Trump ameaça interferir nas eleições (dos EUA)

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Publicado em 22/10/2026 às 13:27

Alterado em 22/10/2026 às 13:27

Um artigo no "The New York Times" desta quinta-feira, de autoria do economista Robert E. Rubin, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos (1995-1999), atualmente consultor sênior da Centerview Partners, chama a atenção por cogitar dos eventuais danos de uma intervenção do presidente Trump nos resultados eleitorais de 3 de novembro.

A menos de dez dias das eleições para renovação da Câmara e do Senado, diante da sua baixíssima popularidade, que deve piorar com o barril do petróleo tipo Brent roçando os US$ 112 (a maior cotação desde a guerra contra o Irã foi de US$ 126), o que deve pressionar o Fed a elevar os juros dia 29, o ex-secretário do Tesouro, adverte para os riscos reputacionais se os EUA derem um golpe na democracia mais estável do mundo. Se eles estão fazendo tudo isso lá, imagina o que não fazem aqui.

Vejam os principais trechos do artigo:

(...) "Os riscos de curto prazo da interferência eleitoral tornam-se ainda mais preocupantes quando consideramos a possibilidade de que uma disputa sobre os resultados não se limite necessariamente aos tribunais. O Sr. Trump recusou-se explicitamente a descartar a possibilidade de invocar a Lei da Insurreição em relação às eleições de 2026. A partir do final de 2025, um aumento no número de agentes de imigração em Minneapolis custou à cidade, às suas empresas e aos seus residentes cerca de 700 milhões de dólares . O caos prolongado após as eleições, aliado a uma interferência federal agressiva, poderia gerar perturbações semelhantes em escala nacional".

"Qualquer tentativa de minar as eleições acabará por se resolver, seja por meio de compromissos políticos, decisões judiciais controversas, uso da força ou os três. Mas o impacto econômico perdurará além de qualquer crise política imediata. O Estado de Direito, alicerçado em uma tradição de eleições livres e na transição pacífica de poder, apoia as decisões empresariais e atrai investimentos estrangeiros. Ele sustenta a posição do dólar como moeda de reserva mundial. Reforça a confiança dos investidores na plena fé e crédito dos Estados Unidos e reduz as taxas de juros da nossa dívida. Em outras palavras, a integridade das nossas eleições tem sido uma das chaves para a prosperidade americana".

"Os Estados Unidos ainda não viram sua economia sofrer com a falta de confiança em seu sistema jurídico. Outros países, sim. "Podemos conviver com a alta inflação", disse um executivo turco ao "Financial Times" no ano passado, "mas nosso maior desincentivo ao investimento é a falta do Estado de Direito". Um relatório do Departamento de Estado de 2024 identificou, de forma semelhante, problemas relacionados ao Estado de Direito — incluindo a falta de respeito aos direitos de propriedade, a repressão à crítica e investigações e prisões arbitrárias — como grandes entraves para o ambiente de negócios na China".

"Os Estados Unidos não precisam se tornar a Turquia ou a China para sentir os impactos econômicos de um Estado de Direito enfraquecido. O economista John Maynard Keynes escreveu, de forma memorável, sobre os "espíritos animais" que incentivam as pessoas a participar da atividade de mercado. Os espíritos animais dos americanos têm sido, há muito tempo, reforçados pela convicção de que seu país é o melhor lugar do mundo para iniciar ou investir em um negócio. Uma eleição contestada ou anulada poderia colocar isso em xeque".

"Quando converso com líderes empresariais e políticos, mesmo muitos daqueles que reconhecem a ameaça eleitoral parecem considerar essa possibilidade remota. Eles não costumam levar a sério os ataques do Sr. Trump ao voto. Isso é outra forma de dizer que os mercados não estão precificando o que considero um risco significativo".

“Se o Sr. Trump conseguir em 2026 o que não conseguiu em relação às eleições de 2020, ou mesmo se causar um caos generalizado ao se aproximar de seu objetivo, isso poderá gerar sérias perturbações nos mercados de títulos e ações. O rendimento dos títulos do Tesouro americano com vencimento em 10 anos atingiu recentemente 5,36% — um patamar superior ao registrado após a crise financeira de 2008 — em parte devido a preocupações com a trajetória política do país. O caos eleitoral poderia aumentar a preocupação dos investidores com a capacidade do nosso sistema político de lidar com nossos problemas fiscais, elevando ainda mais os rendimentos. Isso resultaria em custos mais altos com o serviço da dívida para o governo e em taxas de hipoteca e faturas de cartão de crédito mais altas para os consumidores, exacerbando nossos desafios já consideráveis”.

“Vivi toda a minha vida como cidadão de uma república constitucional que garante direitos e proteções, e gostaria de continuar assim. Imagino que a maioria dos americanos, independentemente de suas inclinações políticas, sinta o mesmo”.

“Nas próximas semanas, líderes empresariais e de todos os setores da nossa sociedade devem trabalhar com autoridades eleitas estaduais e locais para ajudar a proteger o processo político que está no cerne do nosso sistema constitucional. Eles podem fazer isso emitindo declarações claras e apartidárias de apoio à integridade eleitoral, apoiando organizações apartidárias que protegem nossas eleições e usando influência nos bastidores para dissuadir aqueles que possam estar considerando medidas para interromper ou anular as eleições de meio de mandato”.

“Em mais de seis décadas dedicadas à formulação de políticas econômicas, jamais imaginei que um dia teria que escrever um artigo como este. Se agirmos agora, ainda podemos proteger nosso governo, nosso povo e nossa economia — e podemos preservar os benefícios que todos nós desfrutamos, independentemente de em quem votamos, quando as eleições americanas são justas e livres”.