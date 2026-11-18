...

Publicado em 18/11/2026 às 20:03

Alterado em 18/11/2026 às 20:03

Não adiantou o Banco Central fazer dois leilões de linha para oferta de US$ 1 bilhão ao mercado. Com as projeções pessimistas de altas de juros nos Estados Unidos, que fortaleceram o dólar contra as principais moedas, o dólar chegou a ter pequena baixa na hora do almoço, mas voltou a subir à tarde e era negociado a R$ 5,8550 às 15:50 (horário de Brasília), com alta de 1,29%. No mesmo horário, o euro caía 0,20% e a libra perdia 0,40% ante a moeda americana.

O mercado financeiro segue estressado, pela necessidade de quem estava vendido em dólar no vencimento do mercado futuro de 30 de novembro cobrir perdas face às cotações estarem acima do preço ajustado. Para piorar, há dificuldades para o governo aprovar o primeiro esboço de ajuste fiscal de 2027, pois a oposição exige cortes de gastos mais robustos e não apenas cortes de benefícios fiscais

Boa notícia para o Natal

Os preços dos alimentos e bebidas das festas de Natal e Ano Novo costumam disparar em dezembro, mas o Bradesco deu uma boa notícia. A suspensão das compras pelas Filipinas [o efeito da viagem de Lula, se vier, terá reflexo na retomada em 2027] deve elevar de 5% a 7% a oferta doméstica de carne suína. Isso abre espaço para a baixa dos preços das carnes de porco.

As Filipinas absorveram em 2025 quase 25% das vendas brasileiras, que supriram mais de 40% das importações. O país asiático, devido à peste suína, teve de recorrer ao mercado externo para suprir 55% de seu consumo. Agora, os criadores locais querem proteção do governo.

IA X burrice natural

Sempre tive um pé atrás com a rapidez da substituição das concepções do engenho humano pela inteligência artificial. Meu receio começa pelos erros crassos do corretor de texto no Whattapp. Se mandar sem revisar, sai cada barbaridade. Hoje, o britânico “Financial Times” e o “Wall Street Journal” trazem matérias críticas sobre as últimas falhas da IA.

“As interrupções tecnológicas nos EUA são atribuídas à corrida para corrigir falhas encontradas pela IA”, diz o “FT”, explicando que os “especialistas afirmam que a corrida para corrigir falhas de “software” provavelmente criou instabilidade nos sistemas de computador da Microsoft, JPMorgan, FAA e outras empresas”.

O “WSJ” questiona a “onda de empréstimos para a IA” (uma aposta de crescimento do PIB ainda com baixo retorno) e explica “o que está por trás da série de interrupções tecnológicas que afetam os negócios e as viagens?” Segundo o “Journal”, à “medida que ferramentas sofisticadas de IA encontram vulnerabilidades em “softwares” críticos, as correções para solucioná-las chegam de forma rápida e desorganizada”. O zap mostrava isso.

O brilho do engenho humano

Vale notar que o “New York Times” reuniu grupo de 15 sábios para avaliar as invenções mais marcantes da humanidade. A primeira, de 24 de novembro de 1856, foi a publicação do estudo de Charles Darwin, “Teoria das Espécies”, que “aposentou Adão”.

Outra grande invenção foi a ligação da rede elétrica por Thomas Edison, em 4 de setembro de 1882, em um quarteirão de Wall Street. Agora, a troca de redes de transmissão em fios de cobre por redes de fibra ótica causa panes, porque a intervenção da IA para solucionar os problemas gera ordens precipitadas e desencontradas. Faltam à IA o sangue frio e a experiência dos humanos.

E o "WSJ" acrescentou que a resposta à interrupção de energia gera confusão. CQC.