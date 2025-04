Focus vê Selic em 14,75% em maio e 15% em junho

Publicado em 22/04/2025 às 12:44

Alterado em 22/04/2025 às 12:44

O Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, trouxe duas novidades: o mercado está precificando os dados macroeconômicos para 2028 e, no curto prazo, está prevendo, além da desaceleração da inflação em 2025 (a mediana das projeções caiu de 5,65% para 5,57% - ainda cima do teto da meta, de 4,50%) , que a taxa Selic vai aumentar meio ponto na reunião do Comitê de Política Monetária de 7 de maio e mais 0,25 ponto percentual em 18 de junho, quando chegaria a 15,00%, taxa prevista para ficar até dezembro.

Para 2026 a Selic cairia para 12,50%, com a previsão de inflação mantida no teto da meta na mediana das projeções, mas subindo a 4,54% na mediana dos últimos cinco dias. A curto prazo deve ficar em 0,47% em abril (0,44% nas previsões dos últimos cinco dias), em 0,37% em maio e em 0,34% em junho. As projeções não incorporaram a redução do preço do diesel pela Petrobras nem preveem um novo corte de preços para a gasolina.

Mercado prevê PIB menor que FMI

O que chamou a atenção na Pesquisa Focus foi que o mercado está mais pessimista que o Fundo Monetário Nacional em relação ao crescimento da economia brasileira. O FMI divulgou a atualização de seu cenário econômico mundial incorporando eventuais impactos globais do tarifaço de importações do governo Trump. A economia mundial desaceleraria meio ponto este ano, caindo dos 3,3% de 2024 para 2,8% e subiria para 3,0% em 2026.

Os Estados Unidos recuariam de 2,8% no ano passado para 1,8% este ano e 1,7% em 2026. Comparando os países, a economia americana seria a mais afetada. As economias avançadas cresceriam 1,4% este ano (após 1,8% no ano passado) e 1,5% em 2026. A China, principal alvo de Trump, recuaria de 5% em 2024 para 4,0% em 2025 e 2026. A Índia, que cresceu 6,5% em 2024, recuaria para 6,4% este ano e 6,3% em 2026.

As projeções do FMI para o Brasil, que cresceu 3,4% no ano passado, são de 2,00% este ano e 2,0% em 2026. Mas a Pesquisa Focus, que aposta 2,0% para 2025 (1,99% na mediana dos últimos cinco dias úteis), prevê 1,70% para 2026. Ou seja, o mercado está mais pessimista que o FMI.