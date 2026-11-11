Petrobras segura inflação e lucro cai 14%

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Publicado em 11/11/2026 às 12:40

Alterado em 11/11/2026 às 12:40

Em outubro de 2021, em reunião do G20 em Roma, o presidente Jair Bolsonaro, ao ser provocado pelo presidente Recep Erdogan, da Turquia, que puxou a conversa com um amigável “e a Petrobras, hein?” (a Turquia só produzia 15% do petróleo consumido), respondeu: “a Petrobras é um problema”. Erdogan não entendeu nada e a conversa morreu ali. Os reajustes de preços da estatal seguindo o PPI estavam deixando Bolsonaro desorientado.

Em abril de 2021, Bolsonaro já havia demitido o presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, que, seguindo os ditames da paridade de preços internacionais dos derivados, atualizados pela taxa de câmbio, aprovado em 2017, no governo Temer, gerou uma montanha russa nos preços no segundo ano da pandemia da Covid.

O general Joaquim Silva e Luna, seguindo as tensões internacionais que resultaram na invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, e a suspensão do fornecimento de gás à Europa, continuou reajustando os preços conforme o PPI. A alta dos combustíveis derrubou a popularidade de Bolsonaro e ameaçou sua reeleição, com Lula liberado pela Justiça. Bolsonaro demitiu mais dois presidentes da Petrobras e passou a tesoura nos impostos de combustíveis. Abriu os cofres. Deu mesadas a caminhoneiros e taxistas e, mesmo assim, perdeu para Lula.

Com a pressão pela reoneração dos combustíveis pela volta exigida pelos estados do ICMS também cortado por Bolsonaro, o governo Lula foi cauteloso e só arquivou o PPI, trocado pelo abrasileiramento dos preços dos combustíveis, em maio de 2023, com uso mais intenso do petróleo mais leve do pré-sal e o uso até 99% da capacidade instalada das refinarias da Petrobras no terceiro trimestre de 2026 (o plano de Bolsonaro, de vender 50% do parque de refino da estatal foi arquivado). Assim, a guerra dos EUA e Israel contra o Irã explodiu os preços a partir de 28 de fevereiro e custou a derrota Republicana.

O governo Lula resistiu à remarcação imediata dos preços, que levaria a inflação a 6% e a Selic, que estava em 15% ao ano, a 16% ou mais, onerando o Tesouro Nacional e as famílias e as empresas. Graças a impostos sobre os ganhos extras dos preços do petróleo (o Brent teve preço médio de US 80,61 no primeiro trimestre, saltou para US$ 104,52 no segundo e recuou 7,2% no terceiro trimestre para a média de US$ 97,0, o governo criou subsídios à gasolina, ao diesel e ao GLP. Ainda assim, a receita da venda de derivados no mercado interno subiu 0,4%, enquanto a queda de 7,2% no Brent reduziu com os tributos, os ganhos na exportação.

O mercado financeiro torcia pela alta da inflação e dos juros, que iriam derrotar Lula, como fez com Trump, nos EUA. Lula usou a Petrobras como solução e foi reeleito. Agora o mercado aposta na explosão da inflação no primeiro trimestre e cobra pressa nas decisões do governo Lula sobre nomes e a política fiscal para diminuir as margens de risco.

O governo vai cortar e ajustar os gastos para inverter a curva de endividamento ao longo do quarto mandato e vai usar a Petrobras como solução sempre que possível. A empresa, que bateu recordes de produção este ano, aguarda a chegada de duas plataformas gigantes FPSO (225 mil barris cada e a capacidade de comprimir 12 milhões de m3 cada de gás natural. Todas irão para Búzios, o maior campo do pré-sal e do mundo em produção.

Alguns indicadores:

EBITDA Ajustado sem eventos exclusivos de R$ 94,5 bilhões e Lucro líquido sem eventos exclusivos de R$ 47,9 bilhões, representando um aumento de 45% e 68%, respectivamente, em relação ao terceiro trimestre de 2025.

Robusta geração de caixa com Fluxo de Caixa Operacional de R$ 61,8 bilhões e Fluxo de Caixa Livre de R$ 34,0 bilhões, ambos apresentando crescimento, de 15% e 26%, respectivamente, frente ao terceiro período do ano passado.

Foram pagos R$ 90,4 bilhões em tributos à União, estados e municípios no período julho a setembro de 2026.













A economia para o país

No terceiro trimestre, o custo de extração do petróleo para a Petrobras caiu 12% frente ao segundo, para US$ 23,36. Mas se o lucro da companhia caiu um pouco, o ganho para o país foi imenso com os subsídios aos derivados. Cada ponto a mais na Selic custa R$ 71 bilhões ao fim de 12 meses.

Se o piso dos juros, que estava em 15%, fosse a 16%, o Tesouro Nacional gastaria mais R$ 71 bilhões e os juros bancários para empresas e famílias custariam mais de R$ 200 bilhões (as taxas são bem maiores). Como os juros caíram a 13,75% (e o mercado e o Banco Central admitem que pode ficar parado algum tempo neste patamar) a economia do TN foi de 2,25% (ou R$ 160 bilhões). Para a sociedade, foi de, pelo menos R$ 400 bilhões.

Por isso, o mercado financeiro e os rentistas reclamam.