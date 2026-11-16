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Publicado em 16/11/2026 às 16:17

Alterado em 16/11/2026 às 16:17

O anúncio de que o Federal Reserve Bank irá espaçar suas reuniões em 2027 (como resultado da ampliação do intervalo de 45 dias entre cada encontro do FOMC, o comitê de mercado aberto, o presidente do Fed, Kevin Warsh, já descartou a reunião em outubro de 2027) mexeu com as projeções dos analistas de mercado em todo o mundo.

Como o núcleo da inflação ao consumidor (CPI dos Estados Unidos, que exclui alimentos e energia) subiu 0,3% em outubro, (o mercado previaO0,2%); em 12 meses, passou de 2,6% para 2,8% e o índice cheio avançou 0,35% no mês e acumula 3,9% em um ano, subiram as apostas de altas mais aceleradas a cada reunião do Fed em 2027. Isso terá efeito aqui, pois o calendário do Copom seguia o do Fed.

O calendário do Copom prevê oito reuniões no ano que vem, a primeira, dias 26 e 27 de janeiro, a de outubro, também, em 26 e 27, e a oitava, em 7 e 8 de dezembro. Apesar do recuo do barril do Brent para US$ 93,42 (-2,50%), o clima de incerteza pairou sob os mercados de ações (as bolsas americanas caem em torno de 1% e o bitcoin recua 0,60%), enquanto do dólar registra forte alta contra o euro, iene e moedas emergentes.

No Brasil, o mercado de câmbio reage às projeções do JP Morgan de que o Ibovespa deve recuar a 160 mil pontos (está em 170 mil pontos). Isso precipitou ordens de venda de ações, que fez o indicador cair mais de 1,50% e aumentou a procura por dólares (sempre mais intensa no fim de ano) por quem trouxe dólares para apostar na vitória de Flávio Bolsonaro e amargou derrota e prejuízos com Lula. O dólar chegou a ser negociado a R$ 5,7768 às 13:30, com alta de 1,92%.

Um dos motivos de tensão é a votação amanhã, no Senado, dos destaques, pontos que ainda podem alterar o texto-base do PLP 299/2026, aprovado quinta-feira por 45 votos a 31. A proposta reduz benefícios tributários e cria regras mais rígidas para o crescimento dos gastos públicos. O relator incorporou 25 emendas sem mudar a essência da proposta e elevou em R$ 2,1 bilhões a estimativa oficial de economia, para uma faixa de R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões. O mercado teme que divergências na base do governo desidratem a economia dos gastos.

Focus: Selic em 13% no fim de 2027

A Pesquisa Focus, divulgada hoje pelo Banco Central, com projeções semanais colhidas das instituições financeiras até 13 de novembro, reduziu o IPCA deste ano de 5,22% para 5,11%, mas, com a pressão no câmbio (a taxa de dezembro subiu de R$ 5,35 para R$ 5,40 e R$ 5,50 na mediana dos últimos cinco dias úteis) a expectativa de inflação de 2027 aumentou de 4,90% para 5,00% (5,02% na mediana ade cinco dias), com o câmbio estimado em R$ 5,45 em dezembro.

Como resultado, a Selic final de 2027 passou de 12,50%, na semana anterior, para 12,75% e as respostas dos últimos cinco dias úteis chegaram à mediana de 13% (hoje a Selic está em 13,75%).

Na véspera da eleição, PIB caiu 0,9%

O IBC-Br (o indicador mensal de atividade do Banco Central, que procura antecipar o movimento do PIB, calculado pelo IBGE) recuou 0,2% em setembro de 2026 frente a agosto de 2026, na série com ajuste sazonal, com variações de 1,2% na agropecuária, -0,4% na indústria e -0,1% em serviços. O IBC-Br excluindo a agropecuária recuou 0,2% no mês.

No trimestre encerrado em setembro de 2026 ante o trimestre terminado em junho de 2026, o IBC-Br apresentou queda de 0,9%, refletindo o garrote dos juros sobre a economia. O IBGE divulga o PIB do terceiro trimestre (julho a setembro), dia 2 de dezembro. Nos últimos 12 meses, o indicador avançou 1,4%. Desde março, o pico do IBC-Br, turbinado pela safra agropecuária do primeiro trimestre, o indicador do PIB do Banco Central encolhei 7,3%.

Yalta 2.0 sela destino da Criméia?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus homólogos da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, os três líderes mais poderosos do mundo, realizam esta semana encontro inédito na cidade chinesa de Shenzhen.

O britânico “Financial Times” deu a manchete: “Yalta 2.0? Trump, Xi e Putin lideram a semana de diplomacia de alto risco na Ásia”, citando que as cúpulas nas Filipinas (Asean) e em Shenzen. “servem de pano de fundo para uma série de encontros envolvendo poderosos rivais globais”.

A Conferência de Yalta”, realizada de 4 a 11 de novembro de 1945, na Crimeia, então União Soviética, reuniu o líder soviético Josef Stalin, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt e o primeiro ministro do Reino Unido, Winston Churchill. Com a Segunda Guerra chegando ao fim, o trio dividiu a Alemanha e fundou as bases da convivência entre o Ocidente, capitalista, e o mundo sob a influência do comunismo soviético.

O mundo bipolar durou até o fim dos anos 80, marcado pela queda do Muro de Berlim (9 de novembro de 1989) que levou em seguida à fragmentação da “Cortina de ferro” e o fim da URSS, em 24 de dezembro de 1991.

Com a China como a segunda potência econômica, uma das decisões será justamente o destino da Crimeia (área do conflito com a Ucrânia, uma das saídas para o Mar Negro e o Mediterrâneo), que deve voltar ao controle da Rússia, como já foi na era dos czares.