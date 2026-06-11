Serviços crescem no 2º trimestre

...

Publicado em 11/06/2026 às 15:48

Alterado em 11/06/2026 às 15:56

A receita real de serviços cresceu 1,2% em abril, superando o consenso de mercado. O resultado do mês compensa a queda de 1,1% verificada em março. Em relação a abril de 2025, os serviços cresceram 1,9%.



Todas as cinco atividades pesquisadas avançaram em relação a março e houve crescimento em 51,8% dos 166 tipos de serviços investigados. A surpresa positiva foi maior no segmento de serviços de informação, que registrou alta de 0,5% acima do previsto. O segmento mostra forte tendência de crescimento, com expansão de 20,6% desde 2022.



Influência da IA

Ao detalhar o crescimento de 6,3% do setor de informação e comunicação (6,3%), o IBGE disse ter sido “impulsionado, principalmente, pelo aumento da receita em desenvolvimento e licenciamento de “softwares"; consultoria em tecnologia da informação; tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; e telecomunicações”.



Ou seja, pela influência da IA. O impacto é realmente notável. Hoje, o “Valor Econômico” traz a informação de que a Vale está investindo pesado em IA para reduzir emissões de gás carbônico e melhorar a eficiência operacional. A primeira mina totalmente automatizada foi inaugurada ontem, em Itabira (MG) e a meta é ter 100% de automação em minas; e de elevar a atual fatia, de cerca de 25%, destinada a investimentos em pesquisas de descarbonização.



A opinião do Bradesco

Outros destaques do mês foram os serviços prestados às famílias (+1,4%) e serviços de transporte (+0,9%). Ao reponderar a pesquisa pelos pesos do PIB, o Bradesco encontrou alta de 1,5% sobre março e de 2,6% em relação a abril de 2025. O resultado de abril deixa um carrego estatístico de 0,6% para o segundo trimestre, após recuo de 0,6% nos primeiros três meses do ano”, diz o banco.



Na avaliação do Bradesco, “a economia inicia o segundo trimestre em alta. Nos serviços, é importante destacar que o resultado de abril apenas compensa a queda do mês anterior. Estimamos crescimento do PIB de 1,8% no ano, com desaceleração a partir do segundo trimestre para cerca de metade do ritmo registrado nos primeiros três meses”.



Mas, por enquanto, o setor de serviços, que, na amostra maior das Contas Nacionais do IBGE, representa 67% do PIB, está compensando a desaceleração do agronegócio, cuja participação cresce no PIB do primeiro trimestre pela colheita da soja, que se encerra em março.



BCE eleva juros após três anos

No momento de grandes oscilações de juros no mundo (hoje o Banco Central Europeu promoveu hoje a primeira alta dos juros do euro em três anos, de 2,00% para 2,25% e anunciou a elevação da previsão de inflação deste ano, de 2,6% para 3,0%. A decisão cria um cenário mais difícil para o Fed e o Banco Central nas reuniões da próxima quarta-feira, 17.



Transparência nos títulos do Tesouro

O movimento tende a afetar (rentabilidade à parte) o valor de face dos estoques antigos de títulos públicos e privados. Por isso, o Banco Central e o Tesouro Nacional anunciaram hoje que vão aprimorar a divulgação dos resultados dos leeilões de títulos públicos federais.



O novo formato apresenta os dados de maneira mais legível e consolida, em um único relatório, informações que já eram públicas, mas que eram encontradas de forma dispersa em diferentes documentos e páginas. Com isso, investidores, analistas e cidadãos passam a contar com uma visão mais completa e integrada dos resultados de cada leilão.

