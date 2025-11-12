Trump anuncia baixa de tarifa e café cai 3,4% na Nymex

Publicado em 12/11/2025 às 15:15

Alterado em 12/11/2025 às 15:15

.

Em entrevista à Fox News, na noite de terça-feira, o presidente Donald Trump anunciou reduções “cirúrgicas” nas tarifas de importação ao café. Hoje os preços do Contrato C de Café para entrega em dezembro (que envolve o produto brasileiro, o mais consumido nos Estados Unidos) tiveram queda de mais de 3% na Nymex (a bolsa de mercadorias de Nova Iorque), mas ainda acumulam alta de 6,44% em 30 dias.



Em entrevista nesta quarta-feira à mesma Fox, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que os norte-americanos verão "anúncios substanciais" nos próximos dias com o objetivo de reduzir os preços de produtos como café, bananas e outros itens não cultivados nos EUA.



Ou seja, o governo Trump reconhece que o efeito bumerangue de alta forte nos preços para os consumidores americanos tornou o tarifaço um fracasso. Sobretudo no caso do uso político contra o Brasil, forçado pelo clã Bolsonaro para tentar interromper o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal, que foi um tiro pela culatra. Não livrou Jair Bolsonaro da cadeia, que deverá ser cumprida a partir da semana que vem, no máximo, e desgastou o governo Trump, que acena para a redução de tarifas como solicitou o governo Lula.



Bessent disse ao programa da Fox News "Fox and Friends" que os anúncios, que ele não detalhou, reduzirão os preços "muito rapidamente", acrescentando que os americanos começarão a se sentir melhor em relação à economia no primeiro semestre de 2026. O secretário disse ainda que um cheque de desconto de US$ 2.000 proposto pelo presidente Donald Trump, que seria financiado por receitas tarifárias, seria para aqueles que ganham menos de US$100.000 por ano, mas nenhuma decisão foi tomada, revela a Bloomberg.



Serviços crescem 0,6% em setembro

A Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE acusou aumento de 0,6% no volume de vendas de parte do segmento (amanhã o Instituto revela na Pesquisa Mensal do Comércio o desempenho das vendas do varejo o que permite calcular a contribuição do setor de Serviços (que representa 68% do Produto Interno Bruto) para a evolução do PIB no 3º trimestre.



O Bradesco lembra que são oito meses consecutivos de aumento na receita real de serviços, acumulando alta de 3,3% nesse período e levando o nível da atividade a uma nova máxima histórica”. Para o banco, a resiliência indica que o setor deverá contribuir positivamente para o PIB do terceiro trimestre, compatível com um crescimento total estimado em 0,1% na comparação com o trimestre encerrado em junho. Para o ano como um todo, o Bradesco manteve a expectativa de expansão de 2,0% do PIB.



Já o Itaú considera que o setor de serviços expandiu 0,9% no 3º trimestre com ajuste sazonal, enquanto o segmento de serviços prestados às famílias contraiu 0,1%. Com o dado de hoje, o carrego estatístico para o 4º trimestre ficou em 0,5% (índice cheio) e 0,0% (serviços prestados às famílias), “reforçando nossa visão de uma desaceleração da atividade econômica”.



A inflação até janeiro

Depois da boa surpresa do IPCA de 0,09% em outubro, a 4Intlligence manteve a projeção de que o IPCA fechará o ano em torno de 4,5%, contemplando a premissa de bandeira amarela em dezembro e pressão altista de alimentos. “Caso as condições hídricas ao final do ano se mostrem mais favoráveis e permitam o acionamento da bandeira verde em dezembro (impacto estimado de -0,10 p.p.)”, a consultoria diz que “o IPCA poderá encerrar o ano abaixo do teto da meta de inflação” (4,50%).



Para 2026, o cenário prevê moderada desaceleração da inflação em relação a este ano a ser proporcionada pelos Preços administrados, que serão impactados pela expressiva redução do IPVA no Paraná, ausência de novos reajustes nos valores das apostas de jogos lotéricos e menores aumentos das tarifas de transportes urbanos.



Mas ela considera que energia elétrica deverá permanecer pressionada, com alta próxima a 7% novamente. Para gasolina, a estimativa contempla o incremento do valor do ICMS que entrará em vigor a partir de janeiro e manutenção dos preços nas refinarias - intensificação da queda do petróleo no mercado internacional pode levar à revisão dessa premissa.



Já para Serviços, o cenário de inflação da consultoria para o próximo ano pressupõe que a política monetária restritiva começará a produzir efeitos mais evidentes sobre os preços desse segmento, favorecendo uma trajetória gradual de desinflação. Esse movimento, no entanto, tende a ser limitado diante de possíveis estímulos ao consumo por parte do governo em ano eleitoral.



Quanto à Alimentação no domicílio e aos Bens industriais, a perspectiva é de aceleração em relação a este ano com alimentos semielaborados voltando a subir e produtos industriais sendo influenciados pela trajetória da taxa de câmbio.