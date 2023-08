Vai insistir ainda em usar adoçantes artificiais ?

Apesar de já haver muitas publicações mostrando as consequências reais do uso de adoçantes artificiais, finalmente a Organização Mundial de Saúde se posicionou expressando a sua preocupação em relação ao consumo de aspartame e sucralose, além de outros adoçantes artificiais, como ciclamatos e sacarina.



Esses produtos são comuns em mais de 5000 bebidas e alimentos divulgados como excelentes para perder peso e para diabéticos controlarem sua glicemia.



Essa pratica que é uma decepção, simplesmente promove:

- aumento do risco de diabetes tipo 2



- doença cardiovascular



- obesidade



- mortalidade por todas as causas



- câncer de vesícula



- hipertensão arterial



- nascimento prematuro e possível adiposidade na prole mais tarde na vida



- disbiose por estimular aumento de Firmicutes



- compromete a sensibilidade à insulina



- genotóxicos



- quebrar seu DNA



- inflamação



- estresse oxidativo



- câncer



- aumenta a insulina e peso ao nascimento



- ansiedade e alterações de humor



- dor de cabeça



- Alzheimer



- derrame e demência



Diretor da Organização Mundial de Saúde para nutrição e segurança alimentar, Francesco Branca, comentou:



"Substituir açúcares livres por adoçantes artificiais não ajuda no controle de peso a longo prazo. As pessoas precisam considerar outras maneiras de reduzir a ingestão de açúcares livres, como consumir alimentos com açúcares naturais, como frutas, ou alimentos e bebidas sem açúcar. Adoçantes artificiais não são fatores dietéticos essenciais e não têm valor nutricional. As pessoas devem reduzir completamente a doçura da dieta, começando cedo na vida, para melhorar sua saúde."



Distúrbios na microbiota

Os adoçantes artificiais como sacarina, sucralose, aspartame e outros promovem alteração na microbiota intestinal da mesma forma que os antibióticos.



Segundo estudo publicado no Microorganisms em 2022, consumir sucralose por cerca de 10 semanas já é suficiente para causar disbiose, além de alterar a sensibilidade à insulina e glicose em adultos jovens.

Esse desequilíbrio de bactérias promove o aumento de firmicutes, responsável pelo ganho se peso.

Além disso, causam inflamação no intestino e fígado, além de câncer.



Consumindo 'diet' (adoçantes artificiais) e ganhando peso

Muitos pensam que consumir alimentos “diet” com adoçantes artificiais vão fazê-los emagrecer.

Triste engano, pois na verdade promovem aumento de apetite, ganho de peso, e suas consequências clássicas.



Isso já está bem descrito numa revisão sistemática de metanálises publicadas em 2017 pela Canadian Medical Association Journal, onde consumir adoçante artificial estava associado a ganho de peso e aumento de circunferência abdominal, além de aumentar obesidade, diabetes tipo 2, síndrome metabólica e doenças cardiovasculares.



Em 2022, publicação no PLOS Medicine, onde avaliaram 102.865 adultos, mostrou que o uso de adoçantes artificiais estava associado com aumento de risco de câncer.



Ou seja, em vez de esta ajudando na sua dieta, você simplesmente está promovendo essa avalanche de consequências.



Será que vale a pena insistir nisso ?

