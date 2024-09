Será que o coração se cansa como os outros músculos?

Publicado em 23/09/2024 às 11:12

Alterado em 23/09/2024 às 11:15

Quando praticamos exercício físico intenso, é normal depois sentirmos dores musculares e cansaço.

Como você sabe, o coração é um músculo, e por que será que não sentimos, igualmente, se ele está cansado ?

Na verdade, temos três tipos de musculatura:

- Esquelética: (músculos ligados aos ossos e tendões controlam os movimentos voluntários, e também do diafragma que é involuntário).

Gera energia a partir da mitocôndria (apresenta aumento de volume 2% de mitocôndria).

- Lisa: músculos que agem de forma automática, participando da digestão dos alimentos, urina, etc

- Estriada: é a musculatura cardíaca, usa a mitocôndria para gerar energia, apresenta um volume de mais de 35% de mitocôndria.

Mitocôndrias

São as estruturas geradoras de energia encontradas no citoplasma celular. Essa energia é conhecida como ATP, e sem ela a célula morre.

Para produzir ATP, a célula necessita de oxigênio e coenzima Q10 (CoQ10) - ubiquinol (forma reduzida de CoQ10).

Essas formas de CoQ10 são componentes essenciais no transporte de elétrons dentro da mitocôndria para haver geração de energia.

Com o envelhecimento, nós vamos perdendo a capacidade de produzir essa enzima, o que compromete a produção de ATP.

Porém, quando se pratica atividade física de longa distância, como exercício aeróbico de longa duração, aí sim a musculatura cardíaca é colocada em extremo desafio, gerando um aumento massivo de rendimento cardíaco, que precisa ser sustentado por horas dependendo da intensidade da atividade praticada, o que causa uma distensão das paredes cardíacas, promovendo quebras de fibras musculares.

O problema piora, porque normalmente esses atletas não permitem que seus corpos se recuperem completamente entre sessões de exercício, causando um estado de pós-treino perpétuo, que gera um estresse oxidativo crônico.

Essa agressão repetida, crônica, acaba aumentando a inflamação silenciosa que leva a um aumento da formação de placas, que são a forma que o organismo se defende dessa situação inflamada e lesada nas artérias.

Conforme passa o tempo, mais lesão ocorre, e o coração sofre hipertrofia e forma fibrose nessa musculatura.

Depois de exercícios extremos, os cientistas têm mensurado um aumento de enzimas cardíacas exatamente como ocorre após um ataque cardíaco, ou seja, esse tipo de exercício está lesando o coração dessas pessoas.

Então, o fato de você não sentir que o seu coração apresenta cansaço como os outros músculos do seu corpo, isso não significa que ele não esteja sendo agredido por esse estresse extremo.

Qual seria o melhor exercício para o coração

Com certeza, o exercício tem efeito positivo para a musculatura cardíaca, porém o exercício tipo resistência, como correr maratonas, podem, na verdade, lesar o seu coração e aumentar o seu risco cardiovascular.

A atividade aeróbica excessiva é contraprodutiva, enquanto que treinos de explosão de alta intensidade são seguros e mais efetivos para o seu coração, perda de peso, condicionamento e saúde de forma geral.

Além disso, esse tipo de atividade de treinos de alta intensidade, como descrito no meu livro “20 Minutos e Emagreça”, é feita numa fração de tempo, comparando com o exercício aeróbico convencional, mais eficiente e efetivo.

Basicamente esse tipo de treino, com explosões curtas, seguido de período de recuperação, cria exatamente o que o seu corpo precisa para ter uma ótima saúde, gerando a quantidade apropriada de estresse benéfico. sem levar a exaustão e fadiga.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357