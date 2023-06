Sete Benefícios da melatonina

Imagine se a indústria farmacêutica desenvolvesse uma medicação que pode destruir células cancerosas, além de reverter cerca de 10 anos o envelhecimento.



E tudo isso de forma segura, sem efeitos colaterais, exceto uma sonolência noturna.

Certamente você nunca ouviu falar desse remédio, mas esse remédio milagroso já existe, exceto que não é uma droga química.



Trata-se da melatonina, e veja agora o que as pesquisas dizem sobre esse hormônio miraculoso:



1. Reduz a pressão arterial. Age promovendo dilatação nos vasos sanguíneos e inibe a reação ao estresse à nível hipotalâmico.

Promove redução da pressão arterial noturna, sendo que a sistólica cai em média 6 mm/Hg e a diastólica cerca de 4 mm/Hg



2. Melhora a qualidade do sono, corrigindo o ritmo circadiano, fundamental para uma noite de descanso reparador.



3. Reduz o crescimento do câncer de mama. No laboratório da Michigan State University, os pesquisadores estimulam o crescimento de câncer de mama, usando químicos que alimentam o problema.



Eles usaram estrógeno real e falso como o bisfenol A (BPA), presente em plásticos por exemplo.



Quando trataram com melatonina, houve redução do número e tamanho dos tumores.



O mesmo resultado foi alcançado em outros tipos de câncer, como o glioblastoma, um tipo de neoplasia cerebral.



4. Potencializa o efeito da quimioterapia, médicos da Itália, usaram no tratamento de câncer de pulmão que não respondiam a quimioterapia.



Após um ano de uso, 26% dos pacientes que tomaram melatonina, estavam vivos, sendo que o grupo que não tomou, não houve sobrevivente.



5. Potente ação antioxidante, pois estimula a síntese de glutationa, superóxido dismutase e catalase, outros potentes neutralizadores de radicais livres.



6. Apresenta ação anti-viral e efeito anti-inflamatório, pela redução da síntese de citoquinas pro-inflamatórias.



7. Protege de degeneração macular, glaucoma e catarata, as principais causas de perda de visão pela presença de receptores para melatonina em diversas áreas dos olhos, como retina, lente e córnea, o que sugere que as células nesses tecidos tem alvos específicos para a ação da melatonina, segundo estudo na Pharmacology & Therapeutics.



Aumente a sua habilidade de produzir melatonina

- Estimule a sua própria produção, com a exposição do sol por cerca de 15 minutos nas primeiras horas da manhã, pois assim ajuda a regular o seu relógio biológico (ciclo circadiano).

- Vejo com o seu médico a correta suplementação de melatonina via oral, cuja dosagem varia de 1 mg a 20 mg, dependendo do seu caso.

- Evite blue light, aparelhos eletrônicos com telas e lâmpadas de LED. Prefira as lâmpadas incandescentes se necessário, use à noite óculos que bloqueiam a blue light ou aparelhos que tenham essa possibilidade de proteção.

- Dormir em quarto escuro, sem nenhuma luz e se não é possível, use máscara facial.

- À noite procure atividades que reduzam o estresse, pois este libera cortisol, que inibe a liberação de norepinefrina facial.

- Alimentos que aumentam melatonina, são o suco de abacaxi que eleva 255% esse hormônio, após o seu consumo. Mas lembre-se de o fazê-lo com moderação por ser rica em frutose.

- Pistaches são uma fonte abundante de melatonina, pois segundo estudo, eleva 660 nanogramas por grama desse hormônio.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357