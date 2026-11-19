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Publicado em 19/11/2026 às 14:24

Alterado em 19/11/2026 às 14:25

O mercado financeiro não se conforma. Parecendo o Palmeiras, que após a derrota para o Cruzeiro, ficou a seis pontos e três vitórias atrás do Flamengo no Brasileirão, ainda sonha em fazer a tríplice coroa. De certo, restam-lhe Copa Brasil e a Libertadores. O mercado ganhou o primeiro turno (com a bancada anabolizada do PL e do Novo).

Mas o eleitor compareceu em maior número no segundo turno e Lula ganhou a eleição. Ainda assim, insuflada pelo mercado, a oposição tentou vencer no “terceiro turno”, na aprovação do pacote de ajuste fiscal para o Lula.4. Lula ganhou o primeiro “round” com 45 votos (entre 81) e, na aprovação dos destaques, a oposição quis aprovar parte do “tesouraço” de Flávio Bolsonaro e perdeu por 47 votos.

Ainda assim a Faria Lima, que apostou em Flávio Bolsonaro e viu suas aplicações financeiras nos mercados futuros derreterem com a vitória de Lula, apelou para o modo terrorismo financeiro, tendo como foco a escalada do dólar.

O dólar está em alta em todo o mundo diante da expectativa de alta nos juros nos Estados Unidos para o Fed conter a inflação e isso cria um ambiente propício para apostas de mais alta do dólar até o vencimento dos contratos dee novembro, dia 30.

O ajuste fiscal prometido por Lula na campanha e aprovado nas urnas, será feito ao longo do mandato. Não de supetão. A questão da indispensável redução dos juros domésticos (da dívida pública e das famílias e empresas) depende mais de influências externas (a paz no Golfo Pérsico e na Crimeia, para normalizar o mercado de petróleo e gás e os próprios juros do Federal Reserve Bank).

O mercado apostou no primeiro semestre em escalada da inflação e dos juros (a Selic estava em 15% ao ano) quando os EUA-Israel atacaram o Irã, em 28 de fevereiro. O governo Lula usou estrategicamente a Petrobras (as refinarias operaram a plena carga processando o óleo do pré-sal e o governo criou subsídios à gasolina, diesel e GLP, bancados com o imposto extraordinário à exportação de petróleo).

Os preços não dispararam e os juros, em vez de subir a 16%, como previa e apostava a Faria Lima, caíram a 13,75%. A aposta inflacionária passou a ser o impacto do El Niño. Até agora, a especulação atingiu lavouras de ciclo curto (tomate, batata-inglesa e cebola) e a carne bovina. Os últimos informes são de que a lavoura de soja segue incólume e terá colheita recorde em 2027.

A turbulência em torno da eleição foi a última cartada para a especulação com o dólar. Ele caiu 4,50% quando Flávio ganhou o primeiro turno e o Ibovespa chegou a subir mais de 17%. Com a vitória de Lula no segundo turno, a montanha russa inverteu: o dólar disparou e o Ibovespa derreteu.

Nesta semana, o Banco Central fez vendas de dólares na quarta e quinta-feira. Hoje foram ofertados novamente US$ 1 bilhão. O dólar chegou a zerar a alta depois da venda. Mas, a moeda, que havia atingido R$ 5,9287 na máxima do dia, recuou imediatamente após a operação, mas voltou a ganhar força e voltou a superar os R$ 5,91, sendo cotada a R$ 5,9151 às 13:15 (horário de Brasília), com alta de 0,55%.

Musk também se sente 'tolo'

Se serve de consolo à Faria Lima, à turma do agro que deu calote no BB, esperando perdão de dívidas de Flávio Bolsonaro, ou aos que mudaram para o Paraguai, seguindo o conselho do “véio da Havan”, o trilionário Elon Musk também se sentiu com cara de tacho na derrota republicana.

Segundo o “Financial Times”, Musk diz que se sente "tolo" por ter doado quase 500 milhões de dólares aos republicanos. Perto de sua fortuna, isso é “peanuts”.

Agora, imagina quem tem a fortuna contada.

As mancadas da IA

Diariamente, recebo mais de uma centena de e-mails. A maioria de 'promoções' de "Black Friday" e "releases".



Mais da metade deleto. Os critérios são variados. Um deles é o título que começa com um pode (e lá vem uma previsão ruim - o papel aceita tudo e a intensidade foi grande no período pré-leitoral). Mas o que me irrita são textos claramente produzidos por IA.



Recebi um e-mail hoje que custei a entender, pois o título falava em Trump, Powell e Xi Jinping. Achei que fosse referência ao ex-secretário de defesa Colin Powell.



Qual, a IA não sabe que Jerome Powell deixou a presidência do Fed há meses, substituído por Kevin Warsh. Lixo.