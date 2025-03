Queda no diesel da Petrobras reduz inflação

...

Se já não estava claro que o fim, em maio de 2023, do sistema de Paridade de Preços Internacionais (PPI) da Petrobras ajudou a combater a inflação, a estatal vai dar, amanhã, mais uma dupla prova de que o “abrasileiramento” dos preços dos combustíveis, com uso mais intenso do petróleo mais leve do pré-sal, que já supera os 70% de carga nas refinarias, ajuda tanto a reduzir a inflação quanto os juros do Banco Central. Com menos efeito colateral.

Em pleno escoamento da supersafra de grãos, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, anunciou hoje que a partir de amanhã o preço do litro do óleo diesel, usado pelos caminhoneiros e colheitadeiras e tratores, vai ter redução de R$ 0,17 por litro nas refinarias da companhia. Isso significa uma redução de 4,6% em relação ao preço vigente desde 1º de fevereiro.

Com essa redução, desde dezembro de 2022, segundo a Petrobras, os preços do diesel nas refinarias caíram R$ 0,94 por litro, ou seja, uma queda de 20,9%. Considerando a inflação do período, a queda acumulada é de R$ 1,45 por litro ou 29%. Mas, por que os preços não caíram nas bombas?, pergunta o consumidor. Entre as refinarias e as bombas dos postos atuam as distribuidoras e os impostos (federais e estaduais ICMS).

Com fins eleitorais, visando sua reeleição, ameaçada pela liderança de Lula nas pesquisas e que aumentava a cada reajuste dos combustíveis (determinado pela fórmula do PPI, adotado em fins de 2017, no governo Temer, com reajustes que acompanham os preços internacionais e a variação do dólar, havia mais de um aumento cada mês, devido à escalada internacional após as retaliações à Rússia, pela invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022), Bolsonaro cortou temporariamente, até 31 de dezembro de 2022, impostos federais e o ICMS dos combustíveis, energia elétrica e comunicações.

Querosene AV também deve cair

Os retornos, escalonados, mas ainda em níveis inferiores dos impostos, têm impactado os preços na bomba, como em fevereiro, com nova rodada de reajuste do ICMS da gasolina, diesel e querosene de aviação pelos estados. Por sinal, que a presidente da Petrobras disse que o preço do querosene de aviação, que sempre pesa nos índices mensais do IPCA – na oscilação dos preços das passagens aéreas – deve ter uma boa redução.

Dólar volta a cair ante o real

E às vésperas do novo rally tarifário programado por Donald Trump para o dia 2 de abril, os mercados oscilaram bastante, com procura por moedas de países até aqui imunes às medidas protecionistas (como a coroa sueca e a coroa dinamarquesa, que não fazem parte do euro, sobem nos mercados ante o dólar. Mas o real teve um bom desempenho até às 13:40 (horário de Brasília), com o dólar cotado abaixo de R$ 5,72, baixa de 0,71% do dólar. Uma das motivações foi a fala do diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton Davi, reforçando que o ciclo de aperto monetário não tem prazo para encerrar.

O rei dos mercados vê sua imperfeição

Nada mais verdadeiro do que a sentença de Larry Fink, CEO do BlackRock, o maior fundo de investimento global sobre o capitalismo:

“O capitalismo funcionou, só que para algumas poucas pessoas”. Essa é uma das primeiras conclusões de Larry Fink, CEO da BlackRock (BLK), em sua carta anual aos investidores. Sob a perspectiva de desbloquear os mercados privados, o executivo da maior gestora do planeta escreve pela “democratização dos investimentos”.

“Os mercados, como tudo o que os humanos constroem, não são perfeitos. Eles nos refletem — inacabados, às vezes falhos, mas sempre melhoráveis”, disse. “A solução não é abandonar os mercados; é expandi-los, terminar a democratização do mercado que começou há 400 anos e deixar que mais pessoas tenham uma participação significativa no crescimento que acontece ao redor delas.”

Um dos pontos centrais para essa nova era, na visão da Black Rock é expandir o acesso dos investidores individuais aos mercados privados, em que normalmente se demandam investimentos mínimos altos ou há restrições para pessoas com determinada renda e patrimônio.