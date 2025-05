Banco Central revela mais vazamentos no Pix

...

Publicado em 09/05/2025 às 15:01

Alterado em 09/05/2025 às 15:10

O vazamento de dados não é exclusivo do INSS (“o maior queijo suíço do Brasil”), que começará a devolver R$ 242 milhões em cobranças indevidas a aposentados e pensionistas em 26 de maio. O Banco Central revelou nesta sexta (9) que os dados cadastrais vinculados a 50 chaves Pix da Cashway Tecnologia da Informação S.A, compreendendo nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento, agência e número da conta, foram violados entre 31 de marco a 3 de abril, em razão de falhas pontuais em sistemas dessa instituição”.

A Cashway é uma instituição de pagamento de pequeno porte. Entre 23 de fevereiro e 6 de março, também foram violados os dados cadastrais de 25.349 chaves Pix de clientes da QI Sociedade de Crédito Direto S.A. (QI SCD), compreendendo nome do usuário, CPF com máscara, instituição de relacionamento, agência, número e tipo da conta.

XP volta a ter problemas

Mas um novo problema de TI voltou a atingir a XP ontem. Seu APP XP ficou fora do ar por mais de seis horas, impedindo milhares de investidores de ajustar suas posições às oscilações do mercado. O sistema só voltou a se normalizar às 17 horas, após o fechamento dos mercados. No mês passado, a Corretora XP demorou um mês (avisou ao mercado em 25 de abril) para comunicar que tivera um vazamento de dados pessoais de parte de sua base de clientes, em 22 de março. Sem informar o número dos atingidos, a XP limitou-se a garantir que as contas não foram violadas ou movimentadas.

Como ontem, a XP distribuiu “press releases” para tentar apagar a má impressão, com a informação de que sua carteira Dinâmica Clear, focada em ações da B3, teve alta de 8,3% em abril, bem superior à alta de 3,69% do Ibovespa no mês passado. Imediatamente após a revelação do vazamento dos dados em abril, meu email recebeu nada menos que cinco “releases” com os mais diversos comentários de especialistas da XP sobre tendências diversos mercados – de juros, a câmbio, ações, commodities e criptoativos. Como é um grande anunciante no mercado, a mídia, sobretudo a ligada às Organizações Globo, acolhe os releases da XP (e dos grandes bancos) sem maiores reparos.

Mas o fato é que a imagem da XP se desgastou em abril e deve sofrer novo abalo. No fim do mês passado, a empresa lançou-se numa redobrada campanha de marketing na TV. A XP tenta mostrar que é “rápida no gatilho”, com nova campanha na qual o ator Rodrigo Santoro, seu garoto propaganda, fala da "rápida e eficiente" prestação de serviços financeiros, e termina com a frase “meu gerente acaba de me ligar”.

Em abril, a XP procurou tranquilizar os clientes sobre o vazamento. Entre os dados estavam informações como nome, telefone, e-mail, data de nascimento, CEP, estado civil, gênero, cargo e nacionalidade. Também havia dados sobre os produtos financeiros contratados, sem os respectivos detalhamentos.

A XP avisou: “Sua conta e seus investimentos estão em total segurança, pois nenhum sistema da XP foi acessado. A utilização dos nossos aplicativos e sites pode continuar sendo realizada normalmente e não é necessário alterar sua senha. Nenhuma operação financeira foi realizada, seus recursos estão seguros e protegidos. Não foram acessadas informações como senha, assinatura eletrônica e biometria, e nem mesmo seu CPF ou documento de identidade”, acrescentou.

Qual vai ser a desculpa, agora, no bug no TI?

IBGE informa: café com cigarro dá inflação

O IBGE revelou hoje que a inflação desacelerou em abril para 0,43%, após 0,56% em março, mas como o IPCA tinha subido -,38% em abril de 2024, a taxa acumulada em 12 meses subiu para 5,53%, acelerando em relação aos 5,48% de março. Na alimentação, a alta do café diminuiu dos 8,14% de março para 4,48%, mas a alta no ano chega a 35,87% e acumula 80,20% em 12 meses. Com nova alta de 2,71% dos cigarros, a combinação café + cigarro torna-se altamente inflacionária, pois o cigarro, informa o IBGE, subiu 25,49% em 12 meses.

Além da alimentação, que teve baixa de 4,14% no quilo do arroz (efeito da supersafra) e baixa de 0,08% nos preços da carne, que já baixaram 1,28% nos primeiros quatro meses do ano, que ajudaram a reduzir o impacto da alta dee 18,295 na batata inglesa, o que pesou na inflação foi o reajuste médio de 2,32% nos produtos farmacêuticos, que gerou alta de 1,18% (0,435 em março) do Item Saúde e Cuidados Pessoais.

Com baixa de 0,38%, o item Transportes foi o único em queda no mês, sob influência da redução de 14,15% em passagem aérea e das baixas de 1,27% no óleo diesel, de 0,82% no etanol e de 0,35% na gasolina. Os preços administrados subiram 0,46% (após 0,53% em março), acumulando 4,71% em 12 meses. Já os preços dos serviços tiveram forte desaceleração, de 0,62% em março para 0,20% em abril, mas ainda acumulam 6,03% em 12 meses.