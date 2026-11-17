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Publicado em 17/11/2026 às 17:00

Alterado em 17/11/2026 às 18:47

Continua a especulação com o dólar, que chegou a ser negociado na máxima de R$ 5,8120, mas cedeu depois do almoço para R$ 5,7850, com variação praticamente estável. O rali “montanha russa” entre o primeiro e o segundo turno (depois de cair 4,85% no dia 5 de outubro, o câmbio subiu 8,72% no dia 25 de outubro, com a vitória de Lula.

O mercado, que estava comprado (e alavancado) na vitória de Flávio Bolsonaro em diversos instrumentos dos mercados futuros, viu uma espiral contrária de reversão de posições que provocou uma escalada sem precedentes no dólar desde o desastre da adoção da banda larga do dólar, em 16 de janeiro de 1999.

Naquela ocasião, a maior parte do mercado estava apostando na alta do dólar no mercado de câmbio, regido por pequenas variações de uma banda estreita. Dois bancos apostavam na manutenção do câmbio: o Marka, de Salvatore Cacciolla, e o Fonte-Cindam.

Com a troca de Gustavo Franco por Francisco Lopes na presidência do BC, Lopes adotou “a diagonal exógena da banda cambial”, com intervalo maior entre a mínima (R$ 1,25) e a máxima (R$ 1,32) e os dois bancos ficaram em “corner”.

O mercado futuro da BM&F já operou na máxima e os bancos que financiavam a posição do Marka e Fonte-Cindam, abriram o bico, alertando o risco de uma quebradeira. Os negócios travaram alguns dias na BM&F e a solução do Banco Central, que entrou vendendo câmbio aos dois bancos (ambos quebraram), não foi salomônica.

Enquanto o Marka foi atendido com a venda de dólar no piso (o que evitou que, alavancado em relação ao capital e reservas, quebrasse duas ou três vezes, criando uma crise sistêmica) o BC vendeu dólares ao Fonte-Cindam no teto de R$ 1,32, uma diferença considerável para quem estava alavancado (X vezes os múltiplos dos contratos X 0,07).

No período da tarde o dólar voltou a cair um pouco mais, acompanhando as cotações com outras moedas, enquanto o mercado aguarda a votação de quatro destaques importantes no PL do ajuste fiscal.

Mas está claro que não é a eminência de um impasse na rolagem da dívida interna, pela timidez avaliada pelo mercado nas medidas de correção dos gastos (há mais aumento de receitas e cortes de subsídios) que impulsiona a especulação com o dólar.

Muitos investidores foram pegos no contrapé da disparada do dólar com a vitória de Lula e estão apanhando dos comprados no vencimento de 30 de novembro. Por ora, o Banco Central está esperando a poeira assentar para agir.