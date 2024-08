Substâncias químicas e venenos estão por toda parte...

... e estão a caminho do LIXÃO TÓXICO DENTRO DO SEU CORPO

Publicado em 26/08/2024 às 11:10

Alterado em 26/08/2024 às 11:10

O bisfenol A, ftalatos, perfluoroquímicos, bisfenois policlorinados - os nomes não são exatamente fáceis de pronunciar, mas você não tem que ser capaz de pronunciá-los para ser danificado por eles.

Estas e outras substâncias químicas estão te fazendo gordo, doente, fraco e, talvez um dia, morto. Estão transformando homens em “mulheres” e meninos em “meninas”, ao ponto de que alguns destes deveriam começar a usar sutiãs.



Nas mulheres, estão provocando a menopausa precoce. Em crianças, problemas de desenvolvimento. E, em todo mundo, estes ingredientes tóxicos são exatamente a receita para o câncer, a doença cardíaca, disfunções sexuais e mais.



E eles estão dentro de você . . . agora mesmo . . . enquanto você lê isto.



Você não pode se livrar deles todos. Mesmo que você conseguisse cortar toda a sua exposição a eles, mesmo que você se mudasse para uma ilha remota (uma ideia nada mal), o que você já tem dentro do seu corpo pode durar anos.



Mas existem passos que você pode dar agora mesmo para limitar a sua exposição - e limitar os danos -, mesmo sem reservar uma passagem só de ida em um cruzeiro no Pacífico. Eis o que você precisa evitar . . . e, mais importante, como evitá-los:



BPA: Esta substância química feito hormônio está absolutamente em todo lugar. Já esteve em tantas manchetes que você provavelmente sabe que ela está nos recipientes de alimentos para fornos de micro-ondas, embalagens de plástico de alimentos e nos revestimentos usados em alimentos e bebidas enlatados.



Mas você talvez não saiba que está nos frascos de vidro de alimentos também, está nos revestimentos usados na tampa para fazer o frasco hermeticamente selado. Também está nas seladoras odontológicas. Está até nos produtos de papel reciclado, inclusive o papel higiênico e recibos térmicos, e quando você os toca, o BPA pode realmente penetrar na sua pele.



Uma vez dentro do seu corpo, o BPA imita o estrógeno. É um clone químico do hormônio tão “bom”, que o seu corpo pensa que está recebendo um pequeno incremento, e junto com os problemas sexuais óbvios, este estrógeno falso foi ligado à diabete, à doença cardíaca, à obesidade, e mais.



A melhor maneira de cortar de vez a sua exposição, fora arrancar todos os seus dentes e estocar o banheiro com um rolo de folhas, é ater-se aos alimentos frescos e naturais, e se você precisa armazenar algo, use frascos de vidro e recipientes de aço inoxidável.



Um estudo descobriu que a mudança para orgânicos frescos e a utilização de vidro e aço para o armazenamento cortou o nível de BPA na urina em 60 por cento em três dias. Não é 100 por cento, mas é um bom começo.



E o BPA não é o único estrógeno químico dentro do seu corpo.



Ftalatos: Não consegue distinguir os meninos das meninas hoje em dia: Não é apenas as modas crescentemente confusas—é que os meninos criados com exposição aos ftalatos presentes por toda parte no lar crescem e se tornam rechonchudos e chorosos.



Além disto, os ftalatos foram ligados à burrice nas meninas e retardos em aptidões motores em meninos—ruim para as crianças, claro, mas espere até que você veja o que esta coisa faz a VOCÊ.



Um estudo recente descobriu que os ftalatos dobram o risco de diabete nos idosos. Uma outra pesquisa liga esta substância química a todos os usuais suspeitos que trabalham em conjunto com a diabete—incluindo a resistência à insulina, à alta glicose sanguínea, ao ganho de peso e ao aumento da gordura abdominal.



Já que os ftalatos estão por toda parte, evitá-los é praticamente um trabalho de tempo integral. Eles estão em praticamente tudo com perfume, especialmente nas velas caras vendidas em shoppings.

Estes não são as únicas substâncias químicas perigosas espalhadas (ou escondidas) por todo o seu lar.



PFCs: Humm, o cheiro de pipoca vindo do micro-ondas. Cheira como . . . doença ???

Não está na pipoca em si, embora poderia bem estar, não há nada como um saco engordurado com óleos de plantas para te deixar doente.



Não, neste caso é o saco que é feito de perfluorquímicos.



Você encontrará vários PFCs em tudo livre de rugas, resistente a manchas, à prova de calor e antiaderente. Em outras palavras, em todo lugar e, pior ainda, uma vez dentro de você, eles vão ficar por um tempo.



A meia-vida de um PFC, chamado PFOS, por exemplo, é CINCO ANOS. Isto significa que cinco anos depois de você ser exposto a ele, metade ainda está dentro de você. Diferente do BFA, você obviamente não vai se livrar de 60 por cento dos seus PFCs ao longo do fim de semana. Mas, já que os PFCs foram ligados ao hipotireoidismo, doenças do sistema imune, problemas reprodutivos, câncer e mais, você quer cortar a sua exposição sempre que possível.



Comece por jogar fora o Teflon e a usar as frigideiras de ferro fundido da vovó. Aí, com o passar do tempo, substitua os outros itens no seu lar e no seu guarda-roupa que contenham PFCs com versões mais seguras (mas não faça tudo de uma vez—você irá à bancarrota).



BPCs: Não, não estou ficando retrô; o fato de que os BPCs tenham sido banidos há décadas, não evita que eles apareçam na sua comida e água.



Já que os BPCs foram despejados frequentemente em segredo e em praticamente todo lugar, eles ainda são encontrados praticamente em todo lugar, especialmente na água e nos peixes que ali vivem, como o salmão.



Um estudo de 2003 descobriu que o salmão criado em cativeiro tinha 16 vezes a taxa de PCBs daquele do salmão natural. Obviamente, você quer salmão natural, certo? Não é tão fácil quanto se pensa, já que o salmão criado em cativeiro é vendido rotineiramente como o natural para alavancar o preço.



Como os PFCs, os BPCs têm uma meia-vida muito longa no corpo — entre 10 a 15 anos —,então uma pequena exposição pode transformar-se em um “presente” que continua a danificar por muito tempo. Pense em câncer, danos ao sistema imune, problemas reprodutivos, e mais.



E nas crianças expostas no útero, este veneno pode causar danos ao cérebro.



Você não foi exposto aos PFCs, BPCs, ftalatos, BFA e o resto dos venenos da noite para o dia, então você também não vai se livrar deles da noite para o dia.



Faça disto um projeto a longo prazo, especialmente se você pretende ficar por aqui a longo prazo.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357