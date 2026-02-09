Brasil testa captação de US$ 2 bilhões no exterior

Publicado em 09/02/2026 às 16:31

Alterado em 09/02/2026 às 16:31

Em meio à queda do dólar no mercado internacional, o Tesouro Nacional anunciou nesta segunda-feira, 9 de fevereiro, que contratou quatro grandes bancos (HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo) para captar bônus do Tesouro com vencimento em 2026 e ainda aceitará ofertas para títulos de vencimento em aberto para resgate em 2056 (30 anos). O resultado será conhecido no fim do dia.



A última captação do TN ocorreu em 5 de novembro de 2025, no total de US$ 2,25 bilhões, com juros de 6% ao ano acima das taxas dos “treasurys” dos Estados Unidos, para vencimento em 2033 e 6,50% para vencimento em 2035. A emissão serve de teste para o Tesouro Nacional e o Banco Central calibrarem a curva de juros futura entre o rendimento em real e em dólar. E ainda fornece elementos para o Banco Central medir o grau de aceitação na redução do diferencial entre a taxa Selic, atualmente em 15% ao ano, e o piso dos juros nos EUA, atualmente na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano.



A notícia mexeu fortemente no mercado de câmbio, onde o dólar abriu o dia cotado a R$ 5,2166, mas a taxa caiu rapidamente após o anúncio. Às 13:30 (horário de Brasília), a moeda era negociada a R$ 5,1880, com queda de 0,55%. Na parte da manhã a queda chegou a 0,66%.



O dólar viu, no mesmo horário, o euro subir 0,72% no dia e acumular 0,94% em sete dias e 2,27% em 30 dias. O dólar perdia 0,73% no dia para o iene e 1,20% em um mês. A perda foi maior para o franco suíço (-1,03% no dia, -1,53% na semana e -4,21% em 30 dias). Outra perda impressionante foi diante do dólar australiano, que subia 0,98% no dia, 1,97% na semana e 5,97% em 30 dias.



Focus vê IPCA em 3,97/96%, mas recua na Selic



Na pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central, com respostas até sexta-feira (sem a captação do Tesouro entrar no cenário), o mercado continuou reduzindo a projeção do IPCA deste ano, de 3,99% para 3,97%, enquanto a mediana das respostas dos últimos cinco dias úteis caiu para 3,96%.



Apesar do cenário benigno, o mercado recuou (na mediana dos últimos cinco dias) da expectativa de que a Selic (que só deve baixar a 14,50% em 18 de março) feche o ano em 12,25% (como a mediana do mercado – na semana passada, a mediana das respostas dos últimos cinco dias era de 12,00%.



O BTG passa o Santander



O BTG-Pactual, que amanhã realiza seminário internacional de dois dias, com a participação do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou hoje os resultados do 4º trimestre de 2025 e do acumulado do ano. O banco de investimentos de André Esteves apresentou o maior retorno médio sobre o patrimônio líquido (26,9¨% - o do Itaú foi de 23,4%) e passou a ocupar o terceiro lugar entre os bancos privados, superando o lucro trimestral e anual do espanhol Santander, que têm carteira de banco comercial.