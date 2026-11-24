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Publicado em 24/11/2026 às 16:03

Alterado em 24/11/2026 às 16:03

Marshall Berman, escritor americano, escreveu, em 1982, “Tudo o que é sólido se desmancha no ar”. Agora, imagina o que não é sólido, como cotações do mercado futuro sobre câmbio, juros, “commodities” e ações não estão sujeitos à montanha russa.

Ontem pela manhã, o dólar chegou a ser cotado a R$ 6,0061, mas foi recuando ao longo do dia e fechou a R$ 5,9306. O ajuste inicial (após o feriado de sexta-feira) foi alardeado até o fim do dia na mídia. Os jornais noturnos da TV ainda falavam da velha manchete: “dólar passa de R$ 6. Hoje, depois de abrir a R$ 5,9302, o dólar recuava a R$ 5,8888 (queda de 0,70%), às 14:15, horário de Brasília.

Ora, se tudo que é sólido já se desmancha no ar, era previsível que projeções altistas para dólar, inflação, juros (e negativas para o PIB) recuassem depois que o primeiro esboço de contenção de despesas em 2027 foi aprovado com folgas (“desancorando” as expectativas negativas).

Um dos fatores da reversão das expectativas foi a recuperação, na véspera, das ações da Nvidia, após a reintegração do ex-CEO Jensen Huang. Entretanto, como “lucro nunca deu prejuízo a ninguém”, após subir mais de 30% na segunda-feira, os papéis da Nvidia cediam mais de 7% nos Estados Unidos, por volta das 14:20 (hora de Brasília).

As principais moedas se recuperaram diante do dólar, graças à nova baixa inicial do petróleo Brent para entrega em fevereiro, mas após o almoço as cotações voltaram a subir para US$ 87,94 (+1,45%), porém, bem abaixo dos US$ 100 do início do mês. Isso reduziu as apostas de alta de 0,50% nos juros do Federal Reserve em dezembro. Com menos força do dólar, o euro subia 0,60%, assim como a libra. Maior valorização (0,75%) tinha o franco suíço.

A reversão das expectativas

Sempre coloco um pé atrás das projeções dos economistas. Primeiro, porque os fatores externos (exógenos) podem mudar todo o cenário. Mas, principalmente, porque as próprias instituições em que trabalham fazem apostas nos contratos futuros baseadas nas ditas projeções. Uma espécie de profecia auto-realizável.

A questão da “ancoragem das expectativas” do mercado financeiro (sempre exageradas) induz o Banco Central – que se guia demais pelas expectativas do mercado, a elevar os juros além do necessário.

O que houve entre ontem e hoje para a “reversão das expectativas”? termo criado, em 1966, pelo então ministro do Planejamento, Roberto Campos (o avô), quando as apostas de fracasso do PAEG caíram por terra e a inflação começou a cair. Apenas a demonstração de responsabilidade fiscal do presidente Lula.

O mercado só acreditava no “tesouraço” de Flávio Bolsonaro. Melhor ir acreditando no crescimento com responsabilidade fiscal do Lula.4.