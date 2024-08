Uma dieta sem glúten é uma dieta certa para você?

Publicado em 12/08/2024 às 07:02

Alterado em 12/08/2024 às 11:47

A dieta sem de glúten já atingiu a maioria e atingiu em cheio. Parece que todo mundo já experimentou, está planejando experimentá-la ou está praticando-a neste momento.

Mas experimente perguntar ao seu médico sobre ela e ele lhe dirá que esta moda do sem glúten é loucura de pedra.

Ele dirá que a dieta é para pacientes com a doença celíaca, e ele está certo sobre esta parte. Se você está com essa doença autoimune, você sabe que até uma quantidade minúscula de glúten pode causar uma reação importante.

Cólicas estomacais, dor, diarreia - e estes são apenas os efeitos imediatos. A longo prazo, a exposição ao glúten pode levar à depressão, a problemas com a memória, à perda óssea e mais.

Mas se você NÃO tiver a doença celíaca, o seu médico pode simplesmente alegar que você está a salvo. Ele vai te olhar nos olhos e dizer que não existe a sensibilidade ao glúten não celíaca.

Experimente falar para ele que você acha que pode ter esta sensibilidade - conte a ele sobre os problemas de saúde que perduram, que desaparecem quando você para de ingerir o glúten - e ele talvez o acuse de ser um hipocondríaco procurando atenção e certamente necessitado de antidepressivo.

Não há problema em seu estômago, ele dirá. O problema está na sua cabeça!

Mas se esta condição estiver na cabeça de alguém, não é na sua. O glúten PODE e DE FATO provoca reações em pessoas sem a doença celíaca, como milhões de pessoas já descobriram, por terem parado de ingeri-lo.



E agora, um estudo de ponta comprova isto.

Provas definitivas de que a sensibilidade ao glúten é positivamente real

Os pesquisadores deram aos seus pacientes que achavam que eram sensíveis ao glúten, mas não tinham a doença celíaca, um placebo ou uma pílula contendo glúten.

Estes pacientes não foram informados sobre quem recebia o glúten, mas logo descobriram. Os seus corpos os informavam - porque aqueles que receberam as pílulas de glúten lutavam contra todas as coisas que eles “não deveriam ter” de jeito nenhum: dor e inchaço no estômago, úlceras, “névoa mental”, problemas de mudança de humor, e mais.

As pessoas do placebo, por outro lado, se deram bem.

Está absolutamente comprovado que a sensibilidade ao glúten é real demais - e se você me perguntar, é muito mais comum do que as pessoas percebem, e pode ser responsável por alguns dos, assim chamados, “males misteriosos” dos quais as pessoas estão sofrendo.

Se você se vê às voltas com qualquer combinação de fadiga inexplicável, problemas com o sono, perda de memória, “névoa mental”, problemas digestivos e mais, experimente ficar sem glúten por algumas semanas para ver se isto ajuda.

Esta não é a dieta perfeita, é uma dieta “light e de baixo carboidrato” e, ao mesmo tempo que ela restringe o trigo, o centeio, cevada e pães feitos com os mesmos, ainda permite o açúcar e outros alimentos de carboidratos vazios, como as batatas e o milho.

E, devido à popularidade do sem glúten, todos os fabricantes de alimentos processados no país estão empenhados em produzir versões inadequadas que você acabou de largar, só que livres de glúten. Tem salgadinhos livres de glúten... pizzas livres de glúten… panquecas livres de glúten… e até pães livres de glúten.

Remover o glúten pode tornar estes alimentos toleráveis para as pessoas com a doença celíaca, mas não vai magicamente torná-las saudáveis.

Então, se você estiver pronto para fazer uma grande mudança na sua dieta, não opte pela dieta “light e de baixo carboidrato”. Vai na real. Desista do glúten e de todos os outros carboidratos, e você não só perderá peso, como também ficará saudável e se sentirá melhor do que você vem se sentindo há anos.

Você também desfrutará de algumas das melhores refeições da sua vida.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357