FPSO Almirante Tamandaré tira 270 mil bpd em Búzios

Publicado em 28/10/2025 às 15:31

Alterado em 28/10/2025 às 15:31

A Petrobras informa que o FPSO Almirante Tamandaré, que opera no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, atingiu a vazão recorde instantânea equivalente a 270 mil barris de óleo por dia (bpd) sábado, 25 de outubro. Em média, a produção superou 250 mil bpd ao longo do mês de outubro. Ou seja, a FPSO está operando acima de sua capacidade nominal de 225 mil bpd.



O projeto da plataforma, afretada à SBM Offshore, já contempla margens que possibilitam alcançar produção de até 270 mil bpd em picos, sem necessidade de adaptações ou novas obras. A companhia adotou uma série de ações para aumentar a produção por meio de ganhos de eficiência. Todas essas ações seguem os rigorosos protocolos de segurança e são precedidas de análises criteriosas de engenharia e das devidas anuências dos órgãos reguladores.



O FPSO Almirante Tamandaré integra o Projeto Búzios 7, que compõe o sexto sistema de Búzios a entrar em operação, e contribuirá para que o campo alcance a produção de 1 milhão de barris de óleo por dia até o fim deste ano. Em breve, espera-se que se torne o maior campo de produção da Petrobras, superando o campo de Tupy, até agosto, com média de maior produção.



O projeto Búzios 7, que além da plataforma Almirante Tamandaré, inclui toda a infraestrutura submarina, como dutos e poços, receberá nesta semana o Prêmio “OTC Brasil Distinguished Achievement Award for Companies”, da “Offshore Technology Conference”, um dos mais importantes eventos mundiais de tecnologia voltado para o setor de petróleo e gás “offshore” que se realiza esta semana no Rio.



Brasil já é o 7º produtor mundial



E o Brasil aumentou o seu cacife na OTC-Brasil. Com os dados de setembro, quando o Brasil a média de 3,890 milhões de barris-dia de petróleo, o país assumiu a 7ª posição como maior produtor de petróleo do mundo, desbancando o Irã (3,250 milhões de barris-dia) e os Emirados Árabes Unidos (3,350 milhões de bd). A liderança foi da Arábia Saudita, com 9,961 milhões bd.



ºSó o pré-sal produziu um total de 2,117 milhões de bpd no terceiro trimestre (incluindo a produção de gás), com crescimento de 6,6% sobre o 2trimestre.



Nova cartada na Câmara



Fortalecido pelas pesquisas eleitorais e pelas boas repercussões do encontro presencial entre os presidentes Lula e Donald Trump, na Malásia, que terá sequência com reuniões de trabalho em Washington entre os chanceleres do Brasil e Estados Unidos, além do secretário do Tesouro, Scott Bensent, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e entre o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, com o secretário de comércio americana para negociar eventual suspensão de 90 dias no tarifaço, o governo Lula, depois de afastar de cargos administrativos representantes de alas do Centrão que votaram contra o governo, volta à Câmara esta semana para tentar reconstruir as medidas previstas na MP 1.303 transformados em projetos de lei.



O teste começará nesta quarta-feira pela votação de medidas de contenção de gastos que faziam parte da MP 1.303: endurecimento de regras do seguro-defeso, mudanças no Atestmed, inclusão do Pé-de-Meia no cálculo do piso de despesas com educação, fixação de um limite no Orçamento para pagar compensações previdenciárias a regimes próprios de estados e municípios e endurecimento das regras de compensações tributárias de PIS/Cofins.



Tais medidas vão ser apensadas em um projeto de lei já em tramitação. Na semana passada, foram incluídas no substitutivo do projeto que torna crime hediondo a adulteração de bebidas alcoólicas. Para agradar o presidente da Câmara, Hugo Motta e lideranças do centrão, as medidas devem migrar para outro projeto de lei, o que trata da redução de pagamento de IR na atualização de valores de imóveis. Há chances de o projeto ser aprovado.



'Bets' e isenções tributárias



Na próxima semana, o governo tentará aprovar o aumento da taxação de fintechs e bets e reduzir as isenções tributárias em 10%. São votações mais complicadas para o governo do que as desta semana. As isenções tributárias somam mais de R$ 600 bilhões. Já as 76 casas de apostas em operação regular no Brasil, a maioria registrada em paraísos fiscais, estão faturando de R$ 18 bilhões a R$ 21 bilhões mensais, mas só pagam 12% de IR na remessa dos ganhos para o exterior. O governo quer aprovar a alíquota original de 18%, que foi derrubada duas vezes pelas bancadas BBB (“bets”, boi e bala). O ministro Fernando Haddad disse que "a bancada boa do PL votará com o governo na questão das bets". Você também aposta nisso, caro leitor?



Mercado é como nuvem: já mudou



Depois da euforia de ontem, com a retomada das negociações tarifárias entre Estados Unidos e China, a Bovespa ainda sustenta alta de 0,39% por volta das 13;30 (horário de Brasília), o S&P 500 tem leve alta de 0,06 e os mercados de moeda inverteram as posições, com queda do peso argentino.



Às 13;20, o dólar subia 2,79% contra a moeda argentina, com queda de 1,19% na semana e alta de 8,43% em 30 dias. No mesmo período, o real valoriza 0,22%, com o dólar cotado a R$ 5,3580, +0,54% em uma semana, mas tem queda de 0,69% em 30 dias

