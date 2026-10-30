Roubo de US$ 6,3 bi da Binance: mundo virtual é inseguro

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Publicado em 30/10/2026 às 16:39

Alterado em 30/10/2026 às 16:44

O mundo dos negócios virtuais e da inteligência artificial já estava abalado com a divulgação dos fracos resultados das ações de tecnologia dos Estados Unidos, que despencaram , nesta sexta (30), nas bolsas de todo o mundo, alimentando o temor de gastos com baixo retorno em IA, quando foi sacudido pela notícia do maior roubo do século. "Hackers" da Coreia do Norte invadiram os sistemas da Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, e desviaram US$ 6,3 bilhões.

Na sexta-feira, após a divulgação do roubo (R$ 33 bilhões), mesmo após a Binance informar ter bloqueado contas e recuperado US$ 3 bilhões, o Bitcoin futuro caía mais de 4% e o Bitcoin à vista era negociado com queda de 6,24% e muitas criptomoedas caíam quase 10%, como a Solana, revelando a insegurança dos investidores no mundo virtual.

No mercado americano, as maiores baixas eram das ações da Amazon e da Intel, que estão a caminho de sofrer a maior queda desde 1974, após os resultados da fabricante de chips assustarem os investidores. O "Financial Times" destaca que "a s grandes empresas de tecnologia perdem quase US$ 900 bilhões em meio a gastos exorbitantes com inteligência artificial" e acrescenta que "a queima de caixa no Google, Amazon e Meta leva Wall Street a questionar o preço do "boom" da IA.

Estouro da bolha do IA afeta Brasil

Esse "stress" do mercado de criptoativos e das ações ligadas ao mundo virtual abala os mercados de capitais de todo o mundo, pois as perdas de liquidez em um segmento precisam ser compensadas pela venda de papéis rentáveis da economia real. Isso mascara um pouco a queda da B3 e a alta do dólar esta semana.

Não é tudo reação de um mercado que estava alavancado na vitória de Flávio Bolsonaro e perdeu as apostas com a vitória de Lula por 4,4 milhões de votos de dianteira, devido à redução da abstenção, dos votos brancos e nulos e ainda com a transferência de votos de quem votou em outras candidaturas da direita, após as falas ofensivas e desastrosas do candidato da ultradireita no debate da Globo.

Hoje o dólar era negociado a R$ 5,4333, com alta de 1,0% às 12:50 (horário de Brasília), já superando a cotação de R$ 5,4154 do fechamento de segunda-feira, 26 de outubro, o que representaria forte perda para quem trouxe dinheiro do exterior, ao fim do primeiro turno, pensando em ganhar no câmbio e na bolsa com a vitória de Flávio.

A tentativa de recuperação dos investimentos pode agravar as perdas no momento em que o mercado de capitais em todo o mundo fica volátil e incerto. O euro caía 0,18%, o dólar perdia 0,15% frente ao iene e 0,11% em relação ao franco suíço. Para piorar o "stress", o barril do Brent para entrega em dezembro subia 2,55% para US$ 113, depois que um petroleiro foi atingido por uma mina na travessia do Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico.