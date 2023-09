Deficiência de vitamina D aumenta o risco de suicídio

Suicídio tem aumentado cerca de 30% entre 2000 a 2018 sendo, portanto, uma condição de saúde de alto risco. E isso piorou entre 2020 e 2021, elevando-se para 34%.



Segundo estudo americano, ocorre um suicídio a cada 11 minutos, atualmente.



Ocorre com mais frequência em homens, numa proporção de 4:1.



De acordo com pesquisas americanas, comparando-se grupo que suplementou vitamina D, houve 48,8% de redução em comparação com o grupo controle, que não tomou a vitamina D.



Já entre grupos negros, que tomaram vitamina D ou não, houve redução de suicídio em 60%.



De acordo com a psiquiatra Dra. Christine Crawford, diretora do National Alliance on Mental Illners, que falou à UPI News, o tratamento da deficiência da vitamina D é de grande valia na prevenção do suicídio.

A Dra Christine tem observado melhoras bem significativas dos pacientes tratados com vitamina D, tanto no aspecto físico, como no mental, após poucos meses de tratamento.



Isso confirma os estudos dos pesquisadores Jill Lavigne e Jason Gibbons, que observaram redução no risco de suicídios entre veteranos, quando tratados com vitamina D.



Porém, isso não é uma prova de causa e efeito, mas que se observa grande redução de risco.

A vitamina D, além desse efeito, age na redução de depressão, que é um fator indutor de suicídio.

Em 2020, uma metanálise revelou que usando 2.000ui/dia de vitamina D, promove-se redução de depressão. Essa vitamina não é o único nutriente que quando usada por insuficiência ou deficiência de quantidade pode agir no risco de suicídio e depressão mas ...



Associar magnésio e vitamina B6 reforça esse efeito antidepressivo.



Eles agem em conjunto, potencializando a resposta antioxidante e na depressão.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357