpo gradualmente se torna resistente ao efeito da sua própria insulina. O corpo compensa isso produzindo mais e mais insulina, resultando em excesso de insulina no sangue. Insulina é o hormônio que é produzido pelo pâncreas para controlar o metabolismo do açúcar e gordura no corpo.



Altos níveis de insulina são indesejáveis porque:

- Insulina é um hormônio de depósito de gordura – a insulina converte o excesso de carbohidrato da alimentação em gordura corpórea.

- Insulina suprime o nível de hormônio que queima gordura no seu corpo.

- Quanto maior o nível de insulina, mais faminto você fica. Insulina estimula o apetite e desejo por doces, carboidratos, como pão, biscoito, pasta, snacks, arroz, grãos, cereais e açúcar. O alto nível de insulina transforma carboidrato em gordura, e por isso, mesmo comendo uma alimentação low fat, você vai engordar.

Altos níveis de insulina pode ser muito tóxico, e resultar em outros problemas de saúde, como:

- altos níveis de mau colesterol (LDL colesterol)

- baixos níveis de bom colesterol (HDL colesterol)

- altos níveis de triglicérides

- obstrução e endurecimento das artérias

- retenção de líquido

- elevação de pressão arterial

- níveis sanguíneos de açúcar instável, que pode evoluir para Diabetes tipo 2

A Síndrome X pode ser comparada a um Iceberg: tudo que você vê são os sintomas acima da superfície da água, mas a causa da Síndrome X chama-se Desequilíbrio da insulina; fica abaixo da superfície da água. A menos que nós falemos da correção do distúrbio da insulina, é impossível perder peso.

O único meio de vencer a Síndrome X é tratando a insulina em excesso. Isso se consegue mudando a alimentação; que não continue estimulando tanto a produção de insulina.

O principal problema causado pela Síndrome X é o alto risco de desenvolver doença cardiovascular. Hoje, nos Estados Unidos, 2.600 pessoas morrem por dia de doença cardiovascular, e 850 pessoas morrem por dia no Brasil pelo mesmo motivo. Poucas mulheres pensam que podem morrer por doença cardiovascular, apesar de ser a causa nº 1.

A maior preocupação das mulheres é o câncer de mama, e muitos pensam ser essa a principal causa de morte. Isso não é verdade, e doença cardiovascular, coágulos, sanguíneos e derrames são responsáveis por metade de todas as mortes em mulheres.

Para cada mulher que morre de câncer de mama, 5 morrem por doença cardiovascular.

A mulher tem um risco de ataque cardíaco - de 25% para morrer disso.

- câncer de mama 4%

- fratura óssea 2,5%

- outros cânceres do trato reprodutivo 2,0%

Princípios que você deve seguir para diminuir a sua insulina

- Consuma proteína 3x/ dia, e se ficar faminto, consuma entre as refeições.

Boas fontes de proteína são: carne de gado criado à pasto, carne de aves orgânicas, ovos orgânicos e caipira, de preferência; frutos do mar de todos os tipos, e queijos.

- Tome cuidado com carboidratos.

Todos os carboidratos são convertidos em açúcar (glicose) no nosso corpo, e a maioria tem grande potencial de aumentar os níveis de insulina.



A maioria das pessoas com Síndrome X consome muito carboidrato e, portanto, não será capaz de perder peso facilmente, ao menos que reduza a quantidade de carboidrato da alimentação diária.



Evite carboidrato refinado na alimentação, como açúcar, farinha refinada e alimentos com adição de açúcar. Cheque os rótulos, e observe os ingredientes. Evite os alimentos que têm açúcar adicionado, maltodextrina, dextrina e xarope de milho.



Os melhores carboidratos são integrais, ricos em fibra e legumes. Não abuse dos grãos, mesmo os integrais, que elevam muito o índice glicêmico, aumentando rapidamente a glicemia.



Muitas mulheres acham impossível perder peso, pois têm metabolismo lento. Essas pessoas precisam suspender todo açúcar, grãos (trigo, aveia, milho, arroz, etc..) e todas as comidas feitas com grãos (pães, pastas, biscoitos, crackers, cereais, bolos, pudins, etc..) por 6 meses.



Deve-se consumir legumes, sementes, mas não grãos, até que tenha perdido quantidade significativa de peso.

- Coma muitos vegetais

Deve-se consumir muitos alimentos vegetais, sementes, legumes (feijões, lentilhas).

Esses alimentos são importantes para a boa função hepática e melhoram o trânsito intestinal, não retendo toxinas.

- Consuma óleos saudáveis

É importante ingerir a quantidade adequada de ácidos graxos essenciais, em especial o Omega 3, pois colabora na restauração do equilíbrio.



Não se pode esquecer da gordura saturada boa, de origem animal (gado e frango criado a pasto), assim como o óleo de coco, tão fundamentais para o bom funcionamento do organismo.



Não confunda aqui a gordura saturada ruim (margarina, óleos vegetais hidrogenados), que realmente causa sérios problemas de saúde, como doença cardiovascular, diabetes, obesidade, câncer, Alzheimer, etc..

Diminuir insulina gera diversos benefícios como:

- reduz o apetite, especialmente para carboidratos

- reduz desejo por açúcar

- aumenta nível de energia e habilidade para o exercício

- reduz depósito de gordura

- aumenta a habilidade do corpo em queimar depósito de gordura para energia



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357