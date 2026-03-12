Inflação cai a 3,81% e juro real sobe a 10,77%

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Publicado em 12/03/2026 às 15:06

Alterado em 12/03/2026 às 15:07

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Em economia, fatos exógenos (aleatórios) costumam ter mais peso que os fundamentos macroeconômicos (endógenos). Por isso, os gestores da economia olham o retrovisor, mas o que conta mesmo é o horizonte imediato, que se vê adiante do para brisa ou mais além, com o farol alto. Os dirigentes dos Bancos Centrais estão diante de um dilema para a reunião da próxima super quarta-feira, 18 de março, diante dos reflexos no petróleo, com o contrato do tipo Brent para entrega em maio chegar a US$ 100 por barril (+9%) e puxar todos os vencimentos para cima até dezembro, negociado a US$ 79,50. O Banco Central da Turquia manteve as taxas inalteradas, temendo a inflação.



Como em 2022, o Brasil reagiu zerando o PIS/Cofins do diesel e gasolina. E reforçou a fiscalização sobre aumentos de combustíveis abusivos nas bombas. Como a Petrobras extrai 70% do petróleo consumido nas suas refinarias do pré-sal, a um custo final (incluindo “royalties”, afretamentos de equipamentos e participações especiais) inferior a US$ 21. Tem como segurar os preços, mesmo com a alta do Brent e do dólar (+1,55% a R$ 5, 2390), às 12:15.



Antes de a guerra entre Israel-Estados Unidos X Irã tumultuar o mercado mundial de petróleo e energia, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro, divulgado hoje pelo IBGE, apresentou uma alta atípica de 0,70%, 0,37 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de 0,33% de janeiro, mas bem abaixo dos 1,31% de fevereiro de 2025. Só os reajustes anuais das mensalidades escolares provocaram alta de 5,21% na Educação em fevereiro (0,02% em janeiro) e representaram 44% do IPCA mensal.



A segunda maior variação, refletindo a demanda do Carnaval, foi em Transportes (+0,74% contra +0,60% em janeiro) e impacto de 0,15 ponto percentual no IPCA (juntos pesaram quase 66% do IPCA de 0,70%). Passagens aéreas subiram 11,40%. Altas ainda em seguro de veículos, conserto de automóveis e ônibus urbano. Mas os combustíveis caíram 0,47%, com quedas na gasolina (-0,61%) e no GNV (-3,10%), e altas no etanol (0,55%) e no óleo diesel (0,23%). A Petrobras baixou 5,2% a gasolina nas refinarias.



Alimentos e Bebidas subiram 0,26% (0,23% em janeiro) e 0,23% em domicílio. As altas foram puxadas por carnes (0,58%), ovos (4,55%) e leite longa vida, além do reajuste anual do açaí. Mas, em 12 meses, carnes sobem só 2,22% e o LLV cai mais de 14% e os ovos -10%. Do lado das baixas, destaque para frutas (-2,78%), óleo de soja (-2,62%, zerando a alta em 12 meses), arroz, que acumula baixa de 27,8% em 12 meses, e o café em pó, cuja baixa mensal de 1,20% reduziu a alta em 12 meses a 10,13%. Os demais grupos oscilaram entre 0,13% de Artigos de residência e 0,59% de Saúde e cuidados pessoais



IPCA cai em 12 meses e eleva juro real



No ano, o IPCA acumula alta de 1,03% e, nos últimos 12 meses, o índice ficou em 3,81%, abaixo dos 4,44% dos 12 meses acumulados em janeiro. Como o piso dos juros, a taxa Selic está em 15% ao ano, isso significa que o juro real aumentou de 10,30% em dezembro de 2025 para 10,77%. Isso permitiria (sem a guerra) uma baixa tranquila de 0,50% na Selic para 14,50%. A taxa de 3,81% em fevereiro é a menor taxa anual desde os 3,16% de junho de 2023. Na ocasião, coma Selic em 10,50%, o juro real era de 7,11%.



Acontece que o cenário da guerra piorou



Segundo resumo do “Wall Street Journal”, “os preços do petróleo dispararam e as ações americanas caíram acentuadamente na quinta-feira, em meio a preocupações com uma interrupção prolongada nos mercados de petróleo. A Agência Internacional de Energia reduziu em 54%, de 2,4 bilhões para 1,1 bilhão de barris dia, a previsão de oferta, acrescentando que a guerra no Oriente Médio "está criando a maior interrupção no fornecimento da história do mercado global de petróleo".



A liberação recorde de 400 milhões de barris em reservas estratégicas de petróleo (anunciada na quarta-feira), não conseguiu impedir a alta dos preços do petróleo. O índice Dow Jones caiu mais de 500 pontos, com o S&P 500 e o Nasdaq também em recuo. Na quarta-feira, o Dow Jones já fechara no menor nível desde 1º de dezembro. Os índices acionários asiáticos e europeus também registraram quedas.



Ainda segundo o “WSJ”, uma série de ataques no Oriente Médio intensificou as preocupações com possíveis interrupções prolongadas nos mercados de energia. Sete navios foram atingidos em águas próximas ao Irã nas últimas 24 horas. O Secretário de Energia, Chris Wright, afirmou que a Marinha dos EUA ainda não está pronta para começar a escoltar petroleiros pelo Estreito de Ormuz, mas que espera que isso aconteça até o final do mês.



Para aumentar ainda mais a preocupação, a agência de notícias semioficial iraniana Fars noticiou que grupos apoiados pelo Irã poderiam fechar uma passagem que controla o tráfego de embarcações que acessam o Canal de Suez pelo Mar Vermelho. O rendimento dos títulos do Tesouro americano com vencimento em 10 anos permaneceu acima de 4,2% e o dólar americano se valorizou.

