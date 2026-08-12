Inflação resiste pela indexação e legumes

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Publicado em 12/08/2026 às 18:04

Alterado em 12/08/2026 às 18:04

O resultado nulo da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE em junho, após cair 0,2% em maio, com queda de quatro dos cinco segmentos pesquisados, combinado com o IPCA de julho (+0,07%), mostra a overdose inócua da política monetária.

A inflação de 2026 deve-se mais a causas externas (alta do petróleo, pela guerra do Golfo), altas pontuais de legumes e efeito retardado da indexação. São fatos contra os quais os juros altos quase não atuam. Os dois maiores bancos dizem o mesmo por linhas tortas.

A visão do Itaú

Ao analisar o resultado dos serviços pesquisados mensalmente pelo IBGE, mais restrito que o das Contas Nacionais, onde o setor Serviços (que inclui comércio, atividades imobiliárias, financeiras, seguros e a administração pública) responde por 67% do PIB, o Itaú projeta expansão de 0,4% (com ajuste sazonal) do setor de Serviços no segundo trimestre contra igual período de 2025.

Na análise do Itaú, ‘Serviços prestados às famílias’ expandiu 0,7%. “Com o dado de hoje, o carrego estatístico para o terceiro trimestre ficou em -0,1% (índice cheio) e -0,7% (serviços prestados às famílias). O Itaú acrescenta que a surpresa positiva se concentrou nos segmentos de serviços de transporte e de informação e comunicação (...) e que “os dados reforçam a avaliação de que o setor de serviços perdeu tração ao longo do segundo trimestre”.

Bradesco: Serviços próximo de 0% há 10 meses

Já o Bradesco, após frisar que “a receita real de serviços ficou parada em junho, resultado entre o consenso de mercado (-0,2%) e a nossa projeção (+0,1%)”, lembra que “os serviços estão flutuando em torno do mesmo patamar desde setembro de 2025. Em relação a junho de 2025, os serviços avançaram 2,0%, após subir 0,7% no mês anterior”

“Os serviços de transporte caíram 0,1%, confirmando resultados mais fracos desde os últimos meses do ano passado. Esse grupo está 5% abaixo do nível verificado em outubro de 2025. Os serviços prestados às famílias encolheram 1,2% no mês, praticamente no mesmo nível em que terminou o ano passado”.

Para o Bradesco, a exceção foi o crescimento de 1,8% dos serviços de informação e comunicação (influência da IA?). O setor segue bastante aquecido e está 24% acima do nível observado no começo de 2023, o que significa um crescimento médio de 6,4% ao ano”

Na avaliação do banco, “os sinais de desaceleração da atividade econômica estão se avolumando. Os serviços de lado em junho, indicam que a desaceleração é gradual e sem rupturas”. O Bradesco. Espera “alta de 0,4% no PIB do segundo trimestre, seguida de uma alta de 0,3% no terceiro. Com isso, a economia deve avançar 1,9% no ano”, prevê

Os fatores da inflação

Segundo o IBGE, em sete meses, a inflação do IPCA acumulou alta de 3,44%. Os itens que mais subiram foram Alimentação e Bebidas 3,86%, com subida de Alimentação em Domicílio (4,08%), sob impactos das altas pontuais de 26% (feijão preto) a 49% (feijão carioca), enquanto o arroz caía 0,94% no período. Altas excepcionais tiveram a cenoura (73,86%), cebola (65,21%), batata inglesa (46,44%) e tomate (29,35%). No período, as carnes subiram 5,57% e o café moído baixou 13,66% e o óleo de soja -10,67% .

Em Habitação, com alta acumulada de 2,94%, o que pesou foi energia elétrica residencial (EER) com alta de 6,78%. Mas o resultado de julho, quando EER subiu 3,09% e foi o principal vilão da inflação, contribuindo com alta de 0,13 ponto percentual (para um IPCA de 0,07%), mostra que os principais fatores de alta estavam ligados aos reajustes parciais das tarifas anuais (indexação de 12 meses passados) em São Paulo (8,85%), Porto Alegre (14,89%) e Curitiba (19,55%). São itens inalcançáveis pela taxa de juro.

O segundo item de maior alta no IPCA de julho foi Saúde e Cuidados Pessoais (+0,40), puxada pela alta de perfumes (14,55%) e pela alta de 0,42% em planos de saúde (indexado). No acumulado do ano, o índice de saúde encareceu 4,49% (acima do IPCA), com alta de 3,28% nos planos de saúde e de 14,55% em perfumes.

A especulação com os preços dos combustíveis, a partir da guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã em 28 de fevereiro, influiu nos hortigranjeiros, mas os subsídios do governo Lula, que usou mais intensamente o petróleo do pré-sal nas refinarias da Petrobras que chegaram a operar com 101% de carga, evitaram o pior: os Transportes subiram só 2,81%, puxados por passagens aéreas (13,69%). A gasolina subiu 4,91% e o diesel, +14,26%.