Há alguns anos, a dieta glúten free era associada com pessoas com alergia ao glúten e Doença Celíaca.



Hoje, como muitas pessoas passaram a adotar essa dieta, podemos perceber que há mais pessoas tolerantes ao glúten retirando-o da rotina de alimentação do que aqueles que realmente precisam fazer isso por indicação médica.



Então, antes de decidir se a dieta glúten free é adequada para você, é importante entender como o glúten e o trigo podem estar afetando a sua saúde.



O que é glúten?

O trigo e os cereais em grãos contêm uma proteína feita de glutenina e gliadina.



Na presença de água esses elementos formam uma ligação viscosa que dá ao pão e a outros produtos de panificação uma consistência de liga e esponjosa.



Alimentos que contêm glúten

- Amidos

- Aroma natural

- Cereais

- Cerveja

- Malte

- Molho de soja

- Molhos de salada

- Molhos engarrafados

- Pães

- Pastas

- Proteína vegetal hidrolisada (HVP)

- Proteína vegetal texturizada

- Salsichas e cachorros-quentes

- Sopas enlatadas

- Trigo e outros grãos, como cevada, aveia e centeio

Efeitos desfavoráveis do glúten

1. Impede a absorção e digestão correta dos alimentos;

2. Forma uma “cola” alimentar na parede intestinal gerando constipação;

3. Causa inflamação e danos na parede do intestino, estimulando consequências sérias de saúde, especialmente nos indivíduos com doença celíaca;

4. Para algumas pessoas, age como uma toxina causando reação imunológica;

5. Nos casos não diagnosticados, com o passar do tempo, predispõe o desenvolvimento de doenças autoimunes como diabetes tipo 1, esclerose múltipla, herpes, anemia, comprometimento psicológico, osteoporose, dores articulares, lesões hepáticas, neurológicas, como epilepsia e enxaqueca. Além disso, pode causar infertilidade e aborto espontâneo.



Sinais de intolerância ao glúten

- Distensão abdominal, inchaço, dor e náusea;

- Diarreia, fadiga e sensação de não estar bem;

- Ansiedade e confusão mental;

- Dores articulares e musculares.



Diagnóstico

Muitas pessoas passam bastante tempo sem um diagnóstico, o que predispõe complicações de saúde.



Caso você suspeite de ter esse tipo de problema, converse com o seu médico ou nutricionista para que seja feito um diagnóstico correto.



E mais, não se aventure a fazer dietas restritivas ao glúten, com uma série de opções que encontra no mercado, pois estará correndo um sério risco de desnutrição. Isso porque muitos desses produtos o levam a consumir alimentos glúten free falsos como a solução.



Você pode checar isso fazendo atenção quando consome alimento que contém glúten, se realmente lhe causam desconforto.



Na verdade, essa reação pode ocorrer 20 minutos ou até 48 h após ingerir esses alimentos.



Por ficar difícil esse diagnóstico, sugiro um teste de alergia alimentar.

