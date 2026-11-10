Risco ao endividamento vem dos EUA

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Publicado em 10/11/2026 às 19:06

Alterado em 10/11/2026 às 19:06

Donald Trump virou “pato manco” ao perder o controle pelo seu partido Republicano da Câmara e do Senado, além da maioria dos governos estaduais em disputa, mas suas primeiras reações, com a escolha do radical Stephen Miller como chefe de Gabinete, mostram que diante dos fatos, pretende agir diferente nos próximos dois anos para evitar que os Democratas o sucedam em 2029.

Se a piora da economia – pelos impactos inflacionários da guerra contra o Irã nos preços da cadeia do petróleo e nos alimentos – provocou a reação popular contra seu governo, agora que o pior está feito, Trump se dispõe a fazer o que adiou para melhorar a economia e reconquistar apoios.

Isso pode ser muito ruim para o Brasil e as economias emergentes. Trump evitou fechar um acordo com o Irã sobre a navegação no Estreito de Ormuz, para não parecer ceder ao regime dos aiatolás, que julgou derrotar no ataque conjunto com Israel em 28 de fevereiro.

O barril do petróleo tipo Brent para entrega em janeiro voltou a cair hoje para US$ 92 (baixa de 0,60% e de 11,27% em uma semana. Mas veio com sete dias de atraso (seria melhor ocorrer uma semana antes do 3 de novembro, que marcou a maior derrota dos republicanos desde os anos 90.

Também não chegou a tempo de aliviar a inflação de outubro. O índice de preços ao consumidor (IPC) principal termômetro do custo de vida, depois de subir 0,6% em setembro, teve alta de 0,4% em outubro. Segundo “The New York Times”, acumulou alta de 4% nos 12 meses até outubro.

Esse salto da inflação pode fazer o Federal Reserve Bank, que pausou a alta dos juros em 28 de outubro (reunião antecipada), para não influir na eleição. Agora, cogita-se nos EUA de alta de 0,25% em dezembro, que poderia escalar para 0,50%. Os juros do Fed estão na faixa de 3,75%-4,00%.

O temor nos mercados com uma alta forte dos juros apressou o desmonte das operações futuras, o que derrubou ações nos Estados Unidos, nos mercados europeus e asiáticos e no Brasil. No câmbio, o dólar se fortaleceu ante todas as moedas (o índice Dólar valorizou 0,60%) e o aumento diante do real chegou a 1,53%, cotado a R$ 5,5928. O quadro só piora o endividamento no país.

E o drama dos que trouxeram dólares ao Brasil para apostar no rali de alta das ações entre o primeiro e o segundo turno segue cada dia mais dramático. Com a virada de Lula, o mercado de ações despencou com as ordens de venda no dia 26 de outubro e o dólar não parou de subir. A boca do jacaré fechou antes e engoliu os especuladores com “hedge” insuficiente.

Itaú prevê escalada

Na visão do Itaú, “a inflação (dos EUA em outubro) veio bastante elevada e disseminada, como evidenciado pela forte alta do nosso índice de Difusão. Além disso, revisamos nossa projeção para o Core PCE para 0,37% (de 0,25%)”.

“Em nossa avaliação, esse quadro deve acelerar a discussão no Fed sobre uma sequência de altas consecutivas, em vez de um ciclo mais gradual. Christopher Waller, membro da Junta de Governadores do Fed, sinalizou que, após esse número, há risco de altas mais fortes, de 50bps, mas entendemos que o movimento mais provável seria primeiro uma transição para altas consecutivas”.

Era só o que faltava

Os advogados têm toda a liberdade de querer o melhor para seus clientes. Causa ganha gera lucro e prestígio. Mas é muita cara de pau, depois de ter se insinuado junto a metade da alta cúpula do Supremo Tribunal Federal e do STJ, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, em liquidação, querer escolher os juízes que vão julgar o caso no Supremo.

O 'horse' foi pro brejo

Os contratempos de Carina Gama, da Go UP, produtora executiva do “Dark horse”, só agora investigados pela prefeitura de São Paulo, mostram que tem muita coisa escusa a esclarecer na produção da cinebiografia de Jair Bolsonaro para a qual Flávio Bolsonaro descolou R$ 134 milhões do dono do Master, dos quais R$ 69 milhões caíram nas contas do fundo Havengate, mantido nos EUA pelo advogado do filho 03, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

Só faltava o “Dark horse” ser paraguaio e ter baia no ueno Bank.