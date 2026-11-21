Publicado em 20/11/2026 às 15:09

Alterado em 21/11/2026 às 12:49

O governo Lula fez uma engenharia financeira para que a escalada dos preços de combustíveis no mercado internacional, depois da guerra dos Estados Unidos-Israel contra o Irã provocou o estrangulamento da oferta de petróleo no mundo, com o barril do Brent passando dos US$ 100.

Com taxações sobre os ganhos extraordinários na exportação do petróleo brasileiro, o governo gerou receitas para bancar subsídios aos preços da gasolina, do óleo diesel e do GLP nas refinarias da Petrobras. Evitou uma escalada da inflação (não passou de 5% e o mercado esperava 6%), principalmente, evitou a escalada da Selic, que estava em 15%, para 16% ou mais.

Ao contrário, criou espaço para a redução da Selic a 13,75% e assegurou ambiente para a reeleição de Lula. Em 2022, Jair Bolsonaro fez algo mais drástico, cortou os impostos federais e estaduais (ICMS) dos combustíveis, mas não se reelegeu. As pressões inflacionárias pela volta dos impostos federais e estaduais rondaram os dois primeiros anos do governo Lula.

Agora, ameaçam o começo do Lula.4 pela decisão dos governadores (Tarcísio de Freitas-SP à frente) de reincorporarem os tributos em janeiro. Em meio à turbulência no câmbio, há pressões sobre os juros. Podia ser pior, se o governo não tivesse arquivado o sistema de paridades de preços internacionais (PPI) em maio de 2023.

Os combustíveis jogariam a inflação nas alturas (Trump sentiu isso) e os juros estariam em escalada. Mas os subsídios poderiam ter sido ainda mais eficazes se a ganância dos intermediários entre as refinarias da Petrobras e o consumidor (distribuidores, donos de postos e pontos de revenda) não marcassem a presença da esperteza.

O Boletim de Preços de novembro do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, mostra que os preços dos combustíveis “caem na produção, mas crescem na revenda e distribuição”.

Veja o estudo

“Embora a política de preços da Petrobras e o esforço fiscal do governo federal estejam amortecendo os efeitos dos conflitos no Oriente Médio, o percurso entre a refinaria e o posto continua sendo um desafio”, mostra o Ineep.

“Entre julho e outubro, a queda no preço do produtor e os alívios fiscais somaram uma redução de R$ 0,69 por litro na gasolina, mas o preço final caiu apenas R$ 0,05. No diesel, a contenção de preços da Petrobras e as subvenções mantiveram o preço do produtor praticamente estável, com queda de R$ 0,04, mas ainda assim o preço na bomba aumentou R$ 0,43”.

Aumento das margens de lucro

“Com isso, a margem bruta de distribuição e revenda cresceu de forma consistente e atingiu níveis recordes: passou de R$ 1,27 para R$ 1,74 por litro na gasolina (+37,2%) e de R$ 1,69 para R$ 2,12 no diesel (+25,4%)”.

Para corrigir a distorção, o Ineep defende a volta da Petrobras ao segmento de distribuição [que era feito pela Br Distribuidora, vendida a preço baixo pelo governo Bolsonaro], o que está também nos planos da empresa”. Para o instituto, “as medidas fiscais adotadas pelo governo federal são necessárias para enfrentar os efeitos de uma conjuntura internacional adversa, mas não substituem uma política energética capaz de atuar estruturalmente sobre a cadeia nacional de combustíveis”.

“Mais do que uma decisão empresarial, trata-se de uma escolha estratégica para fortalecer a soberania energética, ampliar a capacidade de coordenação estatal e proteger os consumidores brasileiros das oscilações do mercado internacional”, destaca o boletim de preços de novembro.

A gangorra dos preços

Com o acirramento dos conflitos no Oriente Médio, o preço médio mensal do barril de petróleo tipo Brent alcançou US$ 123,93 em outubro, o maior patamar desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, no final de fevereiro.

O cenário tem resultado em medidas fiscais robustas, renovadas e ampliadas em outubro. Na gasolina, desde 10 de outubro, os tributos federais (PIS/Cofins e Cide), já reduzidos em setembro, foram zerados, resultando numa redução de R$ 0,89 por litro. No etanol hidratado, a subvenção aos produtores passou de R$ 0,25 para R$ 0,43 por litro, somada à isenção de PIS/Cofins (R$ 0,19 por litro).

No diesel, a subvenção de R$ 2,12 por litro a produtores e importadores foi mantida e prorrogada por mais 30 dias, e o diesel importado passou a receber, desde 13 de outubro, mais R$ 1,40 por litro, somando um total de R$ 3,52 em subsídios.

O esforço fiscal é compensado por receitas extraordinárias da União com o petróleo, a citar o imposto sobre exportação, que arrecadou R$ 12,9 bilhões entre março e setembro, conclui o Ineep.

Como se percebe, sempre que há subsídios (de preços ou fiscais) tem sempre um boi na linha querendo tirar vantagem.