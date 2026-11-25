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Publicado em 25/11/2026 às 16:03

Alterado em 25/11/2026 às 16:03

O dólar voltou a subir ligeiramente ante as principais moedas, depois que saíram dois indicadores que mostraram a economia americana forte: o PIB cresceu 4,3% em termos anualizados em outubro, mês em que os preços ao consumidor (PCE) subiram 0,3%, acumulando 3,8% em 12 meses. Nos últimos três meses a média foi de 3,6%.

Isso reforçou a expectativa de que o Federal Reserve Bank, que reúne seu comitê de política monetária dias 8 e 9 de dezembro, eleve os juros em 0,25% para a faixa de 4%-4,25% ao ano. Em reação, as ações caem nas principais bolsas americanas e Nvidia tem nova queda de mais de 6%, arrastando o índice Nasdaq para -3%. O dólar sobe contra o euro, a libra, o iene, o franco suíço e moedas emergentes.

Real se valoriza ante o dólar

O real é uma exceção. Cotado a R$ 5,8177 às 15:45 (horário de Brasília), o dólar registrava queda de 1,50%. A explicação veio da atuação vendedora de US$ 2 bilhões pelo Banco Central. Apoiado pela disposição do governo Lula.4 de ajustar a trajetória dos gastos, com uma PEC mais estruturante, que mexa com dispositivos da Constituição de 1988, após a aprovação do primeiro ajuste do Orçamento de 2027, o que reduziu o estresse do mercado, o BC tem vendido dólares para aliviar as pressões especulativas nas apostas do mercado futuro de câmbio da B3.

Na comparação dos contratos futuros no mercado global frente ao dólar, o real é a moeda que sofre os maiores ataques especulativos. Enquanto o euro tem vencimentos de cerca de US$ 7,5 bilhões até sexta-feira, 27, em Nova Iorque, e o iene, de US$ 5 bilhões esta semana, o real tem dois vencimentos no total de US$ 2,2 bilhões hoje (e o BC fez dois leilões de US$ 1 bilhão cada).

Mas o grande desafio são os vencimentos do 30º dia de novembro, data da liquidação dos contratos futuros de dólar, que sofreu apostas desencontradas entre 23 de outubro (o mercado apostava na vitória de Flávio Bolsonaro) e 26 de outubro (Lula foi reeleito na véspera com mais de 4,4 milhões de votos de vantagem).

Segundo o site “Investing”, no US$/R$ os”strikes¨ mais expressivos hoje são em 5,9000 (US$ 1,24 bilhão) e 5,9500 (US$ 862,2 milhões). Mas três grandes “strikes” de US$ 2,16 bilhões, US$ 2 bilhões e US$ 1,76 bilhão nos níveis 6,0000, 5,8000 e 5,6000, respectivamente, estão todos programados para 30 de novembro. O Banco Central está administrando o “estresse”. Quem vendeu a R$ 5,6000 pode perder feio (e o comprador lavar a égua). Quem fez posição em R$ 6,0000 está mais nervoso.

Como se percebe, a oscilação do dólar nas duas últimas semanas tem muito menos a ver com a questão fiscal e trajetória da dívida no Lula.4 e mais com as posições descobertas no câmbio.

Tarifaço derruba Embraer

Enquanto isso, já que o secretário do Tesouro, Scott Bessent e a nova direção do Fed não considera apropriado elevar juros para combater causas inflacionárias conjunturais (alta dos combustíveis devido à guerra e dos alimentos pelo El Niño – o que vale também para o Brasil), bem como Bessent considera que os impactos das tarifas são negociados em parte pelos importadores, que reduzem suas margens com os fornecedores, Trump sacou novo tarifaço de 10%.

São 14 países em mira (China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Taiwain, Malásia, Tailândia, Indonésia. Singapura, Vietnã e Bangladesh, além dos membros da União Europeia) e ainda o Brasil, com os radares tarifários de Trump mirando a Embraer, cujas vendas de aviões conquistam o mercado de lá. Uma tarifa extra de 10% derrubou em mais de 6% as ações ON da Embraer na B3, dia em quem o Ibovespa sobe 0,40%. Açúcar, refinado e demerara, também estão no alvo.