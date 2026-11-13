Exportações aos EUA começam a reagir

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Publicado em 13/11/2026 às 14:31

Enfim uma boa notícia no “front” das exportações do Brasil aos Estados Unidos. Turbinadas pelas vendas de petróleo bruto do pré-sal (+593,6%), outubro teve embarques totais de US$ 4,3 bilhões, maior valor para o mês em dez anos, um aumento de 87% sobre outubro de 2025, segundo o Monitor do Comércio Brasil–EUA, da Amcham Brasil. Com isso, no acumulado do ano as vendas cresceram 0,2%.

Na comparação anual, a quantidade exportada cresceu 99,9%, enquanto o preço médio recuou 6,4%. A melhora reflete a baixa base de comparação de 2025, quando as sobretaxas iam até 50%. Mas os produtos sujeitos às maiores sobretaxas tiveram queda de 23,7%. Apesar da melhoria, a recuperação segue desigual. As exportações de produtos sujeitos às sobretaxas mais elevadas, de 25% ou 37,5%, acumularam queda de 23,7% no ano.

Para o presidente da Amcham Brasil, Abraão Neto, “a primeira alta acumulada das exportações para os Estados Unidos em 2026 é um sinal alentador, mas ainda há setores fortemente afetados pelas tarifas. Com a conclusão das eleições nos dois países, surge uma oportunidade para renovar o diálogo e buscar melhores condições para o comércio bilateral".

Outros grandes crescimentos em outubro vieram de óleos combustíveis (+226,7%), no total de US$ 1,7 bilhão, (39,2%) e as carnes bovinas tiveram aumento de 260,2%.

Sobretaxas travam recuperação

Mas as sobretaxas continuam fazendo diferença. Entre janeiro e outubro, as exportações de produtos sem sobretaxas cresceram 5,3%, enquanto as vendas de bens sujeitas a alguma sobretaxa recuperaram 5,7%.

A retração atingiu mais os produtos submetidos às sobretaxas mais elevadas (25% ou 37,5%), cujas exportações caíram 23,7% no ano, somando US$ 4,5 bilhões. Apesar do crescimento de 87% em outubro, as vendas desse grupo avançaram apenas 3,6% no mês.

Entre os dez principais produtos sujeitos a essas tarifas, nove caíram entre janeiro e outubro. As maiores retrações ocorreram em madeira de coníferas (-48,4%), fumo não produzido (-33,1%), sebo bovino (-31,4%) e granitos trabalhados (-30,5%).

Há muito o que conversar. Com o dólar a R$ 5,63, os produtos brasileiros estão acessíveis aos americanos e a distância menor torna os fretes de petróleo e algumas “commodities” bem mais vantajosos.

Crescer 0,2% sobre 0,2% não é estabilidade

Crescer 0,2% pode ser pouco, como foi o aumento do volume de vendas do comércio varejista em setembro (tanto do varejo restrito, como no ampliado, que inclui autopeças e veículos e materiais de construção, bens dependentes do crediário.

Mas, como em agosto a variação tinha sido positiva em 0,2%, isto não quer dizer que o comércio teve estabilidade. Cresceu pouco, mas 1,002 X1,002=1,004004.

Esta bobagem de atribuir estabilidade em duas taxas mensais iguais, felizmente, não foi do “release” do IBGE, mas do texto do redator da Agências de Notícias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Os economistas do IBGE precisam ensinar a diferença aos redatores.

No tempo do “milagre brasileiro”, cansei de receber no velho JB “releases” com queixas de setores empresariais de “crescimento zero”, pois a taxa esperada para o ano em curso era a mesma de 10% do ano anterior!

Quem entende um mínimo de matemática financeira sabe o que é capitalização: 1,10%X1,10%-1,21%. Em dois anos crescer 21% (quem dera) está longe de ser estabilidade.