Vinho: Ativador de células tronco

A ciência das células tronco continua avançando, e um fato ficou bem claro.

É essencial que você mantenha um nível saudável de células tronco, pois estas são responsáveis por você se sentir:

- forte



- energizado



- feliz



- saudável e muito rejuvenescido



Conforme você envelhece, normalmente estas vão diminuindo, no transcorrer do tempo.

Com isso, você vai se sentindo cansado, fraco, esgotado.



Quantos anos nós temos

Isso pode ser escrito pelas suas células tronco.



Não é relógio, não é bola de cristal, mas algo de emoção e ambição.



São as células tronco.



Bem, vamos ao início...



Em 2017, uma simples garrafa de vinho tinto foi leiloada por cerca de 350 mil dólares.



Mas por que alguém pagaria tanto por uma garrafa de vinho?



Eu quero lhe mostrar um alimento que pode ajuda-lo muito nessa restauração de células tronco:

É o vinho tinto.



Este contém diversos flavonoides, que interagem entre si, regenerando suas células tronco, são eles:



1. Resveratrol

Além de ser bom para o coração, como todos sabem, ele aumenta 200% suas células tronco mesenquimais.



Elas podem se transformar em células sanguíneas, células endoteliais, hepáticas, cardíacas, musculares e até em células ósseas.



Ou seja, elas se transformam em células de acordo com a sua necessidade.



E os estudos controlados mostram que o Resveratrol pode ajudar a:

- manter o colesterol em níveis saudáveis



- resposta celular anti-inflamatória, um dos mais críticos segredos para se manter vibrante conforme envelhece.



- manter saudável o marcador de Proteina C Reativa (PCR) um mensurador de inflamação e saúde cardíaca.



- manter baixa a glicemia, controlar as elevações de insulina; além de melhorar a sensibilidade à mesma.



- na manutenção da saúde endotelial das suas artérias.



2. Proantocianidinas olegoméricas (OPC)

São antioxidantes contidos nas sementes de uvas que:

- aumentam células tronco de medula óssea em 35%



- têm potencial antioxidante 50 vezes maior que a vitamina E.



- têm 20 vezes mais vitamina C



- protegem contra inflamação cerebral



- melhoram a saúde dos capilares e a pressão arterial

E como você consegue isso?

Tomando uma taça de vinho tinto honesto por dia.

Caso você não queira, ou não bebe, aconselho chá, chocolate e berries

Referências bibliográficas:

- Ad Biomed Pharma. 2017. 4 (1): 1-5.

- Mol Nutr Food Res 2012; 56:810-21.

- Br J Nutr 2011; 106: 383-9.

- Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2010 Jul; 299(1).

- Stem Cells Dev. 2006 Feb;15(1):118-23

- Sem Hop. 1981;57:1399-1401.

- Pharmaceutical biology. 2009;47(8):768-773.



www.drrondo.com/vinho-tinto-resveratrol/

www.drrondo.com/o-segredo-escondido-no-vinho-tinto-para-cicatrizacao-da-pele/

www.drrondo.com/resveratrol-cumprindo-promessa/



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357