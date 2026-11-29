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Publicado em 29/11/2026 às 11:08

Alterado em 29/11/2026 às 11:30

Até dia 30, segunda-feira, é possível aproveitar os descontos da Black Friday, que virou Black November. Nos Estados Unidos, a segunda-feira é a Cyber Monday, com ofertas mais focadas nos tentadores aparelhos eletroeletrônicos. Aqui no Brasil, ainda valem as promoções nos produtos de moda, casa e até de viagens, como estão propondo empresas como a CVC e algumas companhias aéreas.



Escarpin Rita, da PatBo, um sonho a realizar Foto: divulgação

O que vale a pena? Vale o que estiver com bom desconto, em primeiro lugar. Algumas peças, que durante o ano parecem inacessíveis, podem continuar caras, mas quem sabe com um parcelamento seja possível realizar o sonho de, por exemplo, ter um sapato da PatBo? Que, como o modelo Rita na cor bege, normalmente custaria R$ 1.690 e está por R$ 756. Vale pesquisar no site da elegante marca mineira.

Outra fonte, a Farm e sua marca infantil, a Fábula. Um belo vestido feminino estampado Arabesco Tropical, que custava R$ 449 passa a custar R$ 224,50. (foto no alto da página)

Para os homens, a Highstil propõe polos, bermudas e camisetas desde R$ 99,90. A Taco oferece frete grátis para todo o Brasil.



Para atrair viagens, nada como uma mala de quatro rodinhas e desconto de até 70% Foto: divulgação



Anéis da coleção Essence, que fazem parte da promoção Libere seus desejos Foto: divulgação

A maior vantagem desta Black Friday é garantir preços razoáveis nos presentes de Natal. Uma passada em uma das joalherias Monte Carlo pode resultar na compra de uma joia da coleção Libere seus desejos. São três mil modelos com até 50% de desconto, até dia 02 de dezembro. E para os presenteados que planejam viajar, a Bagaggio tem a promoção leve três, pague dois, descontos de até 70% e ofertas em malas como a Detroit, de R$ 379,90 por R$ 249,90. Ou a Route, de R$ 449,90 por R$ 299,90, marcas assinadas pela própria Bagaggio.

Na euforia das compras - que perderam um pouco da graça, com a possibilidade de comprar nos sites, em vez de correr às lojas físicas -, vale fazer um intervalo cultural. Dar uma olhada na exposição "Importam quais histórias contam histórias", da artista plástica Andréa Lins, com curadoria da Christiane Laclau, no Centro Cultural dos Correios, pertinho do CCBB. E, por favor, entre os possíveis presentes natalinos, incluam livros.

Na Janela (shopping da Gávea) encontram-se meus escritores coreanos favoritos, e o café nas mesinhas é muito bom. No mesmo shopping, no térreo, a banca mostra uma série de grandes clássicos, em formato comum. A Leitura, no Rio Sul, é um pouco mais cara, mas tem uma ala de livros infantis muito bonitos. E a competente rede da Travessa, que me prende por horas, procurando pelos pocket books clássicos e pelos livros de receitas..



Kindle, da Amazon, para quem prefere digital do que papel Foto: divulgação

Ah: não sabe nem segurar um livro de papel para ler? Pede um Kindle para o Papai Noel. Na Amazon, em oferta Black Friday, parcelado em 10 x R$ 70,90. Mas a entrega com frete grátis é só em janeiro. Mais rápido, só pagando pelo custo do trenó.