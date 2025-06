IR de 5% não tira ganhos do investidor

Publicado em 13/06/2025 às 15:28

Economistas, sobretudo os gestores de carteiras, estão fazendo um escarcéu com a tributação de 5% do Imposto de Renda sobre LCAs e LCIs, além de outros títulos de crédito até então isentos. Mas, vale dizer que a proposta valeria apenas para 2026. Se a taxação valesse hoje não chegaria a reduzir os rendimentos dos investidores na comparação com um ano atrás.



É que as taxas básicas de juros do mercado, reguladas pela Selic subiram de 10,50% em junho de 2024 para as atuais 14,75%. Um aumento de 40%. Considerando o rendimento bruto mensal dos CDIs que era de 0,79% em junho do ano passado e que agora está em 1,14% (segundo projeção do Banco Itaú), o rendimento aumentou 44,30% em um ano, ou 0,35 ponto de percentagem.



Com a tributação de 5% (aplicável aos LCAs e LCIs), o rendimento líquido mensal cairia para 1,083% (95% de 1,14%). Ainda 37,1% superior que há um ano. Os CDIs servem de referência aos LCAs e LCIs, que podem captar a juros mais baixos, pois não pagavam imposto de 22% a 17,5% nas operações entre 12 e acima de 36 meses.



Ou seja, o Tesouro está apenas buscando parte da escalada dos juros que transferiu mais renda da economia aos rentistas (e o obrigou a pagar mais caro para competir com papéis isentos de IR. Para atrair investidores, os gestores terão de reduzir suas altas taxas de administração. E vale ainda lembrar que a inflação mensal está abaixo de 0,30%. Foi de 0,26% em maio e está sendo estimada em 0,28% em junho.





Fazenda mostra que minoria é afetada



Se você, caro leitor, ainda duvida dos motivos da resistência do mercado financeiro e de parte do Congresso ao aumento da taxação do IR dos mais ricos, aqui está a prova: a Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda apontou hoje (sexta-feira) que os 0,01% brasileiros mais ricos pagam hoje uma alíquota efetiva média de 5,67% de IR, abaixo de pessoas com renda menor, defendendo a aprovação da reforma proposta pelo governo para reduzir a regressividade tributária. Por isso, o presidente Lula explora o paradoxo.



O estudo publicado pela pasta aponta que a taxação progressiva do IR é limitada, crescendo até uma alíquota efetiva de 12% para os contribuintes com renda mensal de R$ 23,2 mil. A partir desse rendimento, a taxação passa a ficar mais baixa quanto maior for a renda. O projeto de reforma do IR apresentado pelo governo ao Congresso propõe a ampliação da isenção de IR para quem recebe até R$ 5 mil por mês e uma redução do imposto para rendas até R$ 7 mil, benefício que seria compensado por uma taxação mínima de até 10% sobre os mais ricos.



“A combinação da isenção para a base de contribuintes com o imposto mínimo para altas rendas é um passo importante para a mitigação da distorção de regressividade do IR no topo da distribuição de renda”, disse a SPE. De acordo com o estudo da pasta, com a reforma proposta pelo governo, o imposto mínimo produziria impacto sobre o grupo dos 0,7% contribuintes mais ricos do país.



Exageros em torno do petróleo



O ataque de Israel a vários pontos do Irã, para destruir física, intelectual e moralmente o seu programa nuclear e programas de defesa, ampliou o clima de tensão no Oriente Médio e elevou as preocupações quanto à escalada do conflito. Com a tensão e queda nos ativos de risco em todo o mundo, o ouro e o petróleo subiram forte, assim como o dólar em relação às principais moedas.



O Irã é um produtor importante e o temor de sua saída do mercado (como ocorreu com as sanções à Rússia após a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022) provocou forte alta nos negócios à vista e a futuro. O barril do tipo Brent para entrega em agosto, com liquidação financeira em 29 de junho, chegou a subir mais de 7% nos primeiros negócios. O JP Morgan, num tom apocalíptico, chegou a prever que o barril pode chegar a US$ 120.



Mas as cotações declinaram depois do meio-dia (horário de Brasília), quando o barril era cotado a US$ 73,51, com alta de 5,93%. E as cotações nos vencimentos futuros ficaram abaixo de US$ 70 a partir de dezembro de 2025 (US$ 69,54). No mercado de ações, houve baixa geral nos papéis de maior peso no Ibovespa, que caía 0,23% às 13 horas. O destaque foi a alta de mais de 2% de Petrobras PN. Como a estatal extrai petróleo do pré-sal a US$ 21, já incluídos fretes e participações especiais, qualquer alta aumenta seus ganhos.



Serviços confundem o mercado



O desempenho positivo de 0,2% no volume de vendas da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE em abril veio dentro das previsões, mas deixou o mercado confuso sobre o desempenho do PIB no 2º trimestre. O IBGE atribuiu parte do resultado ao movimento em torno do “show” de Lady Gaga, em 3 de maio, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Pode ser. Mas os números crescentes dos levantamentos e previsões da safra agrícola pelo IBGE e Conab sugerem que o segmento de serviços está tendo empurrão do agro.



Com base na queda de 1,9% no volume de vendas no varejo ampliado (que inclui veículos, autopeças e materiais de construção, itens mais dependentes do crédito, abaixo das expectativas do mercado, o Itaú, também surpreendido, atribuiu as principais surpresas ao desempenho de "supermercados" e "veículos e autopeças". Segundo análise do Itaú (anterior à PMS), “os números introduzem um viés levemente negativo para o PIB do 2º trimestre de 2025, reforçando sinais de desaceleração da atividade econômica”.