Mitocôndria: A medicina do futuro

Cada vez mais fica confirmado a importância da função mitocondrial, em saúde e doença.

Mitocôndria são pequenas organelas dentro da célula, fundamentais na produção de energia, adenosina trifosfato (ATP), necessário para as funções celulares.



Portanto, é vital otimizar a mitocôndria, pois se esta não está funcionando bem, aumenta o risco de doenças degenerativas, como perda de energia e ganho de peso, frequentemente ocorre no envelhecimento.



Disfunção mitocondrial

De acordo com publicação na Cell Reports, os pesquisadores comentam:



"A disfunção mitocondrial é caracterizada pela perda do potencial de membrana mitocondrial, que está diretamente ligada a uma perda de energia gerada através da cadeia de transporte de elétrons que realiza a fosforilação oxidativa (OXPHOS); acredita-se que a falha de OXPHOS prepare o cenário para o desenvolvimento de distúrbios relacionados à idade.



Curiosamente, doenças mitocondriais hereditárias que podem ser causadas por mutações em genes codificados no DNA nuclear, que codificam a grande maioria dos genes mitocondriais, ou em genes codificados no mtDNA, são frequentemente associadas a fenótipos neurodegenerativos, indicando uma vulnerabilidade particular dos neurônios cerebrais a defeitos mitocondriais.



Da mesma forma, o cérebro humano é um órgão fortemente afetado pelo envelhecimento, e a idade avançada é de longe o fator de risco mais forte para a maioria dos distúrbios neurodegenerativos”.



NAD +: o principal fator da saúde mitocondrial

NAD + é uma coenzima encontrada em toda célula do seu corpo.



A forma mais eficiente e simples de recuperar a saúde mitocondrial é procurar ingerir uma dieta certa, que assim não haverá consumo do seu estoque de NAD +, mantendo a correta conversão de alimento em energia, mantendo a integridade do DNA e garantindo adequada função celular.



Além disso, o NAD + promove:

- Reparo de danos no DNA

- Reduz inflamação

- Reverte químicos estressores causados pelo ambiente tóxico

- Estimula geração de novas células tronco

- Ativa a produção de SIRT1 (sirtuinas), uma proteína que influencia o código genético, aumentando a expectativa da vida

- Mantém o alongamento dos telômeros



Na meia idade, o seu nível de NAD +, é a metade do que você tinha aos 20 anos. E na faixa dos oitenta, há uma redução para menos de 5%



Como ativar a produção de NAD +

Você pode aumentar dramaticamente NAD + no seu corpo da seguinte forma:



1. Suplementos de niacinamida

E é a forma mais poderosa de vitamina B3 ou niacina. Pequenas quantidades podem ser encontradas em leite de vaca criadas à pasto e leveduras.

Para níveis adequados, a suplementação se faz necessária, com 50 mg de niacinamida 3x/ dia.

Não use dosagens maiores, pois você inibirá a produção das proteínas da longevidade, as sirtuinas.



2. Jejum intermitente cíclico

O limite de tempo para se alimentar, aumenta a produção de NAD + quando se atinge o estado de cetose.

Procure fazer jejum de 16 h, com uma janela alimentar de 8 h.



3. Treino supra aeróbico

Exercício é uma das melhores formas de alimentar a NAD +.

Porém, não é qualquer exercício que ajuda nisso.

Os estudos mostram que os treinos de alta intensidade são os mais eficientes.

Estes treinos estimulam o crescimento mitocondrial, aumenta o número delas.

Ou seja, o exercício beneficia a mitocôndria, pois demanda aumento de energia nas suas células, com isso criando mais mitocôndrias.



E, se o seu nível de condicionamento aumenta, cada mitocôndria gera menos estresse, resultando uma menor geração de radicais livres.



Com isso, menor risco de doenças degenerativas como câncer, assim como maior expectativa de vida.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357