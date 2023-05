Sinais de excesso de toxinas no cólon

Normalmente o corpo humano consegue remover as toxinas presentes no trato digestivo. Porém, quando essa limpeza não está ocorrendo e os compostos tóxicos ficam em grande quantidade, há sinais que podem no alertar para essa irregularidade.



São eles:

- Constantemente cansado – não é causado por um programa noturno intenso ou muito trabalho, mas sim aquela sensação constante, inexplicável, que persiste. Isso pode ser por muito estresse que causa maior dificuldade de eliminação de toxinas intestinais.

- Mau hálito – pode ser manifestar por halitose, mesmo que na avaliação do seu dentista esteja tudo bem na cavidade bucal e que você esteja escovando os dentes com frequência. Uma das formas de seu corpo lidar com as toxinas intestinais é através dessa manifestação, além de suor com odor forte. Caso você tenha ciência dessas manifestações, convém avaliar a parte intestinal.

- Alergias frequentes – o excesso de toxinas intestinais pode inflamar o cólon, permitindo a entrada de antígenos na circulação, o que pode desencadear resposta autoimune. Com isso aparece esses sinais ou coriza, espirros e sintomas asmáticos. Pode ser uma alergia sazonal, mas deve se sempre pensar no intestino por excesso de toxinas retidas.

- Ganho de peso – apesar de estar treinando regularmente, se alimentando corretamente, além de noite de sono reparador, continua a ganhar pesos ? Isso pode ser por excesso de toxinas intestinais, causando uma inflamação importante, o que aumenta a retenção de gorduras.

- Não consegue dormir – pode ser as preocupações, comprometem a qualidade do sono, mas deve-se pensar também em excesso de toxinas intestinais, que podem comprometer o seu ciclo circadiano e de sono. Dormir mal com frequência, cada vez mais terá dificuldade para pegar no sono. Investigue a parte intestinal, pois pode estar aí a resposta.

- Falta de concentração – com o excesso de toxinas no cólon, fica comprometida a absorção de nutrientes que você ingere na alimentação. Nessa condição de deficiência nutricional, a performance cognitiva e a concentração ficam comprometidas.

- Aparecimento de acne – nos jovens, deve-se pensar em primeiro lugar, o problema ser por alterações hormonais, mas no adulto a causa mais frequente é por disbiose e retenção de toxinas no cólon. Com isso, há reabsorção desses tóxicos estimulando reação autoimune, aonde o sistema imunológico ataca por engano células do corpo que são benignas, especialmente as células que são associadas com desregulação hormonal.

