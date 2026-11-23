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Publicado em 23/11/2026 às 16:54

Alterado em 23/11/2026 às 16:54

O homem providencial. Jensen Huang foi reintegrado ao conselho da Nvidia, com recomendações favoráveis do governo Trump, e as ações da companhia dispararam mais de 32,49% depois do meio-dia (horário de Brasília) na Bolsa de nova Iorque, provocando alta geral de mais de 4% no S&P 500.

A situação ficou mais animadora com a nova queda do Brent para entrega em fevereiro de 2027 para US$ 86,90 (-3,465) às 12:15 (horário de Brasília). A melhora do cenário, além de animar os investidores em Wall Street, valorizou o dólar contra as principais moedas (euro, libra, iene e franco suíço) e também aliviou um pouco a pressão sobre as moedas dos países emergentes (dólar australiano e real).

No dia em que a Câmara deve votar o ajuste fiscal já aprovado pelo Senado, a moeda americana abriu os trabalhos a R$ 5,9488, mas logo superou os R$ 6,00 e declinou com a boa reação em Wall Street (que diminuiu a pressão vendedora sobre moedas, títulos e ações de emergentes). O resultado é que o dólar estava cotado a R$ 5,9670 às 12:22, com alta de 0,30%.

Focus põe dólar a R$ 5,65

A pesquisa Focus, colhida pelo Banco Central até quinta-feira e divulgada hoje, traçou um cenário altista para o dólar o que influiu nas previsões altistas para a inflação e a taxa Selic. Na visão do mercado, o dólar fecha o ano entre R$ 5,55 e R$ 5,65 (na mediana dos últimos cinco dias úteis). Para dezembro de 2027 ficaria entre R$ 5,12 e R$ 5,20.

Assim, o IPCA subiria de 5,11% para 5,15% em dezembro (5,18% na mediana dos últimos cinco dias úteis) e 5,00% para 5,12/R$ 5,20% em 2027. Com a pressão inflacionária, e um ajuste fiscal considerado insuficiente, o mercado revisou o nível terminal da Selic (13,75% este ano) para 13,00% (previsão anterior de 12,7r%). O Itaú prevê 13,75%.

As dúvidas sobre o IA

Wall Street está festejando a recuperação das ações da Nvidia, aliviando as perdas do fim de ano, mas o “Wall Street Journal” vê com ceticismo a influência da inteligência artificial como motor do PIB (e do qual a Nvidia era a turbina).

Vejam a análise sobre o IPI da Antropic:

“A Anthropologie comprometeu-se a investir 900 bilhões de dólares. Wall Street espera que sua dívida seja considerada de alto risco”. O “Journal” acrescenta que “após uma oferta pública inicial (IPO) turbulenta, a classificação de crédito da startup afetará seus planos de capital e o futuro da indústria de IA.

A expansão da IA está consumindo recursos e prejudicando o restante da economia. Trabalhadores, equipamentos, energia e investimentos direcionados para a expansão da IA deixam pouco espaço para outros setores. Uma queda acentuada no mercado demonstra os riscos.

Será que a recuperação da Nviadia repete a corneta e o tropel da cavalaria, quando a caravana dos “pioneiros/investiodres” parecia cerca pelos índios?

Limpando o terreno

Com a cassação pelo Banco Central da licença para a “fintech” A55 Sociedade de Crédito Direto para operar no mercado financeiro, a autoridade monetária dá mais um passo para limpar o Sistema Financeiro Nacional de instituições de pagamento e assemelhados de picaretas que lavam dinheiro.

Uma sociedade de crédito direto é quase um “agiota legalizado”, sem tantas exigências a cumprir como as sociedades de crédito, financiamento e investimento, as tradicionais financeiras. Com a desregulamentação, Campos Neto deixou “passar a boiada no SFN”. Com as “bets”, faziam o conluio direto da sonegação, lavagem de dinheiro e evasão de divisas para o crime organizado e bons contribuintes.