Há alguns anos, a dieta “gluten free”, era associada com pessoas com alergia ao glúten e Doença Celíaca.

Porém hoje, as pessoas passaram a adotar essa dieta de forma que atualmente há mais pessoas tolerantes ao glúten, usando essa dieta do que os indivíduos que precisam disso por indicação médica.

Então, antes de decidir se a dieta gluten free é adequada à você, é importante entender como o glúten e o trigo podem estar afetando a sua saúde.

O que é glúten?



O trigo e os cereais em grãos, contém uma proteína feita de glutenina e gliadina.

Na presença de água, esses elementos formam uma ligação viscosa que dá ao pão e a outros produtos de panificação, uma consistência de liga e esponjosa.



Onde se encontra o glúten?



- trigo e outros grãos, como cevada, aveia e centeio

- proteína vegetal hidrolisada (HVP)

- malte

- aroma natural

- amidos

- proteína vegetal texturizada

- cerveja

- salsichas e cachorros-quentes

- pães

- pastas

- molho de soja

- cereais

- sopas enlatadas

- molhos engarrafados

- molhos de salada



Efeitos desfavoráveis do glúten



1. Impede a absorção e digestão correta doa alimentos

2. Forma uma “cola” alimentar na parede intestinal gerando constipação

3. Causa inflamação e dano na parede do intestino, estimulando consequências sérias de saúde, especialmente nos indivíduos com doença celíaca

4. Para algumas pessoas, age como uma toxina causando reação imunológica

5. Nos casos não diagnosticados, com o passar do tempo, predispõe o desenvolvimento de doenças autoimunes como diabetes tipo 1, Esclerose múltipla, herpes, anemia, comprometimento psicológico, osteoporose, dores articulares, lesões hepáticas, neurológicas, como epilepsia e enxaqueca. Além disso, pode causar infertilidade e aborto espontâneo.



Sinais de intolerância ao glúten

- distensão abdominal, inchaço, dor e náusea

- diarreia, fadiga e sensação de não estar bem

- ansiedade e confusão mental

- dores articulares e musculares



Diagnóstico



Muitas pessoas passam bastante tempo sem um diagnóstico, o que predispõe complicações de saúde.

Caso você suspeite de ter esse tipo de problema, converse com o seu médico ou nutricionista para que seja feito um diagnóstico correto.

E mais, não se aventure a fazer dietas restritivas ao glúten, com uma série de opções que encontra no mercado, pois estará correndo um sério risco de desnutrição. Isso porque muitos desses produtos o levam a consumir alimentos falsos, gluten free como a solução.

Você pode checar isso tendo atenção quando consome alimento que contém glúten, se realmente lhe causam desconforto.

Na verdade, essa reação pode ocorrer 20 minutos após ingerir esses alimentos à até 48 h após.

Por ficar difícil esse diagnóstico, sugiro um teste de alergia alimentar.

Referências bibliográficas:

- Knowgluten. A Gluten-Free Beginner’s Guide

- Mayo Clinic. March 6, 2018

- Celiac Disease Foundation, What Is Celiac Disease

www.drrondo.com/retirar-o-gluten-da-dieta-reduz-o-risco-de-diabetes/

www.drrondo.com/desesperado-com-a-acne-pare-com-o-gluten/

www.drrondo.com/sera-mesmo-que-uma-dieta-sem-gluten-e-a-dieta-certa-pra-voce/

www.drrondo.com/intolerancia-ao-gluten-pede-um-diagnostico/

www.drrondo.com/por-que-o-trigo-moderno-nos-faz-tanto-mal/

www.drrondo.com/alergia-ou-intolerancia-alimentar/

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357