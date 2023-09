O nutriente que é a grande diferença para mais vitalidade

Perdendo a energia, a vitalidade, e não consegue se recuperar?



Se você tem mais de 30 anos, é importante ter níveis altos de um nutriente que muitas vezes fica esquecido...

É a Coenzima Q10.

Para a maioria das pessoas acima de 30 anos, há um declínio da produção de CoQ10.

Com isso, você põe as suas células e órgãos em risco, por danos celulares, pois as suas defesas naturais vão ficando enfraquecidas.

Ocorre aumento de oxidação em todas as células do nosso corpo, pois o CoQ10 é fundamental para a produção de energia e saúde, especialmente nos 40 quatrilhões de mitocôndrias que dispomos.

Assim, os seus órgãos envelhecem rapidamente, pois não produzem ATP como deveriam pelo excesso de oxidação mitocondrial.

E como reverter isso ?

Otimizar sua função mitocondrial garante às suas células e órgãos saúde e energia.

De acordo com o estudo publicado em 2007, a pesquisa mostra importantes achados para a mitocôndria:

- é possível reverter a disfunção mitocondrial

- CoQ10 promove potente proteção contra danos e disfunções

- lesões no DNA podem ser retardados ou evitados, caso não ocorra disfunção mitocondrial

Independente da sua idade, é possível essa reversão e proteção necessária para se ter o máximo de saúde.

E nesse caso, a CoQ10 é o seu melhor mecanismo protetor.

Produzida pelas suas células, é encontrada nas membranas da sua mitocôndria.

- Esse potente antioxidante promove aumento de produção de ATP

- Metaboliza radicais livres intramitocondrais

Ou seja, quanto maior o seu nível de CoQ10, melhor é a sua proteção mitocondrial e celular.

Quando você produz mitocôndria em grande quantidade, haverá proteção de todos os órgãos.

Além disso, é um potente combustível para gerar energia extra e vitalidade.

Para reverter isso, você precisa, portanto, com o passar dos anos, além da alimentação especialmente rica em carne vermelha, a suplementação de CoQ10 ou Ubiquinol para se atingir níveis adequados.

Muitas pessoas perdem a capacidade de produzir Ubiquinol que a forma de CoQ10 mais ativa e absorvível.

Para isso, é necessário a suplementação de Ubiquinol ou CoQ10.

Veja os seus benefícios:

- Suporte da ótima saúde cardiovascular, cerebral, hepática e renal

- Ativa a geração de energia

- Melhora eficiência mitocondrial

- Estimula o sistema imunológico e nervoso

No caso de você estar usando Estatinas, deve sempre fazer uma boa suplementação de CoQ10 ou Ubiquinol, para evitar efeitos indesejáveis à musculatura cardíaca.

As dosagens para suplementação, de acordo com os estudos, são entre 200 a 300 mg/dia.

Converse com o seu médico sobre isso.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357