Desorientado, mercado pede parâmetros a Lula

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Publicado em 09/11/2026 às 15:55

Alterado em 09/11/2026 às 15:55

Decididamente, a discrepância nos indicadores macroeconômicos apontados pelo Itaú na semana passada e a mediana da Pesquisa Focus, encerrada sexta-feira passada e divulgada hoje pelo Banco Central, mostra que o mercado financeiro (que apostou em Flávio Bolsonaro) está desorientado ante os rumos da política econômica no governo Lula.

No pronunciamento de domingo à noite, Lula agradeceu os 64 milhões de votos, manifestou preocupação com o equilíbrio das contas públicas e a trajetória do endividamento (do governo, das famílias e das empresas), mas não revelou dados que servissem de parâmetros para o mercado fazer apostas mais seguras nas operações futuras com ativos.

Lula não tem pressa como deseja o mercado. Seu compromisso é com a maioria da população que lhe deu os votos válidos. Ele deixou um dever de casa para sua equipe econômica ajustar os orçamentos às promessas e espera após a viagem para a reunião do G20, na Turquia, e a extensão a Manila (Filipinas) para a reunião da Asean, ter elementos para fazer opção.

O mercado terá de atravessar mais duas semanas sem que saia fumaça branca sobre os rumos da política econômica. A reunião do G20 termina dia 16. Mas, já no fim de semana ele já embarca para Manila, no fórum que reúne as economias asiáticas do pacífico e do sudeste asiático, e que termina dia 18. O retorno ao Brasil deve ocorrer só no outro fim de semana, sendo que sexta-feira 20, é o feriado do Dia da Consciência Negra, a maioria da população brasileira.

Excluídos China, Japão e Coreia do Sul, a Asean, criada em 1967, reúne 11 países, com uma população de quase 700 milhões de habitantes, liderados pela Indonésia (284 milhões), Filipinas (112 milhões) e Vietnã (102 milhões), tem um sido um importante mercado consumidor conquistado após as restrições tarifárias dos Estados Unidos de Trump, com potencial de secundar o papel da União Europeia (455 milhões de habitantes de alto poder aquisitivo).

Os dois lados da moeda

O mercado financeiro pensa em apostas em ativos (ações, títulos, moedas, “commodities” e criptoativos, tendo como premissas, a inflação, o câmbio e os juros); Lula pensa na geopolítica para ampliar os mercados de produtos agrícolas, minerais e manufaturados brasileiros. Ou seja, não ofereceu ao mercado nem pistas de quem comandará a economia e muito menos dos parâmetros ansiados pelo mercado, já que o Orçamento Geral da União, apresentado ao Congresso em agosto, ficou ultrapassado pelas propostas de campanha. A falta de parâmetros e de nomes aumenta os riscos das apostas.

O Itaú, que já tinha divulgado na semana passada redução do PIB de 2026 para 1,5% e de 1,2% para 0,55 em 2027, com o IPCA subindo de 5,2% este ano para 6,1% em 2027, pressionado pelo câmbio (R$ 5,40 este ano e R$ 5,60 em 2027) e impactos externos (guerra e El Niño), divulgou hoje uma síntese das surpresas das “desancoragens” das expectativas do mercado nos próximos meses até o primeiro semestre de 2028, horizonte atual da política monetária.

O estudo é da economistas Luciana Rabelo e Julia Gottlieb, da Pesquisa Econômica Itaú, que tem como economista-chefe o ex-diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen. Vejam os principais recados do estudo:

“Surpresas inflacionárias recorrentes têm contribuído para a desancoragem das expectativas desde a pandemia. Uma sequência de surpresas de IPCA afeta de forma significativa as expectativas de médio prazo, e o efeito sobre as expectativas de inflação 2 anos à frente é mais que o dobro do observado no prazo de 3 anos”.

“O repasse é maior quando as expectativas já estão distantes da meta e as projeções dos analistas estão mais dispersas. Nesses períodos, o efeito sobre as expectativas 2 anos à frente é quase três vezes maior do que em momentos de ancoragem”.

“A sensibilidade das expectativas às surpresas aumentou desde a pandemia e está hoje no maior nível da série histórica. O episódio de 2026 ilustra esse mecanismo: as surpresas observadas entre março e julho explicam grande parte da deterioração das expectativas no mesmo período, ainda que não explique a “desancoragem” mais recente”.

O repasse do petróleo que não houve

Um dos temas do estudo é a surpresa causada pela atitude do governo Lula de usar a Petrobras e os subsídios ao diesel e à gasolina para evitar explosão de preços e dos juros no segundo trimestre, em seguida ao ataque dos EUA ao Irã, em 28 de fevereiro. O mercado está apostando que o rebate virá no começo de 2027.

“A sequência de surpresas altistas observada em 2026 é um bom exemplo de como esse mecanismo opera na prática. Após o choque de petróleo associado ao conflito no Oriente Médio, a inflação voltou a surpreender para cima e as expectativas se afastaram mais uma vez da meta. A partir do modelo estimado, podemos avaliar quanto da deterioração recente das expectativas é associada às surpresas inflacionárias observadas no período”.

“O modelo atribui às surpresas de IPCA de março a julho a maior parte da alta das expectativas no mesmo período. Neste intervalo, o desvio da Focus de 2 anos em relação à meta subiu 24 bps, e o modelo base atribui 21 bps, cerca de 89%, às surpresas do período. Na Focus de 3 anos, elas respondem por cerca de 63% de uma alta de 12 bps. Quando o repasse passa a depender do estado das expectativas, as surpresas explicam praticamente toda a alta nos dois horizontes”.

“A transmissão das surpresas de inflação para as expectativas de prazo mais longo depende do grau de ancoragem. Em regime ancorado, a resposta é assimétrica: surpresas baixistas têm efeito relevante e persistente sobre as projeções para dois anos à frente, enquanto surpresas altistas de mesma magnitude têm impacto reduzido e transitório. Em regime desancorado, essa assimetria desaparece, e as surpresas dos dois sinais são incorporadas de forma semelhante nos primeiros meses, ainda que em horizontes mais longos haja indícios de maior persistência das surpresas altistas”.