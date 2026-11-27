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Publicado em 27/11/2026 às 13:50

Alterado em 27/11/2026 às 13:50

A escolha de Luiz Carlos Trabuco como o futuro ministro da Fazenda, não só derrubou o dólar (cotado às 13 horas a R$ 5,55 -1,79% no dia e -6,7% na semana) e trouxe euforia na B3 (alta de 0,50% do Ibovespa, no mesmo horário), na véspera dos vencimentos nos mercados futuros, dia 30.

Trabuco gabarita o Ministério do governo Lula.4. Com a quase confirmação de que o vice-presidente eleito, Geraldo Alkimin, ocupará a pasta da Segurança Pública e que o ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT) comandará a Casa Civil, chega a ser constrangedora a comparação com o aventado ministério de Flávio Bolsonaro, o fujão.

Se Flávio não tivesse sido derrotado no segundo turno, por 4,430 milhões de votos de diferença, o que levou a frustrada Faria Lima e o mercado financeiro a apostarem na alta do dólar e a derrubar as ações do Ibovespa, o país estaria discutindo o “tesouraço” nos programas sociais.

E nomes dos cabeças do Ministério sem tanta expressão, como a economista Daniela Marques na Economia, o senador em fim de mandato (PP-PI) Ciro Nogueira, na Casa Civil, e o senador eleito (PP-SP), Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança de Tarcísio de Freitas, no novo ministério de Segurança Pública. Fora anistia aos golpistas.

Situação é diversa de 12 anos atrás

Alguns setores do mercado financeiro, engajados no governo (?) Flávio, e até nomes mais radicais do PT e do Psol, que discordaram da escolha de Lula, lembraram que há exatos 12 anos, em 27 de novembro de 2014, o então ex-presidente Lula convidou Trabuco para o Ministério da Fazenda, da recém-reeleita presidente Dilma Roussef.

Trabuco tinha assumido há pouco tempo a presidência do Bradesco, após gestão vitoriosa na Bradesco Seguros. Mas, precisava dedicar mais tempo ao banco que perdera a liderança para o Itaú, que se uniu ao Unibanco em fins de 2008. O Unibanco foi uma vítima da crise do “sub-prime” de hipotecas dos Estados Unidos, que escalou para uma crise financeira mundial. E indicou o ex-secretário do Tesouro, Joaquim Levy, que dirigia a Bradesco Asset Management.

A gestão de Levy durou menos de um ano, mas as condições eram bem diversas. Dilma foi reeleita segurando o câmbio e os combustíveis. Mas já havia uma forte pressão inflacionária dos alimentos (subiram 12% em 2014). O IPCA explodiu em 2015 (10,67%) porque o governo reeleito reajustou, em novembro, após as urnas. o câmbio e os combustíveis (subiram 26% em 2015). Como reflexo, subiram os juros, e Levy foi abatido pela recessão.

Agora, as contas externas estão superavitárias, não há problema estrutural no câmbio. A diversificação dos mercados aos produtos brasileiros tem contornado os tarifaços de Trump. Mas os impactos das duas guerras (2022 e 2026) sobre a produção de petróleo e derivados, afetaram a inflação em todo o mundo e elevaram as expectativas inflacionárias do mercado, levando o Banco Central a manter os juros elevados.

Juros são o problema

Juros reais altos (descontada a inflação) travam a economia, e oneram a dívida pública e os empréstimos às famílias e às empresas. O Banco Central divulgou dados dos custos médios dos juros em outubro para as famílias (62,8%, o que elevou o endividamento das famílias a 50% da renda total e 29,5% da renda mensal). Como resultado, o índice de inadimplência dos indivíduos subiu a 8,2%, um aumento de 1,3 pontos frente a outubro de 2025 (6,9%).

Algumas propostas de Trabuco

Pesquisando artigos do presidente do Conselho do Bradesco no jornal “O Estado de S. Paulo”, surgem pistas sobre algumas de suas ideias:

Política Fiscal, Dívida e Grau de Investimento

O principal gargalo do país: A trajetória crescente da dívida pública e a rigidez do Orçamento são as maiores fontes de desconforto para investidores e empresários. Trabuco cita alertas do FMI e do Banco Mundial de que o custo dos juros está comprimindo investimentos essenciais no mundo todo.

Para ele, o ajuste deve ser feito sem “pacotes abruptos: Rejeita "pacotes voluntariosos" do passado. Defende aproveitar o capital político pós-eleitoral para ajuste negociado focado em controle orçamentário, corte de gastos e revisão de benefícios tributários, sem aumento de impostos e preservando despesas sociais (saúde e educação) – os limites de 18% e 15% do orçamento, fixados em 1988, na Constituição, precisam ser revistos à realidade.

Um ponto importante é a defesa da “Responsabilidade compartilhada entre os Três Poderes”. Ele cobra um "compromisso fiscal cívico" que não recaia apenas sobre o Executivo, apontando o papel do Congresso (emendas parlamentares), do Judiciário e do setor empresarial na criação de despesas e privilégios sem fonte de custeio.

Meta estratégica, com o ajuste das contas ao longo do tempo, e redução de juros e da curva dívida/PIB, é “Recuperar o grau de investimento” (perdido em 2015) para "pacificar" a economia. Isso reduz a volatilidade dos ativos, destrava o crédito e atrai capital estrangeiro de longo prazo.

Um executivo multidisciplinar, filósofo de formação acadêmica, e pós-graduado em sociopsicologia, Luiz Carlos Trabuco estudou muito a trajetória futura da demografia brasileira quando presidiu a Bradesco Seguros (2003 a 2009). Neste período, se aproximou do presidente Lula, na campanha para eleger o Cristo Redentor uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno”, em 2007.

Demografia e envelhecimento da população têm impactos diretos na economia, nas áreas de seguro e na Previdência Social. Trabuco trata como uma “bomba-relógio demográfica o déficit previdenciário (R$ 320,9 bilhões aportados pelo Tesouro em 2025, com projeção de atingir 12% do PIB até 2060). É uma situação “insustentável” diante da queda na natalidade, aumento da longevidade e alta informalidade (o mercado de trabalho que não paga INSS).

Defende “reforma permanente e modelo híbrido” para a Previdência, que exige ajustes contínuos baseados em gatilhos demográficos automáticos (aponta a Suécia como referência para evitar o cálculo político-eleitoral). Endossa a proposta do IMDS (coordenada por Armínio Fraga e Paulo Tafner) de transição gradual para sistema híbrido que combine repartição pública com contas individuais de capitalização.

Política Monetária e Juros

Defesa institucional do Copom: Nos 30 anos do comitê, destaca seu papel decisivo na consolidação do Plano Real e na queda gradual da inflação média por década. Contudo, ressalta que os juros só cairão a "níveis civilizados", de forma sustentável, com superávit fiscal, queda da relação dívida/PIB e diálogo pragmático (sem perda de autonomia) entre Fazenda e Banco Central.

De certa forma, endossa a tese de André Lara Resende, de ampliar o entrosamento das políticas monetária e fiscal na transformação do Conselho Monetário Nacional em Fiscal e Monetário, com o estabelecimento de metas de médio e longo prazos (o horizonte da inflação perseguido pelo Copom nos juros está situado a 18 meses adiante).