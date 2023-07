Autismo: benefícios dietéticos e nutricionais inquestionáveis

O autismo continua a aumentar no mundo, sendo que atualmente, um a cada 30 crianças é diagnosticada como autismo.



Vejam os benefícios nutricionais que poderá reverter isso: BCAA.



Alguns casos de autismo são causados por mutação em cetoácido desidrogenase quinase de cadeia ramificada (BCDK), cuja correlação faz com que os aminoácidos de cadeia ramificada BCAA, sejam degradados muito rápido, havendo depleção do mesmo.



A boa notícia, é que uma alimentação rica em proteínas e suplementação de BCAA apresenta uma resposta excelente, tanto preventiva como terapêutica.



Tanto é que já se pensa em incorporar esse teste genético como fator de risco na avaliação dos bebês recém-nascidos.



Essa condição está ligada a alterações de neuro desenvolvimento, que inclui o autismo, comprometimento da condição intelectual, microcefalia e habilidade motora.



Por outro lado, sabe-se que mudanças nutricionais, incluindo a suplementação de BCAA, se mostram efetivas em alguns casos, e o ideal é que se inicie cedo.



Assim, crianças tratadas antes de 2 anos, segundo estudo, nenhuma desenvolveu autismo.



Já em outra publicação, onde se tratou crianças entre 8 meses e 16 anos, todas elas já apresentavam atraso de desenvolvimento neurológico, como alteração de função motora, intelectual, incapacidade, distúrbio de linguagem, aspecto autista, epilepsia, perda de audição e dificuldade de se alimentar.



Foram tratados com dieta rica em proteína e suplementação de BCAA, houve importante melhora do quadro, com estabilização da função motora e circunferência da cabeça para valores normais.



Nenhuma das crianças que foram tratadas antes dos 2 anos de idade, desenvolveram autismo.

Os pesquisadores já têm cobrado a adição do teste genético da deficiência de BCKDK para os recém- nascidos.



Portanto, o benefício em potencial do BCAA é impressionante.



Melhores fontes de BCAA

- Whey Protein

- Carne vermelha de animal criado à pasto

- Ovos de galinhas caipira, criadas soltas

- Laticínios de vacas criadas à pasto



Vitamina B12

Outro suplemento que tem mostrado efeito positivo nos sintomas de autismo é a vitamina B12.



A sua deficiência pode reduzir a capacidade de metabolizar o BCAA.



De acordo com pesquisa em 57 crianças com autismo, o tratamento usando vitamina B12 melhorou os sintomas correlacionados com autismo.



Assim como o BCAA, as melhores fontes para vitamina B12 são:

- Carne vermelha de animal criado em pasto

- Ovos orgânicos de galinhas criadas soltas

- Laticínios de vacas criadas em pasto

- Cordeiro



L- Carnitina

Crianças suplementadas com L-Carnitina, associada a dieta keto, apresentam melhoras importantes da função mitocondrial e consequentemente do autismo.



Acredita-se que cerca de 80% das crianças com autismo apresentam disfunção mitocondrial.



Disbiose intestinal

De acordo com a neurologista russa Dra. Natasha Campbel – Mc Bride, a disfunção intestinal no autismo pode ser devida a mutações em genes encontrados tanto no intestino quanto no cérebro.



Isso afeta a comunicação neuronal e causa disfunção intestinal, influenciando a síndrome psicológica, diretamente relacionada ao autismo.



Por outro lado, níveis adequados de BCAA permitem a regulação da saúde intestinal, de acordo com estudo em animais.



Portanto, o BCAA tem mais este potencial terapêutico para esta conclusão clínica.



Além desta investigação e suplementação de nutrientes que influenciam no autismo, há fatores que estão correlacionados com o problema:

- Exposição a glifosato

- Excesso de metais pesados, como chumbo, mercúrio, alumínio e outros químicos, disrruptores endócrinos assim como o fitalato.

- Poluição ambiental

- Certas medicações usadas na gestação também influem: como o antidepressivo - inibidores seletivos de receptação (SSRIs).



Mães que usaram muito Acetaminofen (Tylenol) na gestação também aumentam o risco de autismo.



Referências bibliográficas:

- Science. 2012 Oct 19; 338(6105): 394–397

- Spectrum News. December 17, 2019

- Science. 2012 Oct 19; 338(6105): 394–397

- Biol Psychiatry. 2019 Feb 15;85(4):345-354.

- Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 May 22;109(21):7974-81.

- Brain. February 2, 2023

- Spectrum News. February 21, 2023

- J Pers Med. October 2021; 11(8): 784

- MedIndia. March 14, 2019

- J Child Adolesc Psychopharmacol. 2016 Nov;26(9):774-783.

- Pharmacy Times. February 18, 2014

- Children’s Health Defense. July 14, 2022

- Seminars in Pediatric Neurology. October 2020, Vol. 35, 100829

- JAMA Psychiatry. October 30, 2019

- Neurotoxicology. September 2009; 30(5):822-831

- Environ Health Perspect. March 2013; 121(3):380-6

- Autism Research. May 22, 2019

- Anim Sci J. January 2018; 89(1):3-11

- Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. March 2018;16:76-82

- How Glyphosate Destroys Your Health. June 27, 2021

- Pediatric Health, Medicine and Theapeutics. September 21, 2020. Vol.11 Pages 369-378



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357