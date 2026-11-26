...

Publicado em 26/11/2026 às 15:30

Alterado em 26/11/2026 às 15:30

Muita gente compara o mercado financeiro ao ambiente dos “saloons” do velho oeste, onde os bares eram o embrião dos cassinos, com jogatina, bebidas e mulheres. No mundo virtual, as “bets” lideraram a jogatina por cinco anos, até serem proibidas por Lula. Mas a jogatina mais pesada continua no mercado financeiro.

Após o segundo turno que frustrou as apostas do mercado na vitória de Flávio Bolsonaro, que prometia “tesouraço” no Estado, em impostos e nos programas sociais, houve forte especulação com o dólar, que tem vencimento pesado na B3, na próxima segunda-feira, 30 de novembro. O Banco Central tem vendido dólares para evitar oscilações bruscas.

Depois de atigir R$ 6,0061 na manhã de segunda-feira, 23 de novembro, o dólar fechou em queda no começo da semana e continuou a cair. Hoje, por volta das 13h25 (horário de Brasília), estava sendo negociado a R$ 5,7384, queda de 1,42% num dia de feriado nos Estados Unidos (Dia de Ação de Graças). Desde o pico do dia 23, o dólar recuou 4,4%, mas análises e noticiários continuam citando os R$ 6! E o Ibovespa subia 3,90% às 13h30 e os juros futuros caíam.

Especulação pura

O que mudou o ambiente foi a demonstração do presidente Lula de que não vai relaxar no ajuste fiscal, para abrir espaço à queda de juros (que alivia o Tesouro, famílias e empresas) e retomar o crescimento da economia (em queda neste fim do ano). No velho oeste, um xerife durão acalmava as coisas. Lula pôs o Trabuco na mesa e acalmou o mercado.

Mesmo que Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, nascido em 1951, em Marília (SP), berço da fundação do Banco Brasileiro de Descontos, em 1943, por Amador Aguiar (nascido em Ribeirão Preto - SP), não troque o Bradesco pelo desafio do Ministério da Fazenda, o convite foi uma forte demonstração da seriedade com que Lula trata as finanças públicas.

Trabuco, formado em filosofia e sociopsicologia, é um homem suave. Difere do afirmativo Amador Aguiar, falecido em 1991. Com estudos na Fundação Bradesco (um dos orgulhos de Aguiar), galgou todas as posições no banco – onde começou no “marketing”. Disse que uma viagem aos Estados Unidos, nos anos 80, lhe abriu os olhos para as novas possibilidades da securitização dos ativos financeiros.

Em 2003, assumiu a presidência do grupo segurador e cunhou a expressão de que “o Bradesco é uma moeda de duas caras: o banco e o mercado de seguros”. Em março de 2017, foi indicado por Lázaro de Mello Brandão, presidente do Conselho do Bradesco, para presidir o banco. Aos 91 anos, Lázaro indicou Trabuco como seu sucessor na presidência do Conselho do Bradesco.

Para assumir a Fazenda, teria de encaminhar a sucessão no Bradesco, motivo pelo qual tende a declinar do convite, mas continuaria no “Conselhão”, criado em 2023 por Lula, formado por empresários e personalidades da vida nacional.

Inventem outro motivo

O episódio desta semana, quando o governo conseguiu aprovar, no Senado e na Câmara, ajustes no orçamento de 2027, além de indicar disposição para medidas estruturantes que ajustem os orçamentos nos próximos anos para propiciar cenário favorável ao declínio das taxas de juros (com consequente estímulo ao crescimento da economia e duplo efeito na redução da dívida/PIB) mostra que o mercado financeiro exagera nas expectativas – negativas ou positivas.

IPCA-15 mostra inflação estável

O IBGE divulgou hoje o IPCA-15 de 0,22% em novembro, uma queda de 10 pontos ante os 0,32% da prévia do IPCA de outubro. A alimentação em domicílio subiu 2,02% puxada pelas altas de 3,65% das carnes e de 38,92% do tomate e de 17,43% da cebola. Mas as quedas em Transporte (-0,71%), lideradas pelas baixas em passagens aéreas e gasolina, atenuaram os impactos.

No acumulado do ano o IPCA-15 chegou a 4,38% e, em 12 meses, de 4,64%, acima dos 4,62% de outubro.