Inadimplência reduz em 67% o lucro do BB

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Publicado em 12/11/2026 às 16:21

Alterado em 12/11/2026 às 16:21

Com forte aumento da inadimplência - sobretudo no cartão de crédito das pessoas físicas e no custeio e nos financiamentos de máquinas do agronegócio -, que exigiu provisões de R$ 21,1 bilhões no terceiro trimestre, o Banco do Brasil registrou o pior resultado trimestral desta década. O lucro líquido ajustado foi só de R$ 1,270 bilhão, redução de 66,5% em relação ao terceiro trimestre do ano passado e queda de 67,5% frente ao segundo trimestre de 2026.



Nos nove primeiros meses o desastre não foi menor. O lucro líquido ajustado encolheu 42,4% para R$ 8,608 bilhões na comparação com o mesmo período do ano passado. Mesmo renegociando dívidas com R$ 5,942 bilhões em descontos (+155,8%) e as provisões de R$ 57,488 bilhões (+24%) houve aumento de R$ 58,575 bilhões (+33,2%) no custo do crédito entre os dois períodos, já considerando os R$ 4,854 bilhões de créditos recuperados este ano.



O peso da inadimplência

O índice de inadimplência geral atingiu 6,08% no terceiro trimestre. Nas pessoas físicas, que representavam 27,5% da carteira de credito total (R$ 1,3 trilhão), a inadimplência chegou a 16,35% no cartão de crédito (a linha mais custosa da praça). Nas pessoas jurídicas (35,7% dos créditos), a inadimplência em capital de giro chegou a 4,69%. Nas pequenas e microempresas (R$ 108,9 bilhões de créditos, os atrasos acima de 90 dias chegaram a 9,46%.



Mas foi no crédito rural, que tem no BB o maior agente financeiro do país (R$ 403,6 bilhões, mais da metade do crédito de custeio), onde ocorreu a maior onda de inadimplência. O BB renegociou e fez provisões para perdas com custo de R$ 22,366 bilhões (+18%) no terceiro trimestre. O crédito rural consumiu 54% do total (R$ 12,151 bilhões), com aumento de 40% sobre o segundo trimestre, com as operações mais atrasadas junto a grandes proprietários do agronegócio. O mais baixo é no crédito à agricultura familiar (Pronaf).



Nas pessoas físicas o custo do crédito caiu 20% no trimestre para R$ 6,204 bilhões. Nas pessoas jurídicas, o custo das provisões e descontos cresceu 14% para R$ 4,032 bilhões.



A evolução da inadimplência

Item PF set 25 jun.26 set26

Cartão de crédito 8,89% 14,58% 16,35%

Finan. a veículos 3,21% 2,89% 2,39%

Finan. imobiliários 3,05% 2,75% 2,75%

Créd. consignado 1,57% 2,74% 3,17%



Item PJ set.25 jun.26 set.26

Capital de giro 3,59% 4,52% 4,69%

Recebíveis 2,57% 2,18% 2,09%

Investimento 0,71% 0,54% 0,60%



Agronegócio set.25 jun.26 set.26

Custeio 7,09 10,18% 12,52%

Pronamp 2,48% 3,99% 4,49%

BNDES/Finame máq. 2,01% 5,99% 6,10%

Pronaf(agric. familiar) 1,52% 2,71% 3,95%

Calote político do agronegócio?

A Resolução 4.966/21, aprovada em 2021 pelo Conselho Monetário Nacional, e que entrou em vigor em janeiro do ano passado, proibiu a rolagem perene das dívidas com mais de 90 dias de atraso. Isso obrigou os bancos a fazerem pesadas provisões que encolheram os lucros.



No agronegócio, no entanto, percebe-se que o setor, sobretudo dos grandes empreendimentos, com tendência de apoio ao bolsonarismo, pode ter feito apostas de perdão de juros e multas por atraso acima de 90 dias, com a vitória do candidato do PL. Por enquanto, mesmo com o Desenrola, os prejuízos caíram nas contas do BB. Há risco ao Tesouro.



IPCA de 0,14% contraria expectativas

A inflação de outubro (0,14%) desacelerou frente a setembro (0,82%) e ficou bem abaixo das projeções do mercado que chegaram a 0,33% no começo do mês de outubro, mas o IPCA acumula alta de 4,10% no ano e de 4,63% nos últimos 12 meses, segundo revelou hoje o IBGE. O teto da meta de inflação é de 3,00%+ tolerância de 1,50%=4,50% e só não haverá estouro se alta do IPCA acumulada em novembro e dezembro for menor que 0,39%.



A diferença entre as projeções do mercado e a realidade no mês passado deve-se aos recuos de 0,59% em Transportes, pela queda de 9,21% em passagem aérea (+9,66% em setembro) e de 0,59% na gasolina, além da baixa de 0,51% em Habitação, pela queda de energia elétrica residencial (1,92%), após alta de 7,98% em setembro.



Entretanto Alimentação e bebidas apresentou a maior variação (1,04%) e o maior impacto (0,22 p.p.). Em alimentos e bebidas a maior alta foi do tomate (19,57%). Considerando os aumentos e seu peso relativo, quatro itens - (tomate 0,06 pontos percentuais), carnes (0,06), arroz (0,03) e cebola (0,02) - acumularam alta acima do IPCA. Entre as maiores quedas, energia elétrica (-0,08), passagem aérea (-0,07) e gasolina (-0,03) acumularam baixa de 0,18%.



O custo da expectativa exagerada

Vale destacar, como tenho assinalado aqui, que o mercado financeiro sempre exagera nas expectativas inflacionárias. E, como as pesquisas Focus vão formando expectativas semanais altistas, elas acabam influenciando o Comitê de Política Monetária (Copom) a ser mais conservador na fixação da taxa Selic, não raro acima do necessário. Isso tem um custo elevado para o Tesouro e para a sociedade (via juros bancários estratosféricos).



Há muitas questões a serem discutidas no endividamento público. E o debate não pode ser conduzido pelo mercado.