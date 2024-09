A amarga verdade sobre os adoçantes artificiais

Publicado em 02/09/2024 às 05:23

Alterado em 02/09/2024 às 18:07

Do que você gosta no seu café: açúcar, leite ou inseticida?



Escolha louca? Talvez...mas o sucralose ou Splenda é, na verdade, o produto de uma pesquisa sobre inseticida. E mesmo não sabendo se essa coisa funciona contra os insetos, ela certamente tem o potencial para te prejudicar.



Em um estudo novo com ratos, os roedores que receberam sucralose tinham um risco maior para a leucemia. Quanto maior a dose, maior o risco, e como resultado, o Centro para Ciência no Interesse Público rebaixou o sucralose de “seguro” para “cautela” no mais novo guia para aditivos alimentares.

Eu acho que eles estão sendo otimistas porque nós passamos a “cautela” DE LONGE quando se trata dessa coisa, na minha opinião; o sucralose pode ser qualquer coisa, menos segura.



A Splenda já foi vendida como sendo “feito do açúcar”, como se isto fosse algo para se gabar (que não é). Mas, na realidade, “feito de um kit de laboratório” seria uma descrição muito mais precisa. De fato, o sucralose é, na verdade, feita de cloro, e já que o cloro em si é um carcinógeno em potencial, isto talvez ajude a explicar a ligação potencial com o câncer.



O sucralose também está associado ao inchaço, à náusea, aos gases e a outros problemas estomacais, e algumas pessoas têm reclamado de tudo, desde perda de memória a tonturas.



As pessoas que fabricam essa coisa dizem que a Splenda é segura que é uma grande piada quando você considera os estudos humanos de longa duração sobre seus produtos. Não existem!



Pense sobre isto a próxima vez que alguém oferecer esta porcaria para você. E pense sobre os estudos que nós temos como a pesquisa recente que descobriu que o sucralose causa o açúcar sanguíneo a ter um pico e a insulina a saltar 20 por cento nas pessoas obesas.



Mais insulina claramente leva a mais fome, especificamente uma grande vontade de comer doces, e antes que você perceba o seu adoçante “diet” sem calorias te causa a comer mais do que nunca. Não exatamente a receita para perda de peso e boa saúde, se você me perguntar; e andar na montanha russa de glicose/insulina é a receita para diabetes a longo prazo.



Uma gama de escolhas ruins

Evite todos os pacotinhos em restaurantes, lojas de conveniência, cafés e supermercados, incluindo:



Aspartame: tem sido ligado a quase 100 sintomas e condições diferentes,, e o mesmo time atrás do estudo Splenda descobriu que ele causa tumores nos fígados e pulmões de ratos machos. Também foi ligado às enxaquecas, à perda de memória, ao nascimento prematuro e até à morte.



Sacarina: mesmo sendo melhor que o aspartame, não é muito melhor, não. A sacarina foi originalmente derivada do alcatrão de carvão, já teve um rótulo com uma advertência sobre o risco de câncer (que foi removido rapidamente demais, na minha opinião), e já foi ligado a reações alérgicas e picos nos níveis de insulina.



Açúcar: pode levar à obesidade, à diabetes, a doenças cardíacas, à parada cardíaca, à doença cerebral (incluindo a demência), e mais. Se já teve algo que você devesse eliminar da sua dieta, é isto.



Açúcar mascavo: este geralmente é o açúcar “cru”, e sua maior espessura e bolotas marrom enganam as pessoas, fazendo-as pensarem que é mais natural e, portanto, melhor. Não é nem um, nem o outro; é só açúcar. É o mesmo para “puro suco de cana” e outros adoçantes e xaropes orgânicos e caros, com nomes que os fazem soar mais saudáveis. Não são.



Agora, para muitas pessoas, a maior fonte de todos estes adoçantes está nas bebidas, geralmente refrigerantes e café. E se você for um “viciado” em refrigerantes, você precisa largar de vez o diet e o original.



Se você quiser algo frisante, atenha-se à boa e velha água com gás, talvez com um pouco de limão ou lima.



Se você for um bebedor de café, eu tenho algumas notícias melhores: o café não só é delicioso, como também é saudável; e uma xícara ou três por dia pode ajudar a diminuir o seu risco de câncer, doenças cardíacas, demência e mais; então, não desista do café. Só desista dos adoçantes.



Eu sei que alguns de vocês não podem nem imaginar uma xícara de café sem algo para cortar um pouco o amargo. Se você for um deles, você PODE conseguir fazer isto, e eu tenho um plano de dois passos que tirará de você este vício por adoçante em apenas algumas semanas.



Passo Um: Jogue fora o leite de baixa gordura, substitutos do leite e aditivos com sabores que não provêm do leite, e mude para o creme de leite fresco. Apesar de tudo que você já ouviu, é melhor para você do que estas outras coisas diluídas, e pode ajudar a amenizar até o café mais forte da cidade.

Passo Dois: Seja qual for o adoçante que você usa, use um pouquinho menos amanhã. Em mais alguns dias, corte mais um pouquinho e assim por diante até que você esteja no marco zero de adoçantes. As suas papilas gustativas irão se ajustar e você rapidamente aprenderá a amar o café como Deus pretendia que fosse amado.



É claro que isto significa abrir mão de quaisquer bebidas mocha que você está acostumado a tomar no Starbucks da esquina, mas isto não quer dizer que você precisa sacrificar tudo que você ama sobre o café. Você pode fazer a sua própria versão de mocha acrescentando um pouco de pó de cacau puro (e não adoçado). Se você encontrar bolotas na sua bebida, moa isto no processador de alimentos ou no moedor de café, até que esteja bem fino.



Junto com o sabor extra, os antioxidantes no cacau têm benefícios adicionais incluindo proteção ao coração e ao cérebro. Combinado com os benefícios do café em si, é uma bebida potente e praticamente a melhor maneira de começar o seu dia, sem banhá-lo em açúcar.

Referências bibliográficas:

- Food Chem Toxicol 1990 Jun;28:449-55

- Appl Microbiol Biotechnol. 1994 Oct

- Medical Letter on Drugs & Therapeutics. March 07, 1998, Vol. 40, Issue 1030, p67, 2p.

- European Journal of Clinical Nutrition. April 2011; 65(4):508-13

- Journal of Toxicology and Environmental Health. 2008;71(21):1415-29

- Food and Chemical Toxicology. 2000;38 Suppl 2:S31-41

- The Huffington Post. Janaury 11, 2011

- JAMA. 2011;305(13):1352-1353

- The New York Times. April 12, 2011

- Livro Emagreça e Apareça. Editora Gaia – 2007

- Livro Fazendo as pazes com o seu peso. Editora Gaia - 1998



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357