A verdade por trás da carne falsa

Responda sinceramente: você já se perguntou o porquê de tanto se falar sobre substituir a carne animal por essa chamada carne vegetal? Você acredita que, verdadeiramente, as pessoas por trás disso estão mesmo preocupadas com a saúde global?

Então, me permita te contar uma coisa. O argumento da fachada esverdeada dessa carne vegetal falsa, que prega de forma exagerada que ela é mais saudável, menos poluidora do planeta e que poderá alimentar o mundo todo, nada mais é do que uma luta pela propriedade intelectual acerca desse tipo de alimento. E quando falamos de propriedade intelectual, estamos falando de uma fonte de benefícios financeiros para um grupo bastante seleto.

De forma resumida, é como se alguém pudesse patentear os alimentos, sendo os únicos donos e cobrando o quanto quisessem. Eis aí uma forma de dominar as pessoas.

E olha que isso não é nenhuma novidade, afinal isso já acontece com algumas centenas de produtos com patentes registradas no mercado alimentício. Temos cereais matinais, bebidas, carboidratos, medicamento, vacinas, pesticidas e até mesmo plantas geneticamente modificadas. Posso apostar que mesmo sem mencionar nenhuma marca destes produtos, algumas já vieram à sua cabeça. É justamente assim que elas agem!

Em relação à indústria da carne ainda não temos nenhuma propriedade intelectual registrada. Repare bem... eu disse AINDA, pois a corrida já está em pleno vapor.

Imagine conseguir substituir a carne verdadeira por um produto patenteado, protegido por propriedade intelectual? Com toda certeza isso estimularia e chamaria a atenção de diversos investidores, muito mais do que as causas principais que são salvar a vida dos animais, impedir a destruição de florestas e ajudar na redução do carbono, chamariam.

Para que você tenha uma ideia, Bill Gates, o gigante da informática no planeta, já comprou 80% das melhores terras da América do Norte para o plantio de milho e soja geneticamente modificados. Talvez o que você não saiba é que esses dois insumos são a base para a carne falsificada e tantos outros alimentos ultraprocessados.

Hoje, nos Estados Unidos, restam pouquíssimos conglomerados de frigoríficos, sendo que aproximadamente 10 anos atrás eram 870 frigoríficos independentes. Com isso, os preços estão cada vez mais reduzidos para o produtor, fazendo com que não haja interesse das novas gerações em trabalhar com isso.

Outra novidade que vem para ajudar a movimentar ainda mais esse mercado de carne falsa é a chamada “Dieta da Saúde Planetária” que, no melhor dos mundos, vem sendo projetada para ser aplicada à população global. O que ninguém conta é que essa dieta prega a redução de ingestão de carne e laticínios, em aproximadamente 90%, substituindo-os por alimentos produzidos em laboratórios, junto com cereais e óleos vegetais.

Ou seja, a “Dieta da Saúde Planetária” visa transformar o sistema alimentar utilizando-se de empresas de biotecnologia e carne falsa, substituindo alimentos verdadeiros por alternativas criadas em laboratório.

Como consequência disso, conforme os gigantes da tecnologia tenham controle da carne, laticínios, cereais e óleos vegetais, só eles lucrarão e controlarão o fornecimento de alimentos.

A previsão para 2024 é que o FDA e INS promovam uma campanha mostrando que a carne real, pelos seus moldes de criação, polui o planeta e deve ser substituída pela fake meat.

Na verdade, o objetivo é acabar com o pecuarista e agricultores. Então, se eles não enxergarem de uma vez por todas o que está acontecendo e não se unirem, vão restar pouquíssimos deles no futuro.

Portanto, vamos enfatizar o consumo de carne de animais criados em pasto, que geram um alimento verdadeiro, sustentável para a população e para o planeta.

É a única forma de preservar a saúde e salvar o meio ambiente!



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357