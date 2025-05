JP Morgan analisa fraqueza do dólar

Publicado em 28/05/2025 às 13:16

Alterado em 28/05/2025 às 13:16

Com o título “Esta é a queda do dólar americano?” o JP Morgan analisa o recente declínio no valor do dólar americano. Para o banco “a fraqueza do dólar põe em questão seu papel como moeda de reserva mundial e, mais amplamente, o “status” dos Estados Unidos como hegemonia na economia global? Ou o declínio sinaliza uma mudança significativa, mas não existencial? O banco acredita mais na segunda visão.



“O dólar americano há muito serve como moeda de reserva mundial, e por boas razões. Os Estados Unidos comandam a maior e mais estável economia do mundo e os mercados financeiros mais profundos e líquidos. Tem um Estado de direito bem estabelecido e consistente, instituições fortes, eleições justas e livres, processos políticos abertos e transparentes, regimes regulatórios e fiscais relativamente consistentes e uma cultura de inovação e empreendedorismo. As forças armadas dos EUA fornecem a espinha dorsal da segurança que sustenta o sistema econômico global.



No entanto, todas as moedas de reserva, do galeão espanhol à libra esterlina, acabaram perdendo sua primazia. Hoje, o dólar parece enfrentar mais riscos potenciais de queda do que em décadas. Até agora, este ano, o dólar perdeu valor em relação a todas as outras moedas importantes. Lançamentos de tarifas e incertezas na política comercial são partes da história. Mas os investidores também estão preocupados com as perspectivas fiscais dos EUA em meio a uma possível legislação do Congresso que poderia aumentar substancialmente o déficit orçamentário.



Os riscos para os mercados



O banco teme que “os formuladores de políticas dos EUA repitam os erros de líderes latino-americanos, como o ex-presidente argentino Juan Perón: protecionismo, falta de independência do banco central e um desrespeito mais amplo pela estabilidade macroeconômica. Ironicamente, muitas economias latino-americanas fizeram progressos substanciais nessas áreas, quando os participantes do mercado estão questionando cada vez mais a credibilidade econômica dos EUA”.



O JP Morgan acredita que esses riscos “se manifestarão em uma erosão mais sutil do valor do dólar, e não em um colapso repentino. Hoje, o dólar representa 60% das reservas cambiais, 65% da dívida internacional e quase 85% dos acordos de financiamento comercial do SWIFT. Os efeitos de rede são poderosos; A mudança para um novo meio de comércio e financiamento internacional provavelmente não ocorreria rapidamente. A segunda moeda mais usada, o euro, responde por apenas 6% das liquidações do SWIFT”.



Para o JP Morgan, “a primazia do dólar parece durável, mas, na margem, os investidores podem estar mudando suas percepções do valor do dólar. Quase 70% dos investidores pesquisados acham que o dólar está "supervalorizado" e 61%, a maior participação desde 2006, esperam que ele continue a se depreciar. Nosso cenário base é que o dólar perde mais alguns pontos percentuais até o final do ano em relação às principais moedas, com riscos inclinados para o lado negativo” diz o Morgan.



Precedentes históricos



Os precedentes históricos de fraqueza sustentada do dólar (1970-1980, 1985-1992 e 2002-2008) resultaram em ~ 40% de depreciação em um período de 5 a 10 anos. Estimativas acadêmicas sugerem que, excluindo os EUA, os investidores possuem ~ 30% dos títulos de renda fixa e ações (públicos e privados) emitidos nos EUA. Mesmo a repatriação marginal pode resultar em uma mudança significativa nas avaliações relativas entre os ativos dos EUA e do resto do mundo. A diversificação da exposição cambial pode mitigar as perdas potenciais associadas à depreciação do dólar.



O JP Morgan revela estar focado “no euro, iene japonês e ouro devido ao seu tamanho, liquidez e papéis históricos como ativos de reserva alternativos”. E lembra que “os bancos centrais, com quase US$ 13 trilhões em reservas, já aumentaram as alocações para essas moedas, refletindo seus mercados profundos e líquidos e o potencial de preservar o poder de compra. O euro e o iene também têm uma correlação menor com o crescimento global, o que reduz a exposição cíclica dentro de um portfólio. A diversificação da moeda provavelmente vem mais naturalmente para os investidores fora dos Estados Unidos do que para aqueles dentro dos Estados Unidos.



O caminho de menor resistência para os investidores baseados nos EUA pode ser a exposição a ações denominadas em euros e ienes. De fato, as premissas do mercado de capitais de longo prazo do J.P. Morgan Asset Management para 2025 sugerem que a depreciação do dólar americano adicionará de 1% a 2% ao ano aos retornos totais dos investimentos em ações europeias e japonesas em dólares americanos nos próximos 10 a 15 anos. É importante ressaltar que esses mercados de ações também devem superar os Estados Unidos em uma base absoluta. Investir em investimentos de “private equity” também pode ser uma forma de diversificar a exposição geográfica e cambial.



As ações dos EUA representam entre 70% e 75% dos “benchmarks” de ações públicas, mas respondem por apenas metade dos volumes globais de aquisições. Os investidores também podem considerar títulos denominados em moeda estrangeira, mas devem entender os riscos envolvidos. Para um investidor baseado em dólares em um ex-EUA sem “hedge, a carteira de títulos agregados experimentou quase duas vezes a volatilidade de uma carteira de títulos domésticos em dólares americanos nos últimos 20 anos.



O JP Morgam rastreou “uma métrica simples para avaliar o risco de que os formuladores de políticas dos EUA estejam perdendo credibilidade com os mercados: a porcentagem de dias de negociação em que ações, títulos e o dólar americano perdem valor. Os ativos dos EUA experimentaram essas quedas simultâneas em cerca de 7,5% dos dias de negociação nos últimos três anos”.



No Brasil, a participação está acima de 20% dos dias de negociação. O mercado desenvolvido mais problemático é o Reino Unido, onde os investidores parecem ter se desiludido com a política fiscal. Em 2025, o ruído em torno do dólar foi maior do que o estresse observado no mercado, apesar dos movimentos dramáticos em meados de abril.



Até agora, em 2025, apenas 5% dos dias de negociação viram quedas simultâneas em ações, títulos e moedas dos EUA. Resumindo: o status do dólar americano como moeda de reserva mundial não desaparecerá repentinamente. Mas há um risco elevado de uma era de declínio do dólar. Os investidores ainda têm tempo para mitigar os impactos em suas carteiras.



Um dia de força do dólar



O dólar tem um dia de valorização nesta quarta-feira ante as principais moedas e o ouro, que tem baixa de 0,19% a US$ 3.321 o contrato para entrega em agosto na Bolsa Mercantil de Nova Iorque. O petróleo tipo Brent para entrega em agosto era negociado a US$ 64.92. com alta de 2,12$ e o Contrato C do café para entrega em julho tinha queda de 2,58%, cotado a US$ 352,38. Mas, a alta do dólar chegou a 1% no Brasil, às 12:50, com a moeda americana negociada a R$ 5,6980. As reviravoltas do IOF estão influindo no mercado.