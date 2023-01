Quanto tempo você tem passado nas redes sociais?

Essa é uma das maiores polêmicas da atualidade. Há quem critique, há quem não se importe e há quem se preocupe muito com a relação entre a saúde mental e o tempo que as pessoas passam nas redes sociais.

E nesse sentido surge o debate sobre a eficácia – ou não – do afastamento das redes sociais para a melhora da condição de saúde, especialmente a mental, das pessoas.

É certo que todos os excessos se tornem problemáticos ao longo do tempo e muitas pessoas têm se tornado verdadeiras dependentes das redes sociais. Mas, será mesmo que dar uma pausa no uso das redes pode nos ajudar de alguma forma?

O que a ciência diz sobre isso?



Um estudo sobre a pausa nas redes sociais e seus resultados, realizado por pesquisadores da Universidade de Bath, no Reino Unido, analisou 154 pessoas, com faixa etária entre 18 e 72 anos, que diziam usar as redes sociais por até 8 horas semanais.

Essas pessoas foram dividias em dois grupos e tiveram seus níveis de depressão, bem-estar e ansiedade medidos durante o estudo.

O primeiro grupo teve que parar de usar as redes completamente por uma semana inteira.

O segundo continuou usando normalmente.

Depois dessa semana, foi feita uma nova avaliação onde os pesquisadores analisaram o tempo de uso da tela pelos participantes.

Os pesquisadores perceberam que aqueles que foram orientados a parar totalmente de acessar as redes ainda as usaram, mas bem menos. Essas pessoas disseram ter usado as redes sociais por apenas 21 minutos em média na semana, enquanto o outro grupo usou 7 horas em média.

Os resultados mostraram que, mesmo tendo usado minimamente as redes sociais, o grupo que deu uma pausa teve melhoras significativas na ansiedade, depressão e bem-estar. Muitos deles relataram, inclusive, uma considerável melhora do humor.

Diante disso, a expectativa agora é entender como uma pausa nas redes pode ajudar pessoas de diferentes idades e como isso auxiliaria em tratamentos de saúde física e mental.

É preciso também dar uma pausa no uso do smartphone

O uso excessivo de smartphone também vem sendo apontado pelos pesquisadores como sendo problemático. Afinal, estima-se que as pessoas passem em média 3 horas por dia olhando o celular.

Um estudo realizado na Alemanha mostrou que podemos ter uma grande melhora no nosso bem-estar se também dermos uma pausa no uso do smartphone de maneira geral.

Nessa pesquisa, o que se viu foi que os participantes que apenas reduziram o uso de celulares em 1 hora por dia (e não o eliminaram completamente) foram os que mais se sentiram bem.

Resumindo, mais uma vez a moderação se mostra como importante para todos os que querem ter uma Supersaúde.

Pense nisso na próxima vez que for usar o seu smartphone e as redes sociais!



____________

Referências bibliográficas:

Jeffrey Lambert, George Barnstable, Eleanor Minter, Jemima Cooper, Desmond McEwan. Taking a One-Week Break from Social Media Improves Well-Being, Depression, and Anxiety: A Randomized Controlled Trial. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2022; DOI: 10.1089/cyber.2021.0324.

University of Bath. “Social media break improves mental health, study suggests.” ScienceDaily. ScienceDaily, 6 May 2022.

Será que Você é Saudável neste Mundo Virtual? – www.DrRondo.com

Reduction or abstinence to increase well-being and healthy lifestyle?! An experimental intervention study.. Journal of Experimental Psychology: Applied, 2022; DOI: 10.1037/xap0000430.

Ruhr-University Bochum. “Fewer smartphones, more well-being.” ScienceDaily. ScienceDaily, 20 April 2022.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357